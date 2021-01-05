15 фотографий людей, которые выглядят старшего своего возраста

Забавные фотографии из семейных архивов, на которых люди в своём довольно юном возрасте выглядели чересчур взрослыми.
Иногда при взгляде на человека бывает довольно сложно определить его возраст, ведь кто-то в 30 лет может выглядеть как подросток, а кто-то и в 15 кажется умудрённым жизнью старичком, который собирается на пенсию.
1. «Когда ты одновременно 8-летняя девочка и библиотекарь среднего возраста. Приблизительно 1995 год»
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13. «Мой папа, который держит на руках своего сына, похож на измученного продавца подержанных автомобилей… в свои 19 лет»
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