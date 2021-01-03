15 потрясающих кадров, когда фотографу повезло по-крупному

Несмотря на бурное развитие фототехники, удача художника и его умение чувствовать нужный момент по-прежнему важны для создания шедевра. В этом посте представлены редкие снимки, которые покажут, что значит оказаться в нужном месте.
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Парад смерчей
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