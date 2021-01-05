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Россиянин отправил в нокаут мужчину, который сделал ему замечание об отсутствии маски

Россиянин отправил в нокаут мужчину, который сделал ему замечание об отсутствии маски (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2021 14:02
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID-19   видео   конфликт   магазин   маска   торжок   
1440
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Впрочем, бдительный гражданин и сам виноват - не стоило ему надеяться на свои габариты и пинать мужчину первым.

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Метки: COVID-19   видео   конфликт   магазин   маска   торжок   
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30  комментариев
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3k
schmubu Час назад
а я вот всегда говорил, что все эти ваши каратэ-тэквондо и проч -всё это уета. один правильный удар решает всё. и где ему научат? в боксе, конечно., где ещё...
занимайтесь боксом, и будет вам счастье. только без фанатизма, конечно, а то получится как и Виталика Кличко... :)
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6k
Влад 7 минут назад
вот так масочник резко становится безмасачником)))))
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3k
tamin 12 минут назад
Вообще не понятно ничего
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−31
VNN 15 минут назад
кРАСАВА!))))))))))))))))))))
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996
Andrey G 17 минут назад
"Россиянин ударил мужчину". Ни мужчина мужчину, ни россиянин россиянина, ни большой маленького или наоборот, ни человек человека, а гражданство ударило пол. Я предираюсь или надо всё-таки сделать акцент на гражданстве нарушителя?
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19k
hebpat 24 минуты назад
я тоже бью только в ответ, хотя это и опасно
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5k
Дельфин Красивый 24 минуты назад
всё правильно сделал. без вариантов
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17k
иванов дмитрий Полчаса назад
Надо было и борзому охранник добавить.
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3k
Chev Chelios Полчаса назад
Роскошный Джордж привык полагаться на свой грозный вид и начал размахивать ногами, но Микки "один удар", очень быстро объяснил, кто в этом супермаркете главный
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21k
Саня Полчаса назад
Интересно,что описывая случившиеся автор ни разу не упомянул как же называют жителей Торжка- а, они новоторы и новоторки))
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6k
Pillin Alex Саня 9 минут назад
Почему? о_О
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21k
Саня Pillin Alex 5 минут назад
Сам открыл *вику* и удивился))
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272
Миша 38 минут назад
Никогда не делаю таким замечаний. Вежливо кашляю в том направлении, и всё.
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3k
Bhaal 42 минуты назад
Все правильно сделал.
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30k
Mamin Sibiriak 43 минуты назад
От масок только вред: если бы оба были без масок - конфликта не было бы и шкаф не огрёб бы в зубья.
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7k
Шурум-бурум 46 минут назад
хорошо попал
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2k
Max Lu 51 минуту назад
всё дело в заголовке. отправил в нокаут того, кто его пнул!
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25k
Aqueronte 54 минуты назад
Чем больше шкаф тем громче падает.
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414
Andrey Aqueronte 13 минут назад
А маленькие тумбочки дальше летают
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47k
alertol 56 минут назад
Так и не понял, цель была не заразиться, или наоборот заразиться ? (внезапно, контакт с потенциальным разносчиком заразы, куда быстрее приведёт к заражению чем даже отсутствие у него маски)
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4k
Бу 58 минут назад
Чётко справа в челюсть
Удар поставлен
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2k
Unics Час назад
Бедолага, он даже сразу про свою маску забыл, она вон сбилась до подбородка, а и не поправляет что то..
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18k
Аня Unics Полчаса назад
Ему бы вспомнить, как его зовут и где он, не до маски
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2k
Нескучный сад Час назад
Не понимаю. Как можно бычить на расстоянии вытянутой руки? Очевидно же, что нужно держать дистанцию. Челюсть она от веса носителя не сильно крепчает.
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313
Рустам Суюшев Час назад
Автор, нах ты сюда маску притянул? Тело задолго до кассы шло с целью отхватить.
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