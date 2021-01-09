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Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева

Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева (37 фото)

Автор:
09 января 2021 14:13
Сообщество : Искусство
Метки: Никита Голубев   необычно   необычное искусство   прикольно   рисунки на авто   рисунки на грузовиках   рисунки на машине   художник   
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Московский художник Никита Голубев, известный в соцсетях под ником Pro Boy Nick, рисует на грязных машинах как на холстах. Этот необычный художественный прием он называет "выкапыванием искусства из грязи". У Никиты уже 107 тысяч подписчиков в Инстаграме и его аудитория постоянно растет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Никита Голубев   необычно   необычное искусство   прикольно   рисунки на авто   рисунки на грузовиках   рисунки на машине   художник   
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13k
Patmaz 58 минут назад
На что только люди не идут, лишь бы машину не мыть...
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4k
hairov 20 минут назад
Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева
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15k
Александр Сучков Полчаса назад
красиво! что то по технике напоминает рисование песком на стекле. Не помню, как это называется, но схоже..
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10k
Паша Эмильевич Полчаса назад
Талантливо... Жаль, не долговечно. А может, в этом и есть смысл - в скоротечности...
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34k
dima423 Полчаса назад
классно)
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10k
Хью́берт 49 минут назад
Талант!
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