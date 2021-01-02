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Ресторан в Бангкоке украсили искусственными фонтанами пива

Ресторан в Бангкоке украсили искусственными фонтанами пива (11 фото)

Автор:
02 января 2021 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   идеи   инсталляции   необычно   пивные фонтаны   пиво   ресторан   стиль   
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Архитектурная компания Enter Projects создала необычный дизайн для ресторана Spice & Barley в Бангкоке. Пивной ресторан, гордящийся своей шиокой линейкой бельгийского пива, украсили инсталляции из ротанга, изображающие гигантские фонтаны пива.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идеи   инсталляции   необычно   пивные фонтаны   пиво   ресторан   стиль   
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