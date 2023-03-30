"Волосатым тут не место": студенткам с небритыми ногами запретили посещать занятия в университете Санкт-Петербурга

В негосударственном СПбГУП царят строгие нравы: студент должен быть чист, опрятен и соответствовать правилам дресс-кода. Иначе - недопуск до занятий, выговоры, а то и штрафы.

Так, студентке 4-го курса факультета "Конфликтология" объявили выговор за испорченное групповое фото. Девушка наклонила голову и не попала в кадр. Причина такого поведения - пирсинг, который запрещён в вузе, о чём студентка , конечно же, знала.