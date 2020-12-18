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Китайцы доставили на Землю лунный груз

Китайцы доставили на Землю лунный груз (17 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 09:49
Сообщество : Наука
Метки: исследование   китай   космический аппарат   космос   луна   наука   образцы грунта   технологии   
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Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" доставил на Землю образцы лунного грунта, камней и мусора. Новые образцы с Луны попали на Землю впервые за 45 лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: исследование   китай   космический аппарат   космос   луна   наука   образцы грунта   технологии   
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6  комментариев
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3k
Денис Колосов 57 минут назад
Молодцы китайцы..
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Yasen_Perec Полминуты назад
Я много чего китайского видел, но вот "лунный грунт с камнями и мусором"... Это что то новенькое.
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Enotko Ytko 21 минуту назад
пиндосов то видели на Луне?
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569
Владимир 51 минуту назад
Фото с поверхности луны?
Фото с поверхности луны?
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1k
Walther Владимир 7 минут назад
Почти... Фото с поверхности Китая!!!
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