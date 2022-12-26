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"Не пугай детей, красавица!": женщине с 800 тату не разрешили посетить школьный утренник

"Не пугай детей, красавица!": женщине с 800 тату не разрешили посетить школьный утренник

Автор:
26 декабря 2022 11:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Великобритания   дети   история из жизни   расписная   тату   татуированная   школьный утренник   
1875
6

Расписной мадам предложили смотреть на выступление своих детей через окно.

Мать двоих детей Мелисса Слоан из Уэльса к своим 45 годам набила на теле около 800 татуировок. Рисунки обильно покрывают не только спину, живот и конечности - они есть и на лице. Нестандартная внешность женщины стала препятствием для посещения ею школьного утренника своих детей.


Администрация учебного заведения запретила расписной мадам входить в зал, где проходило мероприятие. Ей посоветовали посмотреть на спектакль через окно класса.


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Никаких рождественских вечеринок <…> Однажды мне сказали пойти в сад за школой и посмотреть в окно класса. Это сделали учителя, и с тех пор я не хожу на школьные спектакли, пожаловалась татуированная изданию Daily Star. С тех пор, как говорит Мелисса, на все школьные меропрятия ходит её бойфренд. Кстати, даму же вполне можно было задействовать в спектаклях - роли чудовищ она могла бы исполнять без грима, но почему-то преподаватели не воспользовались этой возможностью.


Слоан также не всегда пускают в бары. А еще ей сложно найти работу, но делать тату она не прекратит. Женщина говорит, что свой первый рисунок на коже она набила в 20 лет. Причиной тому послужили проблемы в отношениях с братом, который унижал девушку, а полиция, несмотря на жалобы, ничего не предпринимала. С тех пор она продолжает забивать тело всякого рода тату, среди которых есть и профессиональные работы, и сделанные начинающими мастерами по мотивам рисунков детей Мелиссы.



В общем, ёжики кололись и продолжали жрать кактусы, а обиженная на свою жизнь Слоан продолжает прогибать мир (безуспешно) и не мыслит себя без тату.


"Мои татуировки помогают мне скрыть эмоциональные шрамы, которые оставил после себя Гэвин. Они моя маска, и я прячусь за ними от мира", - поясняет женщина.

Из-за многочисленных татуировок кожа женщины уже покрылась шрамами, но Слоан не собирается останавливаться.

Источник:

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Метки: Великобритания   дети   история из жизни   расписная   тату   татуированная   школьный утренник   
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34  комментария
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183
Хухрмухр 2 часа назад
С наколками трупы легче опознавать.
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1k
ZOV 10 минут назад
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11k
Джон Уик 11 минут назад
А кто то отрезает от себя части тела.
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43
Александр Шевченко 12 минут назад
Всё правильно сделали. Ну или хиджаб в этом случае, самое то.
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7k
soar 13 минут назад
На детский утренник, конечно, ей идти не следует, но на хэллоуине ей были бы рады.
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308
Кристофер Робин 13 минут назад
у нее в кунсткамеру наверное проездной :)
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1k
Демьян 18 минут назад
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45k
Максим Т. 20 минут назад
У...бище
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22k
Евгений 20 минут назад
уйопище-то какое!
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13k
? ? ? 20 минут назад
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4k
Евгений Д 22 минуты назад
глупость и безвкусица.
она просто страшна
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31k
Юр21 22 минуты назад
Долбанутое существо...
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9k
Игорь Полчаса назад
на ней тренируются начинающие татуировщики?
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27k
Ваня Полчаса назад
и тут ипанулись даже самые ипанутые...
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32k
Fat Lynx Полчаса назад
И это правильно! Ее право обху*риться татухами с ног до головы заканчивается там, где начинается право других на это не смотреть!
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1k
Max Полчаса назад
Вот, что бывает в обществе, когда психические отклонения называют "индивидуальностью" и не лечат в соответствующих учреждениях. Что характерно, небинарностей там пускают куда угодно, хотя в желтых домиках с решетками им и их пропагандирующим давно ставят прогулы.
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5k
Feldkurat_Katc 37 минут назад
Да встреть такую "красу невероятную" ночью, у меня точно сработала бы кирпичная фабрика.
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896
pka2004 48 минут назад
Не дай Бог такое чудо-юдо встретить. А на детском празднике это совсем за гранью.
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3k
SR 55 минут назад
"Женщина говорит, что свой первый рисунок на коже она набила в 20 лет. Причиной тому послужили проблемы в отношениях с братом, который унижал девушку, а полиция, несмотря на жалобы, ничего не предпринимала". Причины несколько иные и гораздо проще. Просто, она - е.б.а.н.у.т.а.я.
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2k
Р Х Час назад
Это называется: Еб@нутым, с добрым утром.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Всё правильно.
Это детский утренник, а не шоу уродов.
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