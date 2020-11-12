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Загадочные вещи, о предназначении которых удалось узнать из соцcетей

Загадочные вещи, о предназначении которых удалось узнать из соцcетей (21 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 08:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   загадка   интересно   интернет   люди   объяснение   фото   
2664
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На сайте Reddit существует тред под названием "Что это за штука?", куда любопытные пользователи выкладывают всякие непонятные для них вещи, чтобы получить долгожданный ответ.

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Метки: видео   загадка   интересно   интернет   люди   объяснение   фото   
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11k
Совранский Час назад
Загадочные вещи, о предназначении которых удалось узнать из соцcетей
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8k
Андрей Ватрушкин 42 минуты назад
Сильная сторона автора - копировать и вставлять, слабая - пользоваться словами и логикой.
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8k
Кыся 54 минуты назад
Что это? Обнаружил на барахолке, но никто, ни продавцы, ни посетители, уже неделю не могут понять, что же это.
Что это? Обнаружил на барахолке, но никто, ни продавцы, ни посетители, уже неделю не могут понять, что же это.
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Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11 Уникальные смартфоны Cubot со скидками на глобальной распродаже 11.11 Паранойя – что это такое простыми словами Паранойя – что это такое простыми словами «Что это такое?»: специалисты из сети опознают загадочные вещи «Что это такое?»: специалисты из сети опознают загадочные вещи «Что это такое?»: специалисты из сети опознают загадочные вещи «Что это такое?»: специалисты из сети опознают загадочные вещи «Что это за штуковина?»: специалисты из сети опознают загадочные вещи «Что это за штуковина?»: специалисты из сети опознают загадочные вещи «Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи «Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи
Olxi

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