Самый «сердечный» кот

Девушка забрала из приюта котенка у которого на теле семь очаровательных сердец.
Кэти Дуда завела питомца после того, как ее любимый кот умер. Она увидела объявление в соцсетях, что двум подросшим котятам нужен хозяин, и эти малыши покорили ее сердце. Когда Кэти пришла в приют, у одного из них она заметила сердце на груди. Тогда она решила, что ей показалось, но посчитала это хорошим знаком.
Котенка с сердечком девушка назвала Ривер. Сначала он стеснялся, как обычно и бывает с животными в новом доме, но вскоре освоился. А потом Кэти начала замечать, что сердечко на груди действительно есть, да еще и не одно, он весь просто усыпан сердцами. На лапах, голове, возле хвоста ― на всем теле Дуда насчитала семь узоров в виде сердечек.
Ривер чрезвычайно спокойный кот и заботится о своем братишке Реми. Причем Кэти ждала, что в их доме воцарится хаос: у нее есть дети, а тут еще два кота-подростка. Однако все оказалось совсем иначе: Ривер и Реми подарили их дому спокойствие и мир. Дуда верит, что все благодаря Риверу. Да и как же иначе, ведь с очаровательным котом с сердечками по-другому быть не может, он словно символизирует любовь всем своим видом.
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