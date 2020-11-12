Загадочные вещи, о предназначении которых удалось узнать из соцcетей

На сайте Reddit существует тред под названием "Что это за штука?", куда любопытные пользователи выкладывают всякие непонятные для них вещи, чтобы получить долгожданный ответ.
Всё тайное становится явным, особенно если дело касается интернета. Поэтому если вы обнаружили какую-то странную диковинную вещь и совершенно не понимаете, для чего она нужна — смело идите в сеть. Тут обязательно найдутся знатоки, которые разгадают и что это такое, и зачем оно нужно. Мы собрали для вас несколько таких примеров.
1. Чашки на шнурке, найдены на пляже озера Мичиган (очки для сравнения размера)
Пробки для байдарок. Предотвращают попадание воды в специально построенные в лодке отверстия.
2. Штука на подушке в отеле
Эта застёжка содержит химическое вещество, отпугивающее клопов, поэтому они не могут попасть внутрь подушки.
3. Очень старая деревянная сучковая скульптура с надписью на иврите
Определенно, резьба по оливковому дереву гробницы Авессалома в Иерусалиме; сзади на иврите написано «Иерусалим».
Очень похоже на сувениры , датированные 1850-1920 годами.
Очень похоже на сувениры , датированные 1850-1920 годами.
4. Найдено в старом шкафу, полностью сделано из стекла с сужающимися сквозными отверстиями
Флористическая лягушка, используется для хранения цветочной композиции в вазе. Устарело из-за появления губок и гелей.
В комментариях даже поспорили на тему их устаревания: кому-то больше нравится, как они фиксируют цветы, к тому же собака не пытается съесть такую лягушку, а губки и гели — да.
В комментариях даже поспорили на тему их устаревания: кому-то больше нравится, как они фиксируют цветы, к тому же собака не пытается съесть такую лягушку, а губки и гели — да.
5. Найдено в антикварном магазине. Возможно, это может быть что-то для подачи блюд
Это подогреватель для булочек.
6. Найдено в комиссионном магазине. Сделано из дерева. Есть несколько веретён. Никаких движущихся частей
Магнитная игрушка «вечный двигатель». Вам не хватает неотъемлемой части. В «пончике» должен быть магнит. В центре этого кольца должен быть стержень, который также намагничен. Он соединяется шнурком с маленьким металлическим крючком на другой стороне. Из-за электромагнитной индукции, когда вы вставляете батарейки в нижнюю часть устройства и вращаете стержень, он не перестанет вращаться, пока батарейки не сядут.
7. Что это за металлическая скульптура обезьяны?
Это цуба.
Цуба — аналог гарды на японском клинковом оружии.
Цуба — аналог гарды на японском клинковом оружии.
8. Здание в западном Керри, Ирландия
Это водонапорная башня, которая раньше использовалась для наполнения резервуаров паровых машин или тендеров. С 1891 по 1953 год там проходила железная дорога.
9. Деревянная собака, хвост съёмный, туловище полое, это больше, чем что-то декоративное?
Коробка для карандашей.
10. Что это? Найдено в винтажном магазине. Кто-то сказал мне, что это для сыра
Это устройство удерживает сахарный рожок при изготовлении немецкого огненного пунша.
11. Найдено среди вещей моего отца. Интересная бархатная коробочка с чёрным предметом внутри
Карманная грелка для рук… старая. Раньше у меня было несколько для кемпинга и рыбалки. Давно не видел этаких. Палочка — это уголь, вы зажигаете его, закрываете и кладёте в карман. Дуете на него, чтобы подогреть.
12. Странная металлическая роза перед пабом. Примерно 3–4 дюйма в длину, залита бетоном
Точно такая же находится напротив ресторана «Wild Rose» («Дикая роза») в Тулузе, Франция. Вы можете увидеть это в Google Street View.
13. Я работаю в учреждении здравоохранения и обнаружил, что он понятия не имею, что это
Универсальная ручка для медицинских инструментов.
14. Найдено в старом кожаном (возможно, медицинском) чемодане. Длина 12 см, щипцы открываются при нажатии на красный верх
Старые щипцы для кубиков льда или оливок.
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