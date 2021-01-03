Ретро-подъемник: автобус для лыжников

После Второй мировой войны для любителей горных лыж на горе Худ в Орегоне приспособили обычный городской автобус, превратив его в многоместный подъемник.
В 1950-х на горе Худ в Орегоне в качестве горнолыжного подъемника функционировал обычный городской автобус. С помощью трех двигателей и системы тросов местные инженеры сконструировали оригинальный полиспаст - необычное грузоподъемное устройство, которое поднимало автоус на гору и опускало его обратно.
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Зона одыха в национальном парке Маунт Худ обрела популярность после Второй Мировой войны. Вскоре на курорте столкнулись с потребностью соединить два популярных места отдыха - туристический лагерь Гавернмент и Тимберлин Лодж. Чтобы решить проблему, Дж. Отто Джордж создал компанию Mount Hood Aerial Transportation, которая к 1948 году привлекла инвесторов и начала работы по строительству воздушной дороги длиной около 5 километров. Чтобы запустить ее, была расчищена часть леса, поставлено 38 стальных опор и протянута система толстых 4-сантиметровых кабелей общей длиной около 40 километров.
Новый транспорт получил название Skiway, однако в обыденной речи все звали его "летающим автобусом". По отзывам экспертов, на тот момент это была самая длинная канатная дорога в мире. В кабину бывшего городского автобуса, приспособленного для перевозки лыжников, могло уместиться 36 сидячих пассажиров, еще 14 могли ехать стоя. Перемещалась кабина при помощи газовых двигателей мощностью 185 л.с.
Строительство шло более 2 лет. Изначально трасса должна была открыться в апреле 1950 года, но доделывать ее пришлось еще почти год. 3 января 1951 года быа совершена ознакомительная поездка для прессы. По сообщениям репортеров, поездка заняла около 20 минут. Журналисты отметили, что кабина гораздо шумнее обычного автобуса - как написали орегонские газеты, "из-за клацанья и лязганья разговаривать внутри почти невозможно". Один из журналистов, бывший военный летчик, сравнил поездку с "полетом на В-17 на месте заднего стрелка", а кому-то она напомнила полет на вертолете.
В феврале 1951 года канатная дорога заработала в штатном режиме. Проезд стоил 75 центов (50 рублей) в одну сторону, $1,50 (100 рублей) - в обе. В нижнем терминале функционировали ресторан, бар, магазин сувениров, магазин для горнолыжников и зал отдыха.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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