Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева

"Я просто хотел попробовать что-то новое, чтобы можно было быстро работать на больших поверхностях. И в этом мне помогли грязные грузовики, - рассказывает художник. - Они стали страницами в гигантском альбоме для рисования, которым я делюсь с людьми".



По его словам, до сих пор никаких проблем с владельцами машин у него не возникало, хотя он никогда не спрашивает у них разрешения. "Я никогда не рисую ничего оскорбительного", - объясняет Никита. Некоторые водители месяцами хранят его работы и не моют автомобили! (А может быть, они просто никогда их не моют.)