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15 потрясающих кадров, когда фотографу повезло по-крупному

15 потрясающих кадров, когда фотографу повезло по-крупному (16 фото)

Автор:
03 января 2021 18:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Момент   По-крупному   Удача   Шедевр   кадры   повезло   художник   
870
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Несмотря на бурное развитие фототехники, удача художника и его умение чувствовать нужный момент по-прежнему важны для создания шедевра. В этом посте представлены редкие снимки, которые покажут, что значит оказаться в нужном месте.

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Метки: Момент   По-крупному   Удача   Шедевр   кадры   повезло   художник   
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11k
* 40 минут назад
Красота! Спасибо!
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2k
Хрюн 8 минут назад
Я бы сказал что здесь она заканчивается.
Я бы сказал что здесь она заканчивается.
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