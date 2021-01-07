Детектив Пикачу: эти рисунки покемонов невероятно милые

Покемон: Детектив Пикачу был бомбой ностальгии для поколения, которое выросло в 2000-х. При просмотре этой картины можно встретить огромное число представителей богатой вселенной покемонов.

Фан-арт — разновидность творчества поклонников популярных произведений искусства, производное произведение, основанное на каком-либо оригинальном произведении, использующее его идеи сюжета и персонажей. Фан-арт может представлять иллюстрацию, пародию, карикатуру, кроссовер и др..

Стивен Молино (Stephen Molyneaux) — профессиональный художник из Великобритании, сумевший уже получить несколько наград за свои работы. В настоящее время он является художником-концептуалистом, который работает над созданием персонажей для киноиндустрии, однако до этого он работал в игровой индустрии в качестве художника, создававшего 3D-персонажей, прежде чем перейти к визуальным эффектам для фильмов. На данный момент портфолио Молино в основном состоит как из профессиональных работ для кино, так и персональных работ, правда художнику больше нравится работать над собственными оригинальными произведениями, поскольку это позволяет ему более детально изучать разные стили и среды.

Стивен специализируется на работе с хорошо реализованными персонажами и существами, многих из которых можно увидеть в популярных фильмах, таких как «Покемон. Детектив Пикачу», «Шазам» и «Дора и Затерянный город».

Панчам ("Покемон. Детектив Пикачу") 0 Источник:

Иви ("Покемон. Детектив Пикачу") 0 Источник:

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Арканайн ("Покемон. Детектив Пикачу") 0 Источник:

Флареон ("Покемон. Детектив Пикачу") 0 Источник:

Эмолга ("Покемон. Детектив Пикачу") 0 Источник:

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Лисёнок Жулик ("Дора и Затерянный город") 0 Источник:

Дамбо 0 Источник:

Брут и Неро ("Спасатели") 0 Источник:

Псидак ("Покемон. Детектив Пикачу") 0 Источник:

Пиджеот ("Покемон. Детектив Пикачу") 0 Источник:

Дядя Уолдо ("Коты-аристократы") 0 Источник:

Айпом ("Покемон. Детектив Пикачу") 0 Источник:

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