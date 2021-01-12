FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3928 постов • 710 подписчиков подписаться
Новое > Сообщество Жить в России 
В Екатеринбурге при пожаре погибла просившая о помощи в Twitter женщина

В Екатеринбурге при пожаре погибла просившая о помощи в Twitter женщина (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 12:46
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   екатеринбург   пожар   
1300
1
1
Во время пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге погибла просившая помощь в социальной сети Twitter женщина и её дочь. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём в одной из квартир.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: 360подмосковье   видео   екатеринбург   пожар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Max Lu 2 часа назад
сайт хорошего настроения

а почему в твитере просила позвонить в пожарную,а не позвонила сама?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
робт 12 минут назад
у этих придурков дверь изнутри на ключ закрывается и он один на всех, или что, как можно быть заблокированным в собственной квартире?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Antilles 45 минут назад
На фишках надо было пост пилить, а не в твиттер...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Wadim 47 минут назад
сторис в инсту не выложила, а то всё сложилось бы иначе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
KOSTELLO Час назад
Т.е. я правильно понимаю?
Она сидела в компе, перекидывала в Твиттер фотки, записывала видео, но в МЧС или пожарку не звонила?
Мдааааааааа, однако.........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт KOSTELLO 21 минуту назад
некоторые е*бонаты не знают для чего изначально придуман телефон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум Час назад
XXI век... а@уеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
177
Алёха 2 часа назад
лайк за тупость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Нанук Паналык 2 часа назад
Офца тупая, нада была видео в тикток снимать, зажыгательный челендж!
Ребенка жалко...Всем земля пухом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Нихера не понял. Пожар на втором, они на 9-м. Ну ладно, дым в подъезде и по вентиляции. Ну открой ты окна, ну ломись к соседям. Но твитер...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ilya Volodin Snork Snorkoff Час назад
Акции упали - надо нагонять траффик :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Snork Snorkoff 20 минут назад
так ёпта
зима, окна откроешь холодно будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Габит Калыков 2 часа назад
Нормальные люди уже уходят с Твиттера!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Михалыч 2 часа назад
Я может что не понимаю, но на сколько я помню, при пожаре в многоквартирном (не деревянном) здании, надо собрать полотенца-простыни, намочить их, налить в ванну воды и забить мокрыми тряпками щели в двери и вентиляцию. На двоих им бы воздуха там на сутки хватило. Конечно, это касается только тех случаев, если горит не твоя квартира и невозможно выбежать на улицу. Но это, конечно, в теории...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
934
Владимир 2 часа назад
Умерла потому что ждала комментариев на ее сообщение...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Вепс 2 часа назад
Жуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Конченая на всю башку! Даже не жалко эту дуру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Аня Свирепый Бамбр 2 часа назад
Шестилетнего ребенка тоже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свирепый Бамбр Аня 2 часа назад
Ты читать умеешь? Или из таких же "твитнутых". Я написал только про дуру, из-за которой и погиб ребенок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Аня Свирепый Бамбр 2 часа назад
Хорошо, хорошо, не голоси только
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Karelian Аня 21 минуту назад
Ребёнка жалко, но идиоты не должны размножаться, увы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
900
Kruma 2 часа назад
нет слов, ужас..... ужасная смерть. соболезную
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sanar 2 часа назад
Нужно было в одноклассники писать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прививка от короны: делать или не делать Прививка от короны: делать или не делать Аленка - всё: испугавший жителей Нововоронежа памятник демонтировали, чтобы доработать Аленка - всё: испугавший жителей Нововоронежа памятник демонтировали, чтобы доработать Проводила 2020 с огоньком: волосы певицы загорелись от свечи, пока она исполняла рождественский хит Проводила 2020 с огоньком: волосы певицы загорелись от свечи, пока она исполняла рождественский хит На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в объектив На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в объектив Пьяный россиянин хотел попасть домой, но перепутал дом, квартиру и город Пьяный россиянин хотел попасть домой, но перепутал дом, квартиру и город Папа, подари мне лошадь: мужчина исполнил мечту незнакомой ему девочки, оставшейся без отца Папа, подари мне лошадь: мужчина исполнил мечту незнакомой ему девочки, оставшейся без отца
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

728212



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева
5
32
Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева
Память детства
2
139
Память детства
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Спортсменка с витилиго поверила в себя благодаря бодибилдингу
0
22
Спортсменка с витилиго поверила в себя благодаря бодибилдингу
"Хочу съесть тебя и подержать твоё сердце": знаменитого актёра обвинили в каннибализме
0
20
"Хочу съесть тебя и подержать твоё сердце": знаменитого актёра обвинили в каннибализме
Прививка от короны: делать или не делать
Прививка от короны: делать или не делать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мысли шире
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#сша#приколы#картинки#аварии#Трамп#автомобили#знаменитости#автомир
#прикол#факты#Россия#в мире#кино#позитив#прикольные#дети#комментарии#новый год
#интересно#животные#история#интересное#дтп#фотографии#подборка#забавно#настроение#Реакция

На что жалуетесь?

Вернуться