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Сообщество Без кота и жизнь не та 748 постов • 342 подписчика подписаться
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Познакомьтесь с Кешей, единственным котом на острове, где животные запрещены

Познакомьтесь с Кешей, единственным котом на острове, где животные запрещены (7 фото)

Автор:
28 декабря 2020 09:47
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в миру   животные   коты   красоты   милота   фото   шпицберген   
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Архипелаг Шпицберген – диковинное место, богатое удивительными достопримечательностями. На юго-западе архипелага находится второй по величине населённый пункт Баренцбург, в котором обитает единственный кот Шпицбергена – рыжий красавец Кеша.
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Метки: в миру   животные   коты   красоты   милота   фото   шпицберген   
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8k
Андрей Иванов Час назад
Суров однако.
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Дмитрий Полминуты назад
В самые сложные дни он еще песцих отоваривает)) Зуб даю.
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3k
Hugo_RnD Час назад
"...единственныМ котоМ..."
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