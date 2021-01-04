Мужики в бане опрокинули горящую банку с самогоном и едва не устроили пожар

Одна из первых прискорбных неудач 2021 года попала на видео: мужики "культурно" отдыхали в бане, пока один из празднующих не решил поджечь самогон, что находился в трехлитровой банке, чтобы, видимо, проверить качество напитка.

Каким-то образом он умудрился опрокинуть тару и горящая жидкость растеклась по полу.

В ролике видно, как один из празднующих пытается то ли потушить пожар, то ли спасти книги от огня, но проигрывает борьбу с собственным вестибулярным аппаратом и дважды валится в горящую жидкость - и был бы это 2020 год, мужик в халате точно бы уже горел, как новогодняя ёлка.