Тенсегрити и другая самая необычная научно обоснованная мебель

Многие из вас видели уже эти штуки - необычная мебель и предметы интерьера, как бы висящие в воздухе. Многие удивляются - быть такого не может, но если хорошенько присмотреться, то принцип, по которому вся эта конструкция держится, вполне понятен. Присмотритесь!