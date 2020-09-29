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Русские изразцовые печи: красота, оставшаяся в истории

Русские изразцовые печи: красота, оставшаяся в истории (20 фото)

Автор:
29 сентября 2020 13:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: изразец   исторические факты   история   печь   прошлое   русская   
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Русская печь - явление уникальное и самодостаточное. Печь в русском доме всегда являлась «вещью в себе» — все начиналось и заканчивалось на ней, она была альфой и омегой любого дома, с ней было связано множество поверий и легенд. Русская печь была даже героем народного фольклора.

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Метки: изразец   исторические факты   история   печь   прошлое   русская   
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hebpat 15 минут назад
печь в деревне у маминой сестры круто была сделана, топилась с кухни, но стены печки являлись частью стен кухни, зала и двух спален, так что обогревала весь большой дом, причём на верхнюю лежанку вели ступеньки возле стены, и она была закрыта со всех сторон, получалось небольшая, размером с трёхспальную кровать, комнатка под потолком высотой в метр со входом метр на метр, спать там зимой было сплошное удовольствие, тепло как летом
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