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"Волосатым тут не место": студенткам с небритыми ногами запретили посещать занятия в университете Санкт-Петербурга

"Волосатым тут не место": студенткам с небритыми ногами запретили посещать занятия в университете Санкт-Петербурга

Автор:
30 марта 2023 09:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ВУЗ   СПбГУП   Санкт-Петербург   бритье ног   дресс-код   образование   правила внешнего вида   студенты   
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Санкт-Петербург снова оправдывает звание культурной столицы. Оказывается, в ряде вузов города существует дресс-код и правила поведения, за несоблюдения которых могут даже оштрафовать или не допустить к лекциям.


В негосударственном СПбГУП царят строгие нравы: студент должен быть чист, опрятен и соответствовать правилам дресс-кода. Иначе - недопуск до занятий, выговоры, а то и штрафы.


Так, студентке 4-го курса факультета "Конфликтология" объявили выговор за испорченное групповое фото. Девушка наклонила голову и не попала в кадр. Причина такого поведения - пирсинг, который запрещён в вузе, о чём студентка , конечно же, знала.


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«Во время традиционной фотосъёмки В. Иванова пыталась скрыть несоответствие деловому стилю, наклонила голову и пригнулась, тем самым испортив коллективное фото и создав проблему для работы фотографа», — говорится в приказе.


Учащиеся вуза рассказывают, что в университете введен довольно строгий дресс-код. Запрещена короткая одежда, открывающая живот, кроссовки, объемные свитера и другие вещи oversize. Кроме этого, в вузе не приветствуются небритые ноги, длинные ногти, массивная обувь и открытые щиколотки. В официальных требованиях вуза к внешнему виду студентов таких подробностей нет, однако руководство вуза спускает четкие требования кураторам, которые контролируют студентов на предмет соответствия.


Между тем, в СПбГУП не считают эти требования из ряда вон выходящими. И в официальной группе университета в ВК пресс-служба оставила вполне понятный комментарий по теме под фото награждённых студенток.


Теми же словами в вузе объяснились с изданием "Подъем", попытавшемся было получить комментарий о негласном дресс-коде и, в частности, обязательном для студентов бритье ног. В общем, если ты девушка, то выгляди как девушка. И точка.





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Метки: ВУЗ   СПбГУП   Санкт-Петербург   бритье ног   дресс-код   образование   правила внешнего вида   студенты   
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18  комментариев
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1k
Елизавета 16 минут назад
В принципе всё правильно. Девушки должны за собою следить. Ну и вполне логично соблюдать установленные ВУЗом правила.
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12k
Хреноффф Минуту назад
У меня товарищ на защиту диплома натурально с пляжа приехал, в шортах и сланцах. Поржали и мы, и профессора. Последние оценивать, всё-таки, знания стали. Но это был ВУЗ государственный, факультет физический и кафедра полупроводников, в середине нулевых. Может быть, на кафедре конфликтологии внешний вид и важнее
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5k
Leonid 7 минут назад
Требования ВУЗа считаю вполне приемлемыми. Согласен, солидарен, поддерживаю!
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907
tuka 8 минут назад
вангую, что студентов с щетиной там тоже нет))
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11k
Shtoppi 8 минут назад
скоро с небритыми пилотками тоже пускать перестанут
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8k
Фельдъегерь 11 минут назад
правильно, письки тоже пусть бреют
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44k
Aleksandr 11 минут назад
Правильно, но не достаточно!
Брить надо не только ноги, а то отрастят себе "афро" чуть выше...
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4k
Kozlodoev 14 минут назад
Прям сектанты какие-то... Зима же, зачем брить ноги???!!
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15k
Совранский Полчаса назад
Ну и в чём проблема? - это ж нормально, читать инструкцию(правила) после того как сломалось/не случилось)))))))))
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1k
Шурман Полчаса назад
Готов проверять ноги студенток на небритость :)
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253
Янис Шурман 14 минут назад
Хочу быть готовым, но пока не готов. Но готовлюсь... )
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