Россиянин отправил в нокаут мужчину, который сделал ему замечание об отсутствии маски

Впрочем, бдительный гражданин и сам виноват - не стоило ему надеяться на свои габариты и пинать мужчину первым.
В городе Торжок, что в Тверской области, в одном из магазинов произошла драка между покупателями.
Бдительному гражданину не понравилось, что стоящий у кассы мужчина спустил маску на подбородок. Он уверенно подошел к покупателю и, видимо, не в очень приличной форме выразил крайнюю озабоченность и порекомендовал правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Однако стоявший у кассы покупатель не признал в 100-килограммовом мужчине санитарного врача и тоже ответил не совсем прилично. Габаритный мужчина не смог стерпеть колкого ответа и отвесил нарушителю увесистого пендаля. А через несколько секунд он уже лежал на полу в глухом нокауте от правого хука в челюсть, не понимая, где он и что с ним произошло.
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Мужчину кое-как подняли, но после такого удара, стоять на "ватных" ногах было крайне непросто и он едва несколько раз не упал. Что произошло дальше, писал ли пострадавший гражданин заявление в полицию или простил обидчика, история умалчивает.
Тем не менее большинство пользователей Сети выступили на стороне нарушителя масочного режима. Возможно, потому, что на записи просто нет звука, а по видео четко видно, кто ударил первым.
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занимайтесь боксом, и будет вам счастье. только без фанатизма, конечно, а то получится как и Виталика Кличко... :)
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