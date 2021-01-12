В Екатеринбурге при пожаре погибла просившая о помощи в Twitter женщина

Во время пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге погибла просившая помощь в социальной сети Twitter женщина и её дочь. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём в одной из квартир.
Погибшая писала на своей странице в Twitter, что им необходима помощь, так как они оказались заблокированы на девятом этаже. Женщина указала адрес и просила вызвать спасателей.
«Девятый этаж. Умираем. Я с ребенком взаперти. Помогите», — писала она.
К одному из постов она прикрепила несколько фото, на одном — ее заплаканное лицо. 39-летняя мать с шестилетней дочерью скончались по дороге в больницу.
Пожар произошел на втором этаже дома № 7 на улице Рассветной. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. В результате погибли восемь человек и несколько пострадали.
«Девятый этаж. Умираем. Я с ребенком взаперти. Помогите», — писала она.
К одному из постов она прикрепила несколько фото, на одном — ее заплаканное лицо. 39-летняя мать с шестилетней дочерью скончались по дороге в больницу.
Пожар произошел на втором этаже дома № 7 на улице Рассветной. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. В результате погибли восемь человек и несколько пострадали.
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Метки: 360подмосковье видео екатеринбург пожар
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а почему в твитере просила позвонить в пожарную,а не позвонила сама?
Она сидела в компе, перекидывала в Твиттер фотки, записывала видео, но в МЧС или пожарку не звонила?
Мдааааааааа, однако.........
Ребенка жалко...Всем земля пухом!