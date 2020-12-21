15 завораживающих фотографий дикой природы

Несмотря на то, что мы изучаем природу со школьных лет, и знаем, как выглядят животные, многие вещи мы не можем увидеть вживую. Не получится подойти вплотную к хищнику или нырнуть в глубины океана. Но зато на всё это можно взглянуть на фотографиях, и от них просто захватывает дух!