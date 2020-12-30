Проводила 2020 с огоньком: волосы певицы загорелись от свечи, пока она исполняла рождественский хит

Девушка слишком эмоционально вела себя во время записи песни и не заметила, как подожгла свою шевелюру.
Эта история произошла, когда 27-летняя София Эллар записывала кавер песни Feliz Navidad. Исполняя композицию вместе со своим бой-френдом, девушка не заметила, как пламя стоящей позади нее свечи перекинулось на распущенные волосы.
Это видео София выложила на странице Инстаграм, прокомментировав его так: "В 2019-м всё было хорошо. В 2020-м мы устраиваем пожары и роняем бокалы. Привет, 2021-й!".
И хотя огонь заметно укоротил волосы Софии, девушка заверила своих подписчиков, что с ней все в порядке. И хотя после этого "зажигательного" видео она вскоре добавила на свою страницу и другие ролики, чтобы все-таки создать публике праздничное настроение, комментаторы писали, что не могут их смотреть, в любую секунду ожидая, как что-нибудь произойдет.
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Метки: Feliz Navidad видео волосы зажгла огонь пожар свеча шоу бизнес
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