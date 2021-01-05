Россиянин отправил в нокаут мужчину, который сделал ему замечание об отсутствии маски

В городе Торжок, что в Тверской области, в одном из магазинов произошла драка между покупателями.



Бдительному гражданину не понравилось, что стоящий у кассы мужчина спустил маску на подбородок. Он уверенно подошел к покупателю и, видимо, не в очень приличной форме выразил крайнюю озабоченность и порекомендовал правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты.



Однако стоявший у кассы покупатель не признал в 100-килограммовом мужчине санитарного врача и тоже ответил не совсем прилично. Габаритный мужчина не смог стерпеть колкого ответа и отвесил нарушителю увесистого пендаля. А через несколько секунд он уже лежал на полу в глухом нокауте от правого хука в челюсть, не понимая, где он и что с ним произошло.