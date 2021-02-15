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Дворник-романтик, цитировавший The Beatles, оказался потомком белых эмигрантов

Дворник-романтик, цитировавший The Beatles, оказался потомком белых эмигрантов (2 фото + 2 видео)

Автор:
15 февраля 2021 11:34
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дворник   интересно   судьба   томск   человек   
653
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Пенсионер, покоривший соцсети, рассказал о своей жизни, интересах и слабостях.

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Метки: видео   дворник   интересно   судьба   томск   человек   
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3  комментария
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4k
ваня панкин 47 минут назад
хороший мужик... здоровья ему...
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1k
Павел Христенко 3 минуты назад
Бывший Интеллигентный Человек.
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9k
Алексей 46 минут назад
Хороший дедуля,молодец ,что выпутался из алко трясины
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