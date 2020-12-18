Китайцы доставили на Землю лунный груз

Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" доставил на Землю образцы лунного грунта, камней и мусора. Новые образцы с Луны попали на Землю впервые за 45 лет.
Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" успешно выполнил свою миссию, доставив на Землю образцы грунта с лунной поверхности. Автоматический аппарат успешно приземлился в районе Сыцзыван на севере Китая. Это первая доставка лунного грунта на Землю за 45 лет, со времени советской миссии "Луна-24", состоявшейся в 1976 году.
Китай стал третьей страной после США и СССР, сумевшей добыть и доставить на Землю лунный грунт. Правда, как говорят исследователи, исходя из методики забора образцов, они должны быть на миллиарды лет моложе тех, что доставляли на Землю советские и американские аппараты.
На месте приземления капсулы был установлен китайский флаг. Саму капсулу увезли в Пекин для последующего вскрытия и безопасного извлечения образцов. Часть из них позже была перевезена в Шаошан, к месту рождения Председателя Мао, еще десятилетия назад высказавшего уверенность в том, что Китай однажды покорит Луну. Это, как пояснили официальные лица, был знак уважения к Великому Кормчему.
Образцы грунта были взяты из той части Луны, которая носит название Океан Бурь. Они были взяты с поверхности, а значит, относительно молоды. Их анализ должен помочь ученым заполнить пробелы в представлениях о том, какие процессы развития шли на Луне один-два миллиарда лет назад.
Возвращение капсулы на Землю транслировалось в прямом эфире китайского госдарственного телевидения.
Капсула приземлилась в половине второго ночи, и потребовались десятки машин и прожекторов, чтобы обнаружить точку ее приземления.
По словам властей, в лаборатории останется для изучения лишь часть образцов. Оставшиеся будут разделены на несколько частей. Некоторые будут отправлены в музеи и планетарии, чтобы простые люди своими глазами могли увидеть лунные камни. Еще часть будет законсервирована для длительного хранения.
Округ Сыцзыван на севере Китая - традиционное место приземления китайских космических аппаратов.
В последний раз космический корабль приземлился здесь четыре года назад. С тех пор местность была огорожена многочисленными заборами, здесь была построена станция слежения, проведено около 30 топографических изысканий для обнаружения потенциальных наземных помех для спускаемых аппаратов.
Аппарат "Чанъэ-5" прилунился 1 декабря, автоматическим захватом забрав с поверхности около 2 килограммов грунта.
Старт "Чанъэ-5" состоялся 23 ноября в южной китайской провинции Хайнань. Планировалось, что миссия продлится 23 дня.
Предыдущий автоматический аппарат "Чанъэ-4" совершил посадку на темной стороне Луны. Его задачей был сбор данных, которые помогут китайским ученым подготовить высадку человека на спутник Земли.
В 2003 году Китай стал третьей державой после СССР и США, осуществившей полностью самостоятельный запуск космического корабля.
В осуществлении миссии "Чанъэ-5" участвовало Европейское космическое агентство, помогавшее китайцам в организации дистанционного слежения за аппаратом. США не стали принимать участие в миссии из-за беспокойства по поводу связи китайской космической программы с оборонной. По той же причине Китай не допусчтили к проекту по созданию и эксплуатации МКС.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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