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Паранойя – что это такое простыми словами

Паранойя – что это такое простыми словами (4 фото + 2 видео)

Автор:
31 октября 2020 10:04
Сообщество : Психология
Метки: видео   интересно   люди   паранойя   психология   факты   фото   
292
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Паранойя — это разновидность психоза, при которой больной отличается повышенной подозрительностью и увлеченностью бредовыми идеями. В отличие от шизофрении, данный недуг приводит к более предсказуемым действиям человека.

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Метки: видео   интересно   люди   паранойя   психология   факты   фото   
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6k
Doomer 2 часа назад
"При этом больной видит реальность с другого угла, его невозможно убедить в его неправоте".
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И ведь далеко не факт, что он не прав. Как говориться: "Даже если у вас паранойя, это ещё не значит, что за вами действительно не следят".
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1k
Г. Бухарь-Заколдырский 11 минут назад
Шизофреники
Вяжут веники,
А параноики
Рисуют нолики,
А которые
Просто нервные
Те спокойным сном
Спят, наверное.

Александр Галич © 1964

А лечение обычное
на вязки и Галоперидол))
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11k
Наталья 44 минуты назад
Паранойя – что это такое простыми словами
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46k
alertol 55 минут назад
Я не был параноиком пока вы все не сговорились
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8k
Касьян Пуздой 2 часа назад
я даже знаю одну шумерскую страну, где вся эта хрень передаётся по наследству.
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230
Обратная сторона Луны Касьян Пуздой 11 минут назад
Во! Типичное проявление описываемого недуга - везде мерещатся хохлы
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