Паранойя – что это такое простыми словами

Данное заболевание трудно точно определить, так же как и его симптомы. Главным симптомом является увлеченность бредовой идеей, которая полностью охватывает сознание человека. При этом больной видит реальность с другого угла, его невозможно убедить в его неправоте.



В данном случае симптомы преследуют больного всю жизнь, и начинаются обычно в зрелом возрасте. Больной испытывает постоянный страх, идею преследования, беспричинную ревность или чрезмерную увлеченность чем-либо. Нередко он говорит о том, что стал свидетелем явлений, которых на самом деле нет.



Иногда такого больного можно “заметить” даже без содействия врача – психиатра. С детства они превозносят свою роль в этом мире, считая, что Вселенная функционирует только ради них. Обществ неодобрительно воспринимает такие проявления, что еще сильнее усугубляет состояние больного.



С годами паранойя может перерасти в еще более сложную форму, поэтому не стоит медлить с лечением данного недуга.