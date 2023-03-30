"Волосатым тут не место": студенткам с небритыми ногами запретили посещать занятия в университете Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург снова оправдывает звание культурной столицы. Оказывается, в ряде вузов города существует дресс-код и правила поведения, за несоблюдения которых могут даже оштрафовать или не допустить к лекциям.
В негосударственном СПбГУП царят строгие нравы: студент должен быть чист, опрятен и соответствовать правилам дресс-кода. Иначе - недопуск до занятий, выговоры, а то и штрафы.
Так, студентке 4-го курса факультета "Конфликтология" объявили выговор за испорченное групповое фото. Девушка наклонила голову и не попала в кадр. Причина такого поведения - пирсинг, который запрещён в вузе, о чём студентка , конечно же, знала.
«Во время традиционной фотосъёмки В. Иванова пыталась скрыть несоответствие деловому стилю, наклонила голову и пригнулась, тем самым испортив коллективное фото и создав проблему для работы фотографа», — говорится в приказе.
Учащиеся вуза рассказывают, что в университете введен довольно строгий дресс-код. Запрещена короткая одежда, открывающая живот, кроссовки, объемные свитера и другие вещи oversize. Кроме этого, в вузе не приветствуются небритые ноги, длинные ногти, массивная обувь и открытые щиколотки. В официальных требованиях вуза к внешнему виду студентов таких подробностей нет, однако руководство вуза спускает четкие требования кураторам, которые контролируют студентов на предмет соответствия.
Между тем, в СПбГУП не считают эти требования из ряда вон выходящими. И в официальной группе университета в ВК пресс-служба оставила вполне понятный комментарий по теме под фото награждённых студенток.
Теми же словами в вузе объяснились с изданием "Подъем", попытавшемся было получить комментарий о негласном дресс-коде и, в частности, обязательном для студентов бритье ног. В общем, если ты девушка, то выгляди как девушка. И точка.
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Брить надо не только ноги, а то отрастят себе "афро" чуть выше...