Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева

Московский художник Никита Голубев, известный в соцсетях под ником Pro Boy Nick, рисует на грязных машинах как на холстах. Этот необычный художественный прием он называет "выкапыванием искусства из грязи". У Никиты уже 107 тысяч подписчиков в Инстаграме и его аудитория постоянно растет.
"Я просто хотел попробовать что-то новое, чтобы можно было быстро работать на больших поверхностях. И в этом мне помогли грязные грузовики, - рассказывает художник. - Они стали страницами в гигантском альбоме для рисования, которым я делюсь с людьми".
По его словам, до сих пор никаких проблем с владельцами машин у него не возникало, хотя он никогда не спрашивает у них разрешения. "Я никогда не рисую ничего оскорбительного", - объясняет Никита. Некоторые водители месяцами хранят его работы и не моют автомобили! (А может быть, они просто никогда их не моют.)
По его словам, до сих пор никаких проблем с владельцами машин у него не возникало, хотя он никогда не спрашивает у них разрешения. "Я никогда не рисую ничего оскорбительного", - объясняет Никита. Некоторые водители месяцами хранят его работы и не моют автомобили! (А может быть, они просто никогда их не моют.)
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Никита Голубев необычно необычное искусство прикольно рисунки на авто рисунки на грузовиках рисунки на машине художник
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