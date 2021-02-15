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Сообщество Без кота и жизнь не та 812 постов • 364 подписчика подписаться
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Самый «сердечный» кот

Самый «сердечный» кот (4 фото)

Автор:
15 февраля 2021 08:33
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   котенок   милота   окрас   сердце   фото   шерсть   
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4
Девушка забрала из приюта котенка у которого на теле семь очаровательных сердец.

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Метки: животные   кот   котенок   милота   окрас   сердце   фото   шерсть   
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