Тенсегрити и другая самая необычная научно обоснованная мебель

Многие из вас видели уже эти штуки - необычная мебель и предметы интерьера, как бы висящие в воздухе. Многие удивляются - быть такого не может, но если хорошенько присмотреться, то принцип, по которому вся эта конструкция держится, вполне понятен. Присмотритесь!
Тенсегрити (англ. tensegrity от англ. tensional integrity — соединение путём натяжения) — принцип построения конструкций из стержней и тросов, в которых стержни работают на сжатие, а тросы — на растяжение.
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Тенсегрити — способность каркасных конструкций использовать взаимодействия работающих на сжатие цельных элементов с работающими на растяжение составными элементами для того, чтобы каждый элемент действовал с максимальной эффективностью и экономичност
В России подобные конструкции продвигал сразу после октябрьской революции петроградский художник — конструктивист Карл Иогансон (1890—1929).
Авторский пост
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