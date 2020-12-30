Проводила 2020 с огоньком: волосы певицы загорелись от свечи, пока она исполняла рождественский хит

И хотя огонь заметно укоротил волосы Софии, девушка заверила своих подписчиков, что с ней все в порядке. И хотя после этого "зажигательного" видео она вскоре добавила на свою страницу и другие ролики, чтобы все-таки создать публике праздничное настроение, комментаторы писали, что не могут их смотреть, в любую секунду ожидая, как что-нибудь произойдет.