Экономический прогноз: китайский дракон захватывает власть над миром

Британский Центр исследования экономики и бизнеса (CEBR) выпустил прогноз, согласно которому Китай уже к 2028 году обгонит Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира. То есть на пять лет раньше, чем предполагалось ранее. Аналитики CEBR считают, что катализатором процесса выступает пандемия коронавируса и тот факт, что восстанавливаются после нее экономики двух стран по-разному.
Представленные данные - в пользу Китая, благодаря его "умелому управлению пандемией". Все говорит о том, что экономические показатели Китая по сравнению с Западом заметно улучшились.
ВВП США - прогноз до 2035 года (смотрим третью строчку - ВВП в текущих ценах)
Ожидается, что в Китае средний экономический рост составит 5,7 процента в год в период с 2021 по 2025 год, а затем замедлится до 4,5 процента в год с 2026 по 2030 год. Годовые темпы роста в период с 2030 по 2035 год составят 3,9 процента.
Хотя в 2021 году в Соединенных Штатах, вероятно, будет сильный постпандемический подъем, их экономический рост замедлится до 1,9 процента в год в период с 2022 по 2024 год, а после этого - до 1,6 процента в год.
Аналитики CEBR подчеркнули, что доля Китая в мировой экономике выросла с 3,6 процента в 2000 году до 17,8 процента в 2020 году. Ожидается, что в 2020 году в Китае снова будет положительный рост ВВП в размере 2 процентов, а вот в других крупных экономиках мира в этом году ожидается отрицательный рост.
В отчете также говорится, что Япония будет оставаться третьей по величине экономикой мира в долларовом выражении до начала 2030-х годов, а затем ее обгонит Индия, подвинув Германию с четвертого на пятое место.
Хотя в 2021 году в Соединенных Штатах, вероятно, будет сильный постпандемический подъем, их экономический рост замедлится до 1,9 процента в год в период с 2022 по 2024 год, а после этого - до 1,6 процента в год.
Аналитики CEBR подчеркнули, что доля Китая в мировой экономике выросла с 3,6 процента в 2000 году до 17,8 процента в 2020 году. Ожидается, что в 2020 году в Китае снова будет положительный рост ВВП в размере 2 процентов, а вот в других крупных экономиках мира в этом году ожидается отрицательный рост.
В отчете также говорится, что Япония будет оставаться третьей по величине экономикой мира в долларовом выражении до начала 2030-х годов, а затем ее обгонит Индия, подвинув Германию с четвертого на пятое место.
×
ВВП Китая - прогноз до 2035 года. CEBR прогнозирует, что к 2028 году ВВП Китая превысит ВВП США, как показано в приведенных прогнозах для обеих стран
Великобритания, которая сейчас занимает пятое место по величине экономики по оценке CEBR, с 2024 года окажется на шестом месте.
По прогнозам CEBR, в 2020 году на Европу приходилось 19 процентов объема производства в 10 ведущих экономиках мира, но к 2035 году этот показатель упадет до 12 процентов. В отчете также говорится, что влияние пандемии на мировую экономику, вероятно, проявится в более высокой инфляции, а не в замедлении роста.
По прогнозам CEBR, в 2020 году на Европу приходилось 19 процентов объема производства в 10 ведущих экономиках мира, но к 2035 году этот показатель упадет до 12 процентов. В отчете также говорится, что влияние пандемии на мировую экономику, вероятно, проявится в более высокой инфляции, а не в замедлении роста.
Предыдущие экономические данные из Китая, опубликованные в октябре, показали, что производственные мощности уже заметно выросли: экспорт вырос на 9,9% в сентябре по сравнению с предыдущим годом, а импорт рос самыми быстрыми темпами в этом году, увеличившись до 13,2 процента после падения на 2,1 процента в августе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 10 обыденных привычек китайцев, которые для нас - параллельная реальность
- Дрон-огнемёт против осиных гнёзд
- В Китае труп женщины повторно выдали замуж за 80 000 юаней (893 000 рублей)
- В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды
- Под многоэтажкой в Китае обнаружили огромную статую Будды без головы
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...
Запасаемся попкорном и ждем. 2021-2022 года обешают быть интересными.
А по поводу вашего поста, скажу лишь одно -
Сидеть на попе и вкушать попкорн, смотря как соседи по Земле работая растут и развиваются, а самим "палец о палец" не ударить во благо самому себе, знаете ли, на плебейство смахивает.