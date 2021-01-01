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"Дурной знак": пожар, случившийся в лесу от фейерверка, вызвал у сочинцев нехорошие ассоциации

"Дурной знак": пожар, случившийся в лесу от фейерверка, вызвал у сочинцев нехорошие ассоциации (4 фото + 1 видео)

Автор:
01 января 2021 15:41
Сообщество : Жить в России
Метки: 2021   видео   дурной знак   пожар   предзнаменование   сочи   фейерверк   
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Во время запуска фейерверков у горы Пикет в новогоднюю ночь в Сочи загорелся лес. Местные жители, посмотрев фото и виедо пожара загрустили, увидев в его очертаниях фаллический символ. "Х. вам, а не хороший год!" - комментируют в Сети.

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Метки: 2021   видео   дурной знак   пожар   предзнаменование   сочи   фейерверк   
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7  комментариев
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14k
Сталкер 50 минут назад
Аффтар, не новость, конечно, но: ну ты и *бань ко...
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−8
不高不矮不胖不瘦不三不四，没前没后没脸没皮没心没肺！ 4 минуты назад
с 30 декабря горит , весь день вертолеты тушили .
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26k
Игорь 12 минут назад
Как я мог сомневаться - если видео про фаллический символ или другое какое дерьмо - то лейюы 360 или Маш где-то в углу обязательно.
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5k
Андрей Крылов Полчаса назад
Добавление к ответу моему чуть ниже. У многих народов фаллические символы вовсе означают нечто прямо противоположное. Плодородие, прогресс и вообще всякое положительное. Типичный, но не единственный пример:
Ссылка www.youtube.com
Примерно такие же праздники были когда-от и у древних потославянских племён, между прочим, да и у не славянских тоже.
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5k
Андрей Крылов Полчаса назад
Дурные суеверия. каждый НГ где-то горит дом мили квартира кому-то отрывает пальцы и травмирует петардами и другими всякими опасными игрушками. Кто-то замерзает насмерть или окочуривается с перепоя. Так что темерь, и не жить вовсе?
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336
Электрик 49 минут назад
У кого что болит - тот о том и говорит.....
Это для тех сочинцев, кто увидел в этом "зловещий знак"...
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397
Serg Dex 50 минут назад
Сдается мне что сочинсам вообще-то пох на фаллические символы при пожаре их больше волнует сам пожар
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