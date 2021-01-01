"Дурной знак": пожар, случившийся в лесу от фейерверка, вызвал у сочинцев нехорошие ассоциации

Во время запуска фейерверков у горы Пикет в новогоднюю ночь в Сочи загорелся лес. Местные жители, посмотрев фото и виедо пожара загрустили, увидев в его очертаниях фаллический символ. "Х. вам, а не хороший год!" - комментируют в Сети.

0 Источник: В Хостинском районе Сочи во время запуска фейерверка загорелась лесная подстилка и начался пожар. Огонь на горе Пикет охватил 500 квадратных метров близ поселка Верхний Юрт.

0 Источник: Поглядев на ночное видео, на котором отчетливо были видны контуры горящего леса, некоторые сочинцы увидели в этом зловещий знак. Судя по всему, 2021-й нам тоже не даст расслабиться - таков был вердикт тех, кто внимательно посмотрел ролик.

К тушению пожара были привлечены 36 человек,11 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек, семь единиц техники. К 5 утра 1 января пожар был потушен.

0 Источник: Впрочем, если не соблюдать технику безопасности, любой год может оказаться плохим, не так ли?