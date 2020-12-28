Познакомьтесь с Кешей, единственным котом на острове, где животные запрещены

Архипелаг Шпицберген – диковинное место, богатое удивительными достопримечательностями. На юго-западе архипелага находится второй по величине населённый пункт Баренцбург, в котором обитает единственный кот Шпицбергена – рыжий красавец Кеша.
В 1920-х годах на месте Баренцбурга зародился первый шахтёрский посёлок, жители которого прибывали с материка и привозили с собой не только своё немногочисленное имущество, но и кошек. Коты помогали шахтёрам бороться с крысами, которые также прибывали на архипелаг вместе с первыми поселенцами. Усатые спутники шахтёров стали охотиться не только грызунов, но и на перелётных птиц, которым приходиться гнездиться на земле ввиду отсутствия деревьев.
В 1990-х годах норвежское правительство ввело запрет на содержание и разведение кошачьих на территории архипелага, чтобы защитить местный экологический баланс. Кроме того, по мнению специалистов, кошки представляют угрозу для здоровья и жизни людей, поскольку они могут заразиться бешенством или гельминтами от песцов, лис, полярных зайцев и прочих эндемичных обитателей архипелага.
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Норвежское население Шпицбергена придерживается официального запрета на содержание котов, однако жители Баренцбурга, преимущественно выходцы стран постсоветского пространства, не слишком переживают о законах Норвегии. Прежде Баренцбург мог похвалиться обширной популяцией кошачьих, однако теперь по его заснеженным улицам разгуливает всего один кот Кеша. В 2000-х на архипелаг прибыли русские вахтовики, которые пронесли с собой необычную контрабанду – котёнка с роскошной рыжей шерстью.
Единственный не только в Баренцбурге, но и на территории всего Шпицбергена кот уже много лет скрывается от правосудия под чужими документами, ведь официально он является песцом. Поговаривают, что ещё несколько кошек могут проживать в домах постоянных жителей Баренцбурга, однако им не удалось сыскать славы Кеши, который стал своего рода местной знаменитостью. Как местные жители, так и редкие туристы выстраиваются в очередь, чтоб погладить густую шерстку и потрёпанные уши рыжего красавца, а норвежское представительство Шпицбергена предпочитает игнорировать факт существования нелегального иммигранта.
Кот Кеша в полной мере принял свой статус полярного зверя и с ответственностью подходит к защите своих людей. Для жизни в условиях вечной мерзлоты он отрастил гораздо более плотный подшерсток, чем у его собратьев с материка. Целыми днями он обходит свои владения и отпугивает от Баренцбурга нежелательных гостей – настоящих песцов и других диких зверьков. Кеша производит впечатление умудрённого суровым жизненным опытом кота: его мордаха и тело покрыты боевыми шрамами.
Кот достойно сражается с чужаками, но предпочитает не связываться с белыми медведями, которые периодически забредают в Баренцбург в поисках пищи. Несмотря на закалённый севером характер, Кеша всё равно остаётся добрым и ласковым котом, который является любимцем всего поселения, потому он может рассчитывать на тёплый приём и ужин в любом доме.
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