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Мужики в бане опрокинули горящую банку с самогоном и едва не устроили пожар

Мужики в бане опрокинули горящую банку с самогоном и едва не устроили пожар (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2021 16:01
Сообщество : Жить в России
Метки: баня   видео   курьез   неудача   пожар   самогон   фейл   
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Потеря потерь: говорят, они хотели проверить качество алкоголя. И качество оказалось отменным. Ну, если судить по чистому горению самогона. На полу...

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Метки: баня   видео   курьез   неудача   пожар   самогон   фейл   
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14k
Сталкер 2 часа назад
Дегенераты...
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Bhaal Минуту назад
Халат бы снял и пламя сбил.
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483
Евгений Мазулин 6 минут назад
Углекислотный огнетушитель бы очень пригодился. ПБ и ТБ.
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11k
Павел 19 минут назад
Пьянь
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237k
Booharik 55 минут назад
Для проверки весь объём поджигать не надо, достаточно смочить палец.
Горит синим пламенем - пьём безбоязненно, горит зелёным - выливаем спиртное подальше от животных и людей или, на худой конец, в огонь печки или костра.
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42k
Alex Ivanov 57 минут назад
Как горит - градус хороший. Судя по цвету - настойка. А хороший самогон горит так...
Как горит - градус хороший. Судя по цвету - настойка. А хороший самогон горит так...
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17k
ЕвГений Час назад
Ссылка youtu.be
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685
GantZ 2 часа назад
Да х...й с этим пойлом, все живы это уже хорошо.
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