Мужики в бане опрокинули горящую банку с самогоном и едва не устроили пожар

Потеря потерь: говорят, они хотели проверить качество алкоголя. И качество оказалось отменным. Ну, если судить по чистому горению самогона. На полу...
Одна из первых прискорбных неудач 2021 года попала на видео: мужики "культурно" отдыхали в бане, пока один из празднующих не решил поджечь самогон, что находился в трехлитровой банке, чтобы, видимо, проверить качество напитка.
Каким-то образом он умудрился опрокинуть тару и горящая жидкость растеклась по полу.
В ролике видно, как один из празднующих пытается то ли потушить пожар, то ли спасти книги от огня, но проигрывает борьбу с собственным вестибулярным аппаратом и дважды валится в горящую жидкость - и был бы это 2020 год, мужик в халате точно бы уже горел, как новогодняя ёлка.
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К счастью, люди не пострадали, но пострадало новогоднее настроение. И самогон, конечно, жалко.
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Горит синим пламенем - пьём безбоязненно, горит зелёным - выливаем спиртное подальше от животных и людей или, на худой конец, в огонь печки или костра.