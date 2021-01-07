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Детектив Пикачу: эти рисунки покемонов невероятно милые

Детектив Пикачу: эти рисунки покемонов невероятно милые (15 фото)

Автор:
07 января 2021 11:08
Метки: Мультипликатор   иллюстратор   покемон   покемоны   художник   
185
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Покемон: Детектив Пикачу был бомбой ностальгии для поколения, которое выросло в 2000-х. При просмотре этой картины можно встретить огромное число представителей богатой вселенной покемонов.
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Стивен специализируется на работе с хорошо реализованными персонажами и существами, многих из которых можно увидеть в популярных фильмах, таких как «Покемон. Детектив Пикачу», «Шазам» и «Дора и Затерянный город».
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Метки: Мультипликатор   иллюстратор   покемон   покемоны   художник   
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Domax3000 Час назад
Сквиртл по образу немного отстаёт от ожидаемого образа...
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