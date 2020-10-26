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Лечение или пытки: антикварные медицинские инструменты от одного вида которых становится плохо

Лечение или пытки: антикварные медицинские инструменты от одного вида которых становится плохо (21 фото)

Автор:
26 октября 2020 13:49
Сообщество : Исторические факты
Метки: инструменты   исторические факты   история   медицина   пытки   стоматология   хирургия   
1504
21

Понятно, что все развивается постепенно и медицина не является исключением - сегодня придумали один прибор, завтра его улучшили, послезавтра и вовсе отменили. Но ведь когда-то людей лечили именно ими и, смеем напомнить, все происходило без наркоза...

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Метки: инструменты   исторические факты   история   медицина   пытки   стоматология   хирургия   
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553
Тамара Коршунова 54 минуты назад
Мда. А мне сегодня к стоматологу...
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2k
Alexbux1 6 минут назад
Аффтар подстрочный перевод стоит редактировать . Иначе КГ/АМ.
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7k
Vacony 43 минуты назад
Инструмент для извлечения пули, 15 век. Этот орудие следовало по пути пули в теле, а затем ввинчивалось в снаряд для удаления

Как вы это себе вообще представляете ?
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17k
Karagi 51 минуту назад
Луковым сверлом, я так полагаю, сверлят лук. А вообще инструмент такого типа называется лучковым.
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