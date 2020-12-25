Теперь это их дом

Жительница Санта-Фе, обнаружила возле своего дома рысь-маму с 5 котятами.
Кошачье семейство с комфортом обустроилось на крыльце американки, но бонусом стало то, что она могла фотографировать и снимать на видео их времяпрепровождение.
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