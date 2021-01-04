FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 1929 постов • 363 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
10-летняя бодибилдерша собирается открыть собственный тренажерный зал

10-летняя бодибилдерша собирается открыть собственный тренажерный зал (5 фото)

Автор:
04 января 2021 13:58
Сообщество : Спорт
Метки: Кроссфит   бодибилдинг   девочка   необычно   пауэрлифтинг   спортсмены   тяжелая атлетика   
223
5
Десятилетняя девочка из Великобритании по имени Айрин-Эйджина Аткинсон - не обычный ребенок. Она всерьез занимается вейтлифтингом и каждый день встает в пять утра на тренировку. Айрин уже поднимает вдвое больше своего веса и мечтает когда-нибудь выиграть золото на Олимпийских играх! И вдобавок ко всему, эта упорная девочка хочет открыть собственный тренажерный зал. У нее даже есть бизнес-план.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Кроссфит   бодибилдинг   девочка   необычно   пауэрлифтинг   спортсмены   тяжелая атлетика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
683
фхранцуз 48 минут назад
как откроет так и закроет, этих фитнессев и тренажерок в УК пруд пруди!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 51 минуту назад
а разве билдинг болдингом с х*уевым зрением разрешено заниматься?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Wadim робт 20 минут назад
Строжайше запрещено! Денис Киюцин и Виталик Угольников не дадут соврать )

Строжайше запрещено! Денис Киюцин и Виталик Угольников не дадут соврать )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Wadim 17 минут назад
тут вопрос что было первым
мясо или очки, у девки уже очки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Wadim 13 минут назад
"Чрезмерная физическая нагрузка может негативно сказаться на органах зрения человека, даже не страдающего близорукостью. Подъем тяжестей зачастую приводит к повышению внутриглазного давления, что чревато развитием глаукомы повышенное давление в глазах мешает нормальному оттоку жидкости и нервные волокна зрительного нерва постепенно отмирают. В группе риска, конечно, люди, у которых есть близорукость определенной степени и другие диагностированные офтальмологические проблемы, поэтому врачи всегда предупреждают об опасности силовых тренировок. Какие ухудшения могут появиться у человека с близорукостью после тренировок? повышение внутриглазного давления, развитие глаукомы; изменение сетчатки (разрывы, отслоение) из-за чрезмерного напряжения мускулатуры; спазм артерий и капилляров, ишемия мускулатуры глаза в результате таких нагрузок, как прыжки со скакалкой, акробатика и т.д.; прогрессирование миопии. Бокс, борьба, бодибилдинг, прыжки и теннис, футбол эти виды спорта зачастую запрещены людям с близорукостью средней и высокой степени, так как предполагают сильную физическую нагрузку. К абсолютным противопоказаниям относятся любые дистрофии сетчатки, глаукома, катаракта при любой степени рефракции.
"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Женатый каменщик прорыл тоннель к любовнице, но был обнаружен ее мужем (2 фото) Женатый каменщик прорыл тоннель к любовнице, но был обнаружен ее мужем (2 фото) 15 самых безумных видов спорта 15 самых безумных видов спорта Ретро-подъемник: автобус для лыжников Ретро-подъемник: автобус для лыжников Старинные храмы, которым гравитация нипочем Старинные храмы, которым гравитация нипочем Не перевелись еще богатыри в России: 6 современных русских силачей Не перевелись еще богатыри в России: 6 современных русских силачей Ресторан в Бангкоке украсили искусственными фонтанами пива Ресторан в Бангкоке украсили искусственными фонтанами пива
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

471122



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
1
148
Скажи спасибо 2020 году
35 любопытных находок на барахолках, мимо которых не смогли пройти
5
147
35 любопытных находок на барахолках, мимо которых не смогли пройти
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь
2
58
30 бытовых хитростей, которые здорово упростят жизнь
Женатый каменщик прорыл тоннель к любовнице, но был обнаружен ее мужем (2 фото)
Женатый каменщик прорыл тоннель к любовнице, но был обнаружен ее мужем (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#позитив#история#настроение#на различный вкус#истории#сарказм#Юморные и не очень
#Юмор#интересно#прикольные#прикол#приколы#смешные#кот#комментарии#всякие#новый год
#животные#картинки#подборка#природа#интересное#сша#Интересные#птицы#позитивные#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться