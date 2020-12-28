Познакомьтесь с Кешей, единственным котом на острове, где животные запрещены

Единственный не только в Баренцбурге, но и на территории всего Шпицбергена кот уже много лет скрывается от правосудия под чужими документами, ведь официально он является песцом. Поговаривают, что ещё несколько кошек могут проживать в домах постоянных жителей Баренцбурга, однако им не удалось сыскать славы Кеши, который стал своего рода местной знаменитостью. Как местные жители, так и редкие туристы выстраиваются в очередь, чтоб погладить густую шерстку и потрёпанные уши рыжего красавца, а норвежское представительство Шпицбергена предпочитает игнорировать факт существования нелегального иммигранта.