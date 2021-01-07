Детектив Пикачу: эти рисунки покемонов невероятно милые

Покемон: Детектив Пикачу был бомбой ностальгии для поколения, которое выросло в 2000-х. При просмотре этой картины можно встретить огромное число представителей богатой вселенной покемонов.
Фан-арт — разновидность творчества поклонников популярных произведений искусства, производное произведение, основанное на каком-либо оригинальном произведении, использующее его идеи сюжета и персонажей. Фан-арт может представлять иллюстрацию, пародию, карикатуру, кроссовер и др..
Стивен Молино (Stephen Molyneaux) — профессиональный художник из Великобритании, сумевший уже получить несколько наград за свои работы. В настоящее время он является художником-концептуалистом, который работает над созданием персонажей для киноиндустрии, однако до этого он работал в игровой индустрии в качестве художника, создававшего 3D-персонажей, прежде чем перейти к визуальным эффектам для фильмов. На данный момент портфолио Молино в основном состоит как из профессиональных работ для кино, так и персональных работ, правда художнику больше нравится работать над собственными оригинальными произведениями, поскольку это позволяет ему более детально изучать разные стили и среды.
Стивен специализируется на работе с хорошо реализованными персонажами и существами, многих из которых можно увидеть в популярных фильмах, таких как «Покемон. Детектив Пикачу», «Шазам» и «Дора и Затерянный город».
Фан-арт — разновидность творчества поклонников популярных произведений искусства, производное произведение, основанное на каком-либо оригинальном произведении, использующее его идеи сюжета и персонажей. Фан-арт может представлять иллюстрацию, пародию, карикатуру, кроссовер и др..
Стивен Молино (Stephen Molyneaux) — профессиональный художник из Великобритании, сумевший уже получить несколько наград за свои работы. В настоящее время он является художником-концептуалистом, который работает над созданием персонажей для киноиндустрии, однако до этого он работал в игровой индустрии в качестве художника, создававшего 3D-персонажей, прежде чем перейти к визуальным эффектам для фильмов. На данный момент портфолио Молино в основном состоит как из профессиональных работ для кино, так и персональных работ, правда художнику больше нравится работать над собственными оригинальными произведениями, поскольку это позволяет ему более детально изучать разные стили и среды.
Стивен специализируется на работе с хорошо реализованными персонажами и существами, многих из которых можно увидеть в популярных фильмах, таких как «Покемон. Детектив Пикачу», «Шазам» и «Дора и Затерянный город».
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