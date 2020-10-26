Лечение или пытки: антикварные медицинские инструменты от одного вида которых становится плохо

Удаление камней из мочевого пузыря было одной из самых страшных процедур в период до анестезии, когда пациента связывали, как цыпленка, удерживая этим устройством щиколотками вокруг ушей, в то время как хирург разрезал нежные ткани. между ног, чтобы удалить оскорбительный камень