Китайцы доставили на Землю лунный груз

На месте приземления капсулы был установлен китайский флаг. Саму капсулу увезли в Пекин для последующего вскрытия и безопасного извлечения образцов. Часть из них позже была перевезена в Шаошан, к месту рождения Председателя Мао, еще десятилетия назад высказавшего уверенность в том, что Китай однажды покорит Луну. Это, как пояснили официальные лица, был знак уважения к Великому Кормчему.