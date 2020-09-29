Русские изразцовые печи: красота, оставшаяся в истории

Русская печь - явление уникальное и самодостаточное. Печь в русском доме всегда являлась «вещью в себе» — все начиналось и заканчивалось на ней, она была альфой и омегой любого дома, с ней было связано множество поверий и легенд. Русская печь была даже героем народного фольклора.
Главное отличие русских печей от европейских и средиземноморских их печки чаще всего просто часть отопления, наша очаг для приготовления пищи, а еще и лежанка
Плита, спальня, отопительный прибор, баня, элемент декора и главное жилище домашнего божества и покровителя семьи — домового
С VIII по XIII века в Северной Руси преобладали печи-камени, сложенные из крупных камней без использования скрепляющего раствора
Топились такие печи «по черному», что имело свои плюсы в плане дезинфекции жилища: горячий дым «прожаривал» стены и потолок в избе, которая высушивалась и дезинфицировалась, что было немаловажно для борьбы с инфекциями и насекомыми.
Первые дымоходы появились к XV веку, а к началу XVII века печи стали изготавливаться из огнеупорного кирпича
Изразцовое искусство и архитектурная керамика в России существует более десяти веков. Самые ранние, старинные русские изразцы относят к X веку — они являются ровесниками крещения Руси
Множество разноцветных и поливных изразцов украшало русские печи.
Кардинальным изменениям русская печь подверглась в начале XVIII века с указом Петра, запрещавшим строительство курных (топившихся «по черному») пожароопасных печей. По велению Петра было запущено производство новых для России «голландских» изразцов — белых «кафлей» с росписью кобальтом.
Приказ Петра звучал: «делать немедленно шведским манером печных изразцов гладких белых, а по ним травы синею краскою».
Производство белых кафлей и изменение способа вывода дыма повлекли за собой преобразования в строении городских печей.
Такие, чисто отопительные толстостенные печи стали называть «голландками», что не совсем правильно, поскольку они появились впервые именно в России, а уже отсюда попали в Европу.
Довольно долго печь была основным источником тепла в русских домах и городских квартирах. Только в конце XIX — начале XX века, с изобретением парового отопления, их стали заменять.
Фактически, в наши дни печи для отопления устанавливают только в частных домах и при условии отсутствия магистрального газа, позволяющего смонтировать газовый котел и водяное отопление
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