Папа, подари мне лошадь: мужчина исполнил мечту незнакомой ему девочки, оставшейся без отца

Мечта школьницы Аиши из села Ачхой-Мартан исполнилась: ей подарили лошадь. Такой сюрприз устроил ей незнакомец, который случайно поймал письмо, посланное девочкой умершему папе.
В свой день рождения девочка написала письмо покойному отцу и с помощью воздушных шаров отправила послание в небо. Письмо девочки нашел герой ролика и исполнил её желание.
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