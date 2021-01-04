10-летняя бодибилдерша собирается открыть собственный тренажерный зал

Десятилетняя девочка из Великобритании по имени Айрин-Эйджина Аткинсон - не обычный ребенок. Она всерьез занимается вейтлифтингом и каждый день встает в пять утра на тренировку. Айрин уже поднимает вдвое больше своего веса и мечтает когда-нибудь выиграть золото на Олимпийских играх! И вдобавок ко всему, эта упорная девочка хочет открыть собственный тренажерный зал. У нее даже есть бизнес-план.
"В будущем она хочет стать владельцем спортзала, -рассказывает отец Айрин, Крейг. - Во время локдауна она составила проект бизнес-плана и мы показали его знакомым личным тренерам - они были в восторге. Поэтому Айрин решила разослать свой план по другим залам, чтобы договориться о рабочей стажировке (это будет возможно с 16 лет)".
"Руководство Gym Group попросило организовать с ней видеоинтервью, и в итоге она поговорила с коммерческим директором и менеджером их спортзала в Кеттеринге, и даже со спортсменкой Игр Содружества Деборой Флеминг, - продолжает Крейг. - Она задавала им вопросы о тренажерном зале, планах фитнеса и о том, как вести бизнес. Они были так впечатлены, что предложили ей прийти к ним на стажировку, когда ей исполнится 16 лет".
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Помимо открытия тренажерного зала, Айрин-Эджина надеется поехать на Олимпийские игры, Игры Содружества и Игры по кроссфиту, но она знает, что в ближайшие годы ей придется много тренироваться, чтобы получить возможность сделать это.
Но для нее это только в радость, ведь на свете нет ничего, что она любит больше, чем тренировки.
Но для нее это только в радость, ведь на свете нет ничего, что она любит больше, чем тренировки.
"Я начала делать становую тягу, когда мне было семь лет, потому что мне это очень нравилось. Было трудно начать, потому что папа не позволял мне, но мы нашли безопасный способ сделать это, - рассказывает юная спортсменка. - Мне нравилось изучать новые движения и чувствовать, что я особенная, и мне нравится работать на пределе возможностей".
Крейг очень гордится своей маленькой фанаткой пауэрлифтинга. Но признается, что немного боится такой ее увлеченности - ребенок практически не говорит ни о чем другом. На праздники она не просит в подарок игрушки, она просит только оборудование и экипировку для своих тренировок.
Интересно, что ждет эту девочку дальше?
Интересно, что ждет эту девочку дальше?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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