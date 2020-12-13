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Дрон-огнемёт против осиных гнёзд

Дрон-огнемёт против осиных гнёзд (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2020 16:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: волонтеры   дрон   китай   огнемет   оса   
2069
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Осы – от одного упоминания этих агрессивных насекомых становится не по себе. А каково жить там, где эти полосатые хищники соорудили более 100 своих гнёзд?

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Метки: волонтеры   дрон   китай   огнемет   оса   
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5k
Ф Ив 54 минуты назад
Помнится китайцы уже как-то обвинили во всех бедах воробьев, истребили птичек - итог был печален. Осы играют важную роль - они охотятся на многих насекомых вредителей.
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14k
Жупел - Кипучая сера 5 минут назад
Китайцы вообще ко всему подходят радикально! Ислам - взорвать все мечети и перевоспитать муслимов (кстати правильно), осы -сжечь к х.у.я.м!
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832
zu4ara 9 минут назад
Терпеть не могу этих помойных тварей!
Терпеть не могу этих помойных тварей!
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197
Serega 10 минут назад
Ужас! Почему молчат зоозащитники?
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−10
LoginNaFishkah 14 минут назад
Обычный дрон тоже неплохо работает. Подлететь, а дальше эти наглые существа сами на него нападают и тщательно разбрызгиваются в стороны лопостями
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33
Alexander 39 минут назад
ничего-ничего- у всякого животного и насекомого вырабатывается инстинкт и я не удивлюсь когда стая ос сожрёт такие вертушки)
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9k
Великий Кормчий 51 минуту назад
Там китайцев уже столько, что их самих выжигать пора . .
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1k
val Час назад
Куда смотрят борцуны за права животных? Это ж геноцид!
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1k
Андрей Евтушенков Час назад
Работает в паре с дроном- пожаротушителем?
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Вот так ,построили бедные осы свои гнездышки,живут себе,никого не трогают и вот какому-то узкоглазому херу пришла мысль с этим дроном и все,п-здец, спалили дом,всю семью,осиных деток и еще аплодировали суки
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