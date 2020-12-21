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Медведи с «особым графиком» попали на фото

Медведи с «особым графиком» попали на фото (12 фото)

Автор:
21 декабря 2020 09:27
Сообщество : Животные
Метки: животные   красота   медведи   милота   природа   спячка   фото   
246
12
Они впадают в спячку на несколько недель позже сородичей.
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Метки: животные   красота   медведи   милота   природа   спячка   фото   
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