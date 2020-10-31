Паранойя – что это такое простыми словами

Паранойя — это разновидность психоза, при которой больной отличается повышенной подозрительностью и увлеченностью бредовыми идеями. В отличие от шизофрении, данный недуг приводит к более предсказуемым действиям человека.
Не менее значимым различием является отсутствие глубоких личностных изменений, касающихся недуга, таких как неспособность адаптироваться в социуме. Подробнее сущность паранойи разберем в нашей статье.
Симптомы паранойи
Данное заболевание трудно точно определить, так же как и его симптомы. Главным симптомом является увлеченность бредовой идеей, которая полностью охватывает сознание человека. При этом больной видит реальность с другого угла, его невозможно убедить в его неправоте.
В данном случае симптомы преследуют больного всю жизнь, и начинаются обычно в зрелом возрасте. Больной испытывает постоянный страх, идею преследования, беспричинную ревность или чрезмерную увлеченность чем-либо. Нередко он говорит о том, что стал свидетелем явлений, которых на самом деле нет.
Иногда такого больного можно “заметить” даже без содействия врача – психиатра. С детства они превозносят свою роль в этом мире, считая, что Вселенная функционирует только ради них. Обществ неодобрительно воспринимает такие проявления, что еще сильнее усугубляет состояние больного.
С годами паранойя может перерасти в еще более сложную форму, поэтому не стоит медлить с лечением данного недуга.
В данном случае симптомы преследуют больного всю жизнь, и начинаются обычно в зрелом возрасте. Больной испытывает постоянный страх, идею преследования, беспричинную ревность или чрезмерную увлеченность чем-либо. Нередко он говорит о том, что стал свидетелем явлений, которых на самом деле нет.
Иногда такого больного можно “заметить” даже без содействия врача – психиатра. С детства они превозносят свою роль в этом мире, считая, что Вселенная функционирует только ради них. Обществ неодобрительно воспринимает такие проявления, что еще сильнее усугубляет состояние больного.
С годами паранойя может перерасти в еще более сложную форму, поэтому не стоит медлить с лечением данного недуга.
Сущность паранойи
Любую критику в свой адрес человек, страдающий паранойей, воспринимает как выражение зависти. Чувство зависти к себе и желания мстить индивидуум ощущает постоянно, а какие-либо важные события в жизни только усугубляют интенсивность негативных ощущений. Прогресс болезни может появиться когда угодно, а само заболевание будет тихо ждать определенного момента.
Паранойяльная шизофрения характеризуется сильной настойчивостью человека, замкнутостью и агрессией в адрес малознакомых людей.
Такие люди отрешаются от реального мира и не могут чувствовать радость. Больные могут спокойно трудиться на работе, не нуждающейся во взаимодействии с людьми, однако перепалки с начальством нередко встречаются.
Паранойяльная шизофрения характеризуется сильной настойчивостью человека, замкнутостью и агрессией в адрес малознакомых людей.
Такие люди отрешаются от реального мира и не могут чувствовать радость. Больные могут спокойно трудиться на работе, не нуждающейся во взаимодействии с людьми, однако перепалки с начальством нередко встречаются.
Особенности характера
Паранойяльный характер отличается более легкой стадией протекания: человек не теряет понимания реальности. Однако в таком случае больной нередко проявляет вспышки агрессии и ревности, с окружающими часто вступает в конфликт для того, чтобы доказать чувство собственного превосходства.
Нередко паранойяльный характер приводит к классической паранойе. Во время нее человек охватывается бредовыми идеями, может изобретать какие-либо вещи, расценивая их как гениальное изобретение.
Нередко паранойяльный характер приводит к классической паранойе. Во время нее человек охватывается бредовыми идеями, может изобретать какие-либо вещи, расценивая их как гениальное изобретение.
Причины возникновения и способы избавления от паранойи
Врачи считают, что данное заболевание является следствием нарушения обменных процессов в головном мозге, а “запустить” такой механизм могут любые неудачи в жизни. На начальных стадиях заболевания больной ведет себя вполне адекватно, однако в его голове зарождаются бредовые идеи.
Он может начать воплощать их в жизнь. Таким образом, человеку кажется, что его жена бесконечно ему изменяет, дети пьют, а сотрудники строят заговоры за его спиной.
Лечится данный недуг на групповых сеансах психотерапии. Лучше, если сеансы проходят вместе с семьей больного, поскольку он легче адаптируется к условиям действительности и пытается справиться с ситуацией, которая однажды нанесла ему травму.
Он может начать воплощать их в жизнь. Таким образом, человеку кажется, что его жена бесконечно ему изменяет, дети пьют, а сотрудники строят заговоры за его спиной.
Лечится данный недуг на групповых сеансах психотерапии. Лучше, если сеансы проходят вместе с семьей больного, поскольку он легче адаптируется к условиям действительности и пытается справиться с ситуацией, которая однажды нанесла ему травму.
Методы лечения
Данное заболевание лечится на приеме у врача, который должен стать другом для больного. Врач помогает пациенту адаптироваться к условиям социума и здраво воспринимать окружающую реальность.
Нередко это оказывается непростой задачей, поскольку такие пациенты с трудом идут на контакт из-за повышенной подозрительности.
Врачу придется перетерпеть много негатива в свой адрес, исходящего от больного, однако спустя некоторое время контакт может наладиться. Кропотливый труд психиатра нередко приводит к улучшению состояния пациента.
Врачу необходимо проявлять максимальную внимательность и выражать интерес к рассказам пациента, больного с паранойей. Такие пациенты замечают каждый жест (закатывание глаз, зевание), и любой из них может перечеркнуть доверие к врачу.
Поэтому психиатр должен внимательно отнестись к такому больному для того, чтобы минимизировать риск отдаления друг от друга.
Врач не должен резко и пренебрежительно относиться к бредовым высказываниям пациента. Он должен плавно подвести больного к тому, что быть может, все было абсолютно иначе.
Лечение таких пациентов является сложным процессом, нуждающимся в чуткости и понимании со стороны медицинского персонала и семьи.
Нередко это оказывается непростой задачей, поскольку такие пациенты с трудом идут на контакт из-за повышенной подозрительности.
Врачу придется перетерпеть много негатива в свой адрес, исходящего от больного, однако спустя некоторое время контакт может наладиться. Кропотливый труд психиатра нередко приводит к улучшению состояния пациента.
Врачу необходимо проявлять максимальную внимательность и выражать интерес к рассказам пациента, больного с паранойей. Такие пациенты замечают каждый жест (закатывание глаз, зевание), и любой из них может перечеркнуть доверие к врачу.
Поэтому психиатр должен внимательно отнестись к такому больному для того, чтобы минимизировать риск отдаления друг от друга.
Врач не должен резко и пренебрежительно относиться к бредовым высказываниям пациента. Он должен плавно подвести больного к тому, что быть может, все было абсолютно иначе.
Лечение таких пациентов является сложным процессом, нуждающимся в чуткости и понимании со стороны медицинского персонала и семьи.
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И ведь далеко не факт, что он не прав. Как говориться: "Даже если у вас паранойя, это ещё не значит, что за вами действительно не следят".
Вяжут веники,
А параноики
Рисуют нолики,
А которые
Просто нервные
Те спокойным сном
Спят, наверное.
Александр Галич © 1964
А лечение обычное на вязки и Галоперидол))