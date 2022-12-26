"Не пугай детей, красавица!": женщине с 800 тату не разрешили посетить школьный утренник

Расписной мадам предложили смотреть на выступление своих детей через окно.
Мать двоих детей Мелисса Слоан из Уэльса к своим 45 годам набила на теле около 800 татуировок. Рисунки обильно покрывают не только спину, живот и конечности - они есть и на лице. Нестандартная внешность женщины стала препятствием для посещения ею школьного утренника своих детей.
Администрация учебного заведения запретила расписной мадам входить в зал, где проходило мероприятие. Ей посоветовали посмотреть на спектакль через окно класса.
Никаких рождественских вечеринок <…> Однажды мне сказали пойти в сад за школой и посмотреть в окно класса. Это сделали учителя, и с тех пор я не хожу на школьные спектакли, – пожаловалась татуированная изданию Daily Star. С тех пор, как говорит Мелисса, на все школьные меропрятия ходит её бойфренд. Кстати, даму же вполне можно было задействовать в спектаклях - роли чудовищ она могла бы исполнять без грима, но почему-то преподаватели не воспользовались этой возможностью.
Слоан также не всегда пускают в бары. А еще ей сложно найти работу, но делать тату она не прекратит. Женщина говорит, что свой первый рисунок на коже она набила в 20 лет. Причиной тому послужили проблемы в отношениях с братом, который унижал девушку, а полиция, несмотря на жалобы, ничего не предпринимала. С тех пор она продолжает забивать тело всякого рода тату, среди которых есть и профессиональные работы, и сделанные начинающими мастерами по мотивам рисунков детей Мелиссы.
В общем, ёжики кололись и продолжали жрать кактусы, а обиженная на свою жизнь Слоан продолжает прогибать мир (безуспешно) и не мыслит себя без тату.
"Мои татуировки помогают мне скрыть эмоциональные шрамы, которые оставил после себя Гэвин. Они моя маска, и я прячусь за ними от мира", - поясняет женщина.
Из-за многочисленных татуировок кожа женщины уже покрылась шрамами, но Слоан не собирается останавливаться.
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она просто страшна
Это детский утренник, а не шоу уродов.