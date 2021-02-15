Самый «сердечный» кот

Ривер чрезвычайно спокойный кот и заботится о своем братишке Реми. Причем Кэти ждала, что в их доме воцарится хаос: у нее есть дети, а тут еще два кота-подростка. Однако все оказалось совсем иначе: Ривер и Реми подарили их дому спокойствие и мир. Дуда верит, что все благодаря Риверу. Да и как же иначе, ведь с очаровательным котом с сердечками по-другому быть не может, он словно символизирует любовь всем своим видом.