Медведи с «особым графиком» попали на фото

Они впадают в спячку на несколько недель позже сородичей.
Российский фотограф дикой природы Лиана Варавская поделилась серией снимков бурых медведей, которые живут не по обычному графику.
×
Медведи на озере Курильское в Южно-Камчатском федеральном заказнике до сих пор не впали в спячку. «Многие медведи засыпают на Курильском озере позже, чем на материке, по причине того, что нерест нерки сильно растянут», — объясняет Варавская. Медведи лакомятся и запасают жир, сколько могут, добавляет фотограф.
В заказнике обитает около 800 бурых медведей. Это самая крупная охраняемая популяция в Евразии.
В заказнике обитает около 800 бурых медведей. Это самая крупная охраняемая популяция в Евразии.
Источник:
Ссылки по теме:
- Голландец заснял белок-штангисток
- В Японии медведи массово атакуют фермы с виноградом
- В Индии нашли тигра с необычным окрасом
- Медведица и трое малышей отдыхают у водоёма в национальном парке
- 30 добрых и душевных фотографий со всего света
29
Понравилось29
Новости партнёров
Загрузка...