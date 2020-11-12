Загадочные вещи, о предназначении которых удалось узнать из соцcетей

Всё тайное становится явным, особенно если дело касается интернета. Поэтому если вы обнаружили какую-то странную диковинную вещь и совершенно не понимаете, для чего она нужна — смело идите в сеть. Тут обязательно найдутся знатоки, которые разгадают и что это такое, и зачем оно нужно. Мы собрали для вас несколько таких примеров.