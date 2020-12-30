FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 998 постов • 494 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Тенсегрити и другая самая необычная научно обоснованная мебель

Тенсегрити и другая самая необычная научно обоснованная мебель (25 фото)

Автор:
30 декабря 2020 12:13
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дизайн   конструкция   красота   мебель   натяжение   необычно   тансегрити   
977
25

Многие из вас видели уже эти штуки - необычная мебель и предметы интерьера, как бы висящие в воздухе. Многие удивляются - быть такого не может, но если хорошенько присмотреться, то принцип, по которому вся эта конструкция держится, вполне понятен. Присмотритесь!

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Фабрика идей   дизайн   конструкция   красота   мебель   натяжение   необычно   тансегрити   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Как бы так лечь, чтобы все попадали рядом в восторге Как бы так лечь, чтобы все попадали рядом в восторге 25 просто фантастических, хоть и спорных дизайнерских задумок 25 просто фантастических, хоть и спорных дизайнерских задумок Китайские дизайнеры делают мебель на костях Китайские дизайнеры делают мебель на костях 20 идей для удачного хранения пенного хмельного на даче 20 идей для удачного хранения пенного хмельного на даче Стул для любителей сидеть по-турецки Стул для любителей сидеть по-турецки
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

562248



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
0
3
Скажи спасибо 2020 году
Знаменитые люди покинувшие наш мир в 2020-м году
2
76
Знаменитые люди покинувшие наш мир в 2020-м году
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Военные РФ отказались от сопровождения гражданских машин на трассе М-4, в Сирии
0
36
Военные РФ отказались от сопровождения гражданских машин на трассе М-4, в Сирии
Katalis EV.1000 — индо-французский проект электрического мотоцикла
0
4
Katalis EV.1000 — индо-французский проект электрического мотоцикла
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#новый год#прикольные#интересное#кино#истории#авто аварии#праздник#задержание
#интересно#животные#люди#подборка#аварии#СССР#приколы#интересны#красота#зима
#Юмор#прикол#юмора#природа#девушки#дтп#смешные#на различный вкус#забавно#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться