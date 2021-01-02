Ресторан в Бангкоке украсили искусственными фонтанами пива

Архитектурная компания Enter Projects создала необычный дизайн для ресторана Spice & Barley в Бангкоке. Пивной ресторан, гордящийся своей шиокой линейкой бельгийского пива, украсили инсталляции из ротанга, изображающие гигантские фонтаны пива.
Ресторан Spice & Barley в Бангкоке гордится своей линейкой крафтовых бельгийских сортов пива. Ахитекторы из Enter Projects, разрабатывавшая для ресторана интерьер, подчеркнула его пивную направленность, расставив в помещении заведения инсталляции из ротанга, которые изобржают льющееся из крана и бьющее фонтаном пиво.
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Ротанговые месиалляции не только украшают помещение, но и позволяют скрыть детали интерьера, которые не хочется выставлять напоказ, - например, пивные кеги или кондиционеры.
Работая над интерьером ресторана, дизайнеры комбинировали технологию параметрического цифрового моделирования и традиционные приемы местных мастеров, долгие годы работающих с ротангом.
Конструкции сложной формы были сконструиованы таким образом, чтобы максимально напоминать струи пива, льющегося в бокал.
Черно-белые портреты на стенах зала рассказывают историю трех сестер - Мей, Фей и Зазы, - которые после долгих лет разлуки встретились на берегу реки Чао Прайя в Гонконге.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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