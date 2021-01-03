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Ретро-подъемник: автобус для лыжников

Ретро-подъемник: автобус для лыжников (17 фото)

Автор:
03 января 2021 11:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: Маунт Худ   автобус-подъемник   горные лыжи   необычно   оригинальная конструкция   стория   сша   техника   
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После Второй мировой войны для любителей горных лыж на горе Худ в Орегоне приспособили обычный городской автобус, превратив его в многоместный подъемник.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Маунт Худ   автобус-подъемник   горные лыжи   необычно   оригинальная конструкция   стория   сша   техника   
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