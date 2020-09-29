Русские изразцовые печи: красота, оставшаяся в истории

Русская печь - явление уникальное и самодостаточное. Печь в русском доме всегда являлась «вещью в себе» — все начиналось и заканчивалось на ней, она была альфой и омегой любого дома, с ней было связано множество поверий и легенд. Русская печь была даже героем народного фольклора.