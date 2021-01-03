Ретро-подъемник: автобус для лыжников

Строительство шло более 2 лет. Изначально трасса должна была открыться в апреле 1950 года, но доделывать ее пришлось еще почти год. 3 января 1951 года быа совершена ознакомительная поездка для прессы. По сообщениям репортеров, поездка заняла около 20 минут. Журналисты отметили, что кабина гораздо шумнее обычного автобуса - как написали орегонские газеты, "из-за клацанья и лязганья разговаривать внутри почти невозможно". Один из журналистов, бывший военный летчик, сравнил поездку с "полетом на В-17 на месте заднего стрелка", а кому-то она напомнила полет на вертолете.