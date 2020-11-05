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Что такое ДНК человека

Что такое ДНК человека (5 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2020 09:06
Сообщество : Факты
Метки: ДНК человека   видео   днк   интересно   клетки   фото   человек   
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ДНК, что это такое простыми словами, и как оно устроено? Физически это макромолекула, которая не только хранит в себе, какую-то наследственную информацию, но и является подробной инструкцией по развитию всего организма условно из одной универсальной клетки.

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Метки: ДНК человека   видео   днк   интересно   клетки   фото   человек   
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