Дворник-романтик, цитировавший The Beatles, оказался потомком белых эмигрантов

Пенсионер, покоривший соцсети, рассказал о своей жизни, интересах и слабостях.
Завирусившееся некоторое время назад видео открыло стране интересного человека. Дворник из Томска поразил соцсети знанием творчества английской группы, светлым взглядом на жизнь и верой в любовь.
69-летний Виталий Геннадьевич Никифоров и не мечтал о всенародной славе, отвечал на вопросы корреспондента экспромтом и о том, что стал "звездой" соцсетей даже не задумывается. В тот момент, когда журналист подошла к нему с микрофоном, он просто убирал мусор на Соборной площади Томска.
Когда поток вопросов от интернет-пользователей относительно личности мужчины, стал неконтролируемым, пришлось обратиться к дворнику еще раз и попросить рассказать о своей жизни. Оказалось, что у Никифорова интересная судьба. Спойлерить не станем, надеемся, что вам будет интересно послушать интервью с этим человеком.
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