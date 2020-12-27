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Экономический прогноз: китайский дракон захватывает власть над миром

Экономический прогноз: китайский дракон захватывает власть над миром (5 фото)

Автор:
27 декабря 2020 13:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аналитики   китай   мировая экономика   прогнозы   что будет дальше   экономика Китая   экономика сша   
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Британский Центр исследования экономики и бизнеса (CEBR) выпустил прогноз, согласно которому Китай уже к 2028 году обгонит Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира. То есть на пять лет раньше, чем предполагалось ранее. Аналитики CEBR считают, что катализатором процесса выступает пандемия коронавируса и тот факт, что восстанавливаются после нее экономики двух стран по-разному.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аналитики   китай   мировая экономика   прогнозы   что будет дальше   экономика Китая   экономика сша   
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Frank Borman 39 минут назад
Китай поднимается невиданными темпами. Он становится сильнее, богаче и развитее с каждым днем. Поэтому важнейшая задача нового президента Харрис - влупить Китаю сейчас, пока он еще не стал слишком сильным. А значит, надо найти подходящую провокацию, чтобы выставить его агрессором или тоталитарной редиской. Ну и Китай, не будь дураком, тоже ответит американским империалистам.
Запасаемся попкорном и ждем. 2021-2022 года обешают быть интересными.
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1k
Эрик Frank Borman Полминуты назад
К вам Frank Borman, ничего личного не имею.
А по поводу вашего поста, скажу лишь одно -
Сидеть на попе и вкушать попкорн, смотря как соседи по Земле работая растут и развиваются, а самим "палец о палец" не ударить во благо самому себе, знаете ли, на плебейство смахивает.
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217
Борис Час назад
Опять британские ученые...
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