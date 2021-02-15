Дворник-романтик, цитировавший The Beatles, оказался потомком белых эмигрантов

69-летний Виталий Геннадьевич Никифоров и не мечтал о всенародной славе, отвечал на вопросы корреспондента экспромтом и о том, что стал "звездой" соцсетей даже не задумывается. В тот момент, когда журналист подошла к нему с микрофоном, он просто убирал мусор на Соборной площади Томска.