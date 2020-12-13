Дрон-огнемёт против осиных гнёзд

Осы – от одного упоминания этих агрессивных насекомых становится не по себе. А каково жить там, где эти полосатые хищники соорудили более 100 своих гнёзд?

0 Источник: Китайцы к вопросу борьбы с кусачими насекомыми подошли радикально. Они решили их просто сжечь. Но так как гнёзда находятся достаточно, высоко группа волонтёров Blue Sky Rescue приобщила к этому непростому делу дронов.

Оснастив дрон бензобаком, под аплодисменты местных жителей волонтёры принялись систематически выжигать гнёзда насекомых. Всего же во время огненной кампании планируется обезвредить более 100 гнёзд.