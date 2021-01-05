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15 фотографий людей, которые выглядят старшего своего возраста

15 фотографий людей, которые выглядят старшего своего возраста (16 фото)

Автор:
05 января 2021 10:45
Метки: Юмор   в мире   возраст   интересно   люди   подборка   прикол   
952
16
Забавные фотографии из семейных архивов, на которых люди в своём довольно юном возрасте выглядели чересчур взрослыми.
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Метки: Юмор   в мире   возраст   интересно   люди   подборка   прикол   
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13k
Hairy. 16 минут назад
15 фотографий людей, которые выглядят старшего своего возраста
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65k
Пётровыч Минуту назад
А вот наоборот. В 32 года как мальчик.
Ссылка www.youtube.com
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2k
VikaR 58 минут назад
которые выглядят ->старшего<- своего возраста - МИНУС
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104
Михаил 58 минут назад
"СТАРШЕ...".
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