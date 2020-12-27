Экономический прогноз: китайский дракон захватывает власть над миром

Ожидается, что в Китае средний экономический рост составит 5,7 процента в год в период с 2021 по 2025 год, а затем замедлится до 4,5 процента в год с 2026 по 2030 год. Годовые темпы роста в период с 2030 по 2035 год составят 3,9 процента.



Хотя в 2021 году в Соединенных Штатах, вероятно, будет сильный постпандемический подъем, их экономический рост замедлится до 1,9 процента в год в период с 2022 по 2024 год, а после этого - до 1,6 процента в год.



Аналитики CEBR подчеркнули, что доля Китая в мировой экономике выросла с 3,6 процента в 2000 году до 17,8 процента в 2020 году. Ожидается, что в 2020 году в Китае снова будет положительный рост ВВП в размере 2 процентов, а вот в других крупных экономиках мира в этом году ожидается отрицательный рост.



В отчете также говорится, что Япония будет оставаться третьей по величине экономикой мира в долларовом выражении до начала 2030-х годов, а затем ее обгонит Индия, подвинув Германию с четвертого на пятое место.