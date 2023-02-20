История казни, для которой понадобилось 11 взмахов топора

Однако самое ужасное обезглавливание, потребовавшее 11 взмахов топора, произошло в 1541 году по приказу Генриха VIII и по вине молодого и совершенно неопытного палача.

Казнили не кого-нибудь, а Маргарет Поул, английскую аристократку и тётку Генриха VIII. Она была католичкой, а один из её сыновей, католический священник Реджинальд Поул, участвовал в заговоре против английского короля и англиканской церкви. Маргарет, несмотря на все её регалии и почтенный возраст (в момент казни ей было 67 лет) также обвинили в заговоре против короля, заключили под стражу и несколько лет держали в Тауэре. Всё это время она держалась стойко и отрицала вину.

А однажды, без оглашения приговора, на скорую руку прямо во дворе был сооружён небольшой эшафот, Маргарет Поул притащили туда и силой подставили её голову под удар топора. Считается, что Генрих VIII, обладавший вспыльчивым нравом, принял решение казнить её достаточно спонтанно.

Беда в том, что профессионального палача в тот момент в Тауэре не было: король находился в военном походе и взял палача с собой. Казнь поручили, как потом выразился французский посол Шапюи, который был очевидцем этого события, «жалкому неумелому юнцу». Маргарет Поул отказалась класть голову на плаху и её опустили туда насильно; она из последних сил пыталась сопротивляться, а палач был неопытен. Сначала он попал ей в плечо, а затем ему понадобилось ещё десять ударов по голове и шее, чтобы довершить начатое. Зрелище было ужасным: палач буквально искромсал её голову и плечи на куски.