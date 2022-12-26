"Не пугай детей, красавица!": женщине с 800 тату не разрешили посетить школьный утренник

Мать двоих детей Мелисса Слоан из Уэльса к своим 45 годам набила на теле около 800 татуировок. Рисунки обильно покрывают не только спину, живот и конечности - они есть и на лице. Нестандартная внешность женщины стала препятствием для посещения ею школьного утренника своих детей.





Администрация учебного заведения запретила расписной мадам входить в зал, где проходило мероприятие. Ей посоветовали посмотреть на спектакль через окно класса.



