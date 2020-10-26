Лечение или пытки: антикварные медицинские инструменты от одного вида которых становится плохо

Понятно, что все развивается постепенно и медицина не является исключением - сегодня придумали один прибор, завтра его улучшили, послезавтра и вовсе отменили. Но ведь когда-то людей лечили именно ими и, смеем напомнить, все происходило без наркоза...
Паре триплоидес (ок. 1700 г.). Этот редкий инструмент использовался для подъема пластины черепа при трепанации
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Съемник стрел - около 1540 года. Острие вставлялось в рану от стрелы, рана раздвигалась и стрела вытаскивалась
Инструмент для извлечения пули, 15 век. Этот орудие следовало по пути пули в теле, а затем ввинчивалось в снаряд для удаления.
В начале четырнадцатого века Ги де Шолиак изобрел инструмент, который продолжал использоваться до конца восемнадцатого века.
Его назвали зубным пеликаном из-за его сходства с клювом той птицы. С его помощью оператор мог применить крайнее усилие, чтобы высвободить зуб из гнезда.
Петля для иссечения части языка (1850г.)
Петля применялась для удаления пораженных частей языка, чтобы предотвратить распространение инфекции. Цепь стягивалась петлей в области зараженного участка и затягивалась, применяя храповик, для остановки кровообращения в нужной области.
Удаление зубов с помощью зубного ключа в Traité Complete d'anatomie de l'homme , 2-е изд. (1866–1871), JM Bourgery
Удаление камней из мочевого пузыря было одной из самых страшных процедур в период до анестезии, когда пациента связывали, как цыпленка, удерживая этим устройством щиколотками вокруг ушей, в то время как хирург разрезал нежные ткани. между ног, чтобы удалить оскорбительный камень
Римское вагинальное зеркало с точной копией винта (ок. 99 г. до н.э. - 400 г. н.э.), найденное в Ливане.
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