В Екатеринбурге при пожаре погибла просившая о помощи в Twitter женщина

Погибшая писала на своей странице в Twitter, что им необходима помощь, так как они оказались заблокированы на девятом этаже. Женщина указала адрес и просила вызвать спасателей.



«Девятый этаж. Умираем. Я с ребенком взаперти. Помогите», — писала она.



К одному из постов она прикрепила несколько фото, на одном — ее заплаканное лицо. 39-летняя мать с шестилетней дочерью скончались по дороге в больницу.



Пожар произошел на втором этаже дома № 7 на улице Рассветной. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. В результате погибли восемь человек и несколько пострадали.