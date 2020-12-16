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Папа, подари мне лошадь: мужчина исполнил мечту незнакомой ему девочки, оставшейся без отца

Папа, подари мне лошадь: мужчина исполнил мечту незнакомой ему девочки, оставшейся без отца (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 14:15
Сообщество : Истории
Метки: 360подмосковье   видео   добро   лошадь   подарок   поступок   просьба   чечня   
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Мечта школьницы Аиши из села Ачхой-Мартан исполнилась: ей подарили лошадь. Такой сюрприз устроил ей незнакомец, который случайно поймал письмо, посланное девочкой умершему папе.

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Метки: 360подмосковье   видео   добро   лошадь   подарок   поступок   просьба   чечня   
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9k
Паша Эмильевич 46 минут назад
Вот поступок настоящего Мужчины.
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harlamov Полчаса назад
"Свою первую лошадь я подарил в 16 лет".
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homerchik 2 часа назад
Чот как-то не верится.
Чот как-то не верится.
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3k
ваня панкин homerchik Час назад
Папа, подари мне лошадь: мужчина исполнил мечту незнакомой ему девочки, оставшейся без отца
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