Дрон-огнемёт против осиных гнёзд

Осы – от одного упоминания этих агрессивных насекомых становится не по себе. А каково жить там, где эти полосатые хищники соорудили более 100 своих гнёзд?
Китайцы к вопросу борьбы с кусачими насекомыми подошли радикально. Они решили их просто сжечь. Но так как гнёзда находятся достаточно, высоко группа волонтёров Blue Sky Rescue приобщила к этому непростому делу дронов.
Оснастив дрон бензобаком, под аплодисменты местных жителей волонтёры принялись систематически выжигать гнёзда насекомых. Всего же во время огненной кампании планируется обезвредить более 100 гнёзд.
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