15 завораживающих фотографий дикой природы

Мы собрали для вас фотографии дикой природы, которые завораживают.
Несмотря на то, что мы изучаем природу со школьных лет, и знаем, как выглядят животные, многие вещи мы не можем увидеть вживую. Не получится подойти вплотную к хищнику или нырнуть в глубины океана. Но зато на всё это можно взглянуть на фотографиях, и от них просто захватывает дух!
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6. В Новой Зеландии выбрали птицу года 2020. Это какапо
Какапо — самые тяжёлые из попугаев, они не умеют летать, питаются фруктами и притворяются кустами, чтобы скрыться от хищников.
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