10-летняя бодибилдерша собирается открыть собственный тренажерный зал

"Руководство Gym Group попросило организовать с ней видеоинтервью, и в итоге она поговорила с коммерческим директором и менеджером их спортзала в Кеттеринге, и даже со спортсменкой Игр Содружества Деборой Флеминг, - продолжает Крейг. - Она задавала им вопросы о тренажерном зале, планах фитнеса и о том, как вести бизнес. Они были так впечатлены, что предложили ей прийти к ним на стажировку, когда ей исполнится 16 лет".