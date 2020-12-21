Медведи с «особым графиком» попали на фото

Медведи на озере Курильское в Южно-Камчатском федеральном заказнике до сих пор не впали в спячку. «Многие медведи засыпают на Курильском озере позже, чем на материке, по причине того, что нерест нерки сильно растянут», — объясняет Варавская. Медведи лакомятся и запасают жир, сколько могут, добавляет фотограф.



В заказнике обитает около 800 бурых медведей. Это самая крупная охраняемая популяция в Евразии.