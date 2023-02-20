История казни, для которой понадобилось 11 взмахов топора

Обезглавливание с помощью топора не самый гуманный способ смертной казни. Однако был нюанс: опытный палач мог отрубить голову с одного удара, а вот попасть в руки непрофессионала значило распрощаться с жизнью в страшных мучениях. К сожалению, даже особам королевской крови могло очень не повезти.
Король Англии Генрих VIII хорошо об этом знал. Поэтому, решив казнить свою вторую жену Анну Болейн, заблаговременно (ещё до вынесения приговора) нанял главного палача из Франции, самого опытного. По всей видимости, не хотел, чтобы она мучилась.
А вот Марии Стюарт, королеве Шотландии, которую казнили за заговор с целью убийства Елизаветы I, повезло куда меньше: палачу понадобилось три удара топора, чтобы закончить работу. В первый раз топор попал ей в затылок, второй удар её убил, но понадобился ещё один удар, чтобы окончательно отрубить голову. После чего палач поднял голову за волосы и оказалось, что на Марии был парик. Поэтому отрубленная голова упала на землю и покатилась.
Можно вспомнить и казнь Томаса Кромвеля, верного советника Генриха VIII. Ему тоже не повезло, поскольку палач не смог отсечь голову быстро и чисто.
Однако самое ужасное обезглавливание, потребовавшее 11 взмахов топора, произошло в 1541 году по приказу Генриха VIII и по вине молодого и совершенно неопытного палача.
Казнили не кого-нибудь, а Маргарет Поул, английскую аристократку и тётку Генриха VIII. Она была католичкой, а один из её сыновей, католический священник Реджинальд Поул, участвовал в заговоре против английского короля и англиканской церкви. Маргарет, несмотря на все её регалии и почтенный возраст (в момент казни ей было 67 лет) также обвинили в заговоре против короля, заключили под стражу и несколько лет держали в Тауэре. Всё это время она держалась стойко и отрицала вину.
А однажды, без оглашения приговора, на скорую руку прямо во дворе был сооружён небольшой эшафот, Маргарет Поул притащили туда и силой подставили её голову под удар топора. Считается, что Генрих VIII, обладавший вспыльчивым нравом, принял решение казнить её достаточно спонтанно.
Беда в том, что профессионального палача в тот момент в Тауэре не было: король находился в военном походе и взял палача с собой. Казнь поручили, как потом выразился французский посол Шапюи, который был очевидцем этого события, «жалкому неумелому юнцу». Маргарет Поул отказалась класть голову на плаху и её опустили туда насильно; она из последних сил пыталась сопротивляться, а палач был неопытен. Сначала он попал ей в плечо, а затем ему понадобилось ещё десять ударов по голове и шее, чтобы довершить начатое. Зрелище было ужасным: палач буквально искромсал её голову и плечи на куски.
Узнав о том, что произошло, кардинал Реджинальд Поул назвал английского короля тираном, которого можно сравнить с Калигулой и Нероном, а свою мать — мученицей.
Через много лет, в 1886 году, папа Лев XIII причислил Маргарет Поул к лику святых.
Что касается Генриха VIII, он действительно был кровожадным. При нём случались казни и пострашнее, чем отрубание головы. Например, повара по имени Ричард Руз, обвинённого в отравлении епископа, сварили заживо, трижды окунув в огромный котёл с кипятком.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пожалуй всё-таки самый, если с одного удара.
А вот должна ли смертная казнь быть гуманной - это уже совсем другой вопрос. На эшафоте как правило оказываются люди, заслужившие не только умереть, но и помучаться перед смертью.