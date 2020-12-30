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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4485 постов • 633 подписчика подписаться
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Проводила 2020 с огоньком: волосы певицы загорелись от свечи, пока она исполняла рождественский хит

Проводила 2020 с огоньком: волосы певицы загорелись от свечи, пока она исполняла рождественский хит (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 16:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Feliz Navidad   видео   волосы   зажгла   огонь   пожар   свеча   шоу бизнес   
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Девушка слишком эмоционально вела себя во время записи песни и не заметила, как подожгла свою шевелюру.

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Метки: Feliz Navidad   видео   волосы   зажгла   огонь   пожар   свеча   шоу бизнес   
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4k
Сергей Борисов 54 минуты назад
Да уж, дамы в страсти горячи до открытого пламени !
Да уж, дамы в страсти горячи до открытого пламени !Посмотреть
Да уж, дамы в страсти горячи до открытого пламени !
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27k
a.fey 10 минут назад
Ёлочка, зажгись!
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−8
ильич 50 минут назад
Сообщество
Звезды и знаменитости.мда
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−9
Племянник Путина 55 минут назад
всё подстроено.
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9k
Андрей Ватрушкин Час назад
Моя бабушка сказала бы: Довыкобенивалась!
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602
Hornet 2 часа назад
Зажигательная блондинка!!!
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908
Владимир 2 часа назад
до выделывалась, не сидится ей спокойно ))
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4k
Majul Владимир 37 минут назад
"довыделывалась" пишется слитно.
Вы же не ходите "по срать", не хотите "по есть" или не собираетесь "до делать".
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