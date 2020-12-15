10 обыденных привычек китайцев, которые для нас - параллельная реальность

В то время, как большинство полицейских во всем мире обучают служебных собак для охраны порядка, в Китае предпочитают дрессировать гусей. В этом посте пойдёт речь ещё о некоторых поразительных обычаях и вещах, которые предпочитает китайский народ.
Когда китайцу делают презент, то ни один уважающий себя житель страны сразу его не возьмёт. По существующему обычаю, нужно отказаться от подарка по крайней мере один раз, прежде чем принять его. Но это совсем не потому, что они не любят сюрпризы , для них это просто вежливый поступок.
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Светлая кожа лица всегда была пределом мечтаний для китайских женщин. Поэтому, чтобы защитить свою красоту, они носят специальные маски, когда идут отдыхать на пляж или находятся в прибрежных районах.
Это может показаться странным, но в таких местах, как провинция Синьцзян, полиция иногда использует домашних гусей, вместо собак. Это происходит потому, что гуси могут быть громкими и агрессивными, и при этом у них отличное зрение. Завидев чужака, они не перестанут хлопать крыльями и кричать, пока незваный гость не уйдёт.
В Китае большинство людей работают практически без выходных. Вот почему они используют буквально любую возможность и место, чтобы хоть немного вздремнуть.Те, кто проходит мимо, знают, что лучше их не беспокоить.
В западных странах считается очень неприличным плевать на землю. Но в Китае - это полезная привычка, по мнению местных, обладающая очищающим действием. Только буквально в последние годы, правительство решило, что людям лучше воздерживаться от плевков на землю, главным образом по санитарным соображениям. Город Пекин, в частности, ввел штраф в размере 50 юаней (около 6,50 доллара) с каждого нарушителя чистоты.
Этот древний обычай соблюдался во многих районах юго-западной китайской провинции Сычуань на протяжении веков, начиная с периода Воюющих государств (475 до н. э.-221 до н. э.). История гласит, что мать плакала у ног своей дочери в конце ее свадьбы, умоляя не оставлять родной дом. В настоящее время в некоторых местах, все еще придерживающихся этой практики, невесты обязаны лить слезы каждый день в течение недели или даже месяца, предшествующего бракосочетанию. В прошлые годы невеста должна была рыдать во время своей свадьбы, иначе она стала бы посмешищем всей деревни.
Пить кипяток кому-то может показаться невозможным, но китайцы верят, что им можно лечить почти все болезни, от простуды до холеры. Эта традиция восходит к четвертому веку до нашей эры, когда люди думали, что, выпив горячую воду, инь (хороший) и ян (плохой) элементы тела станут сбалансированными. Если бы элементы Ян взяли верх, человеческое тело было бы более восприимчиво к болезням и простудам. В настоящее время горячую воду можно найти в большинстве общественных помещений, таких как железнодорожные вокзалы и аэропорты.
Во многих странах, таких как Индия и Япония, недоеденная пища на тарелке может означать, что вы не получили удовольствия от еды. В Китае же это значит, что вы все еще голодны, и хозяин не предложил вам достаточное количество кушаний. Однако в 2020 году страна запустила кампанию "чистая тарелка", в попытке сократить количество пищевых отходов, после того, как председатель Си Цзиньпин обнаружил, что количество продуктов, которые были утилизированы, оказалось шокирующим.
Пижамы, которые носит западный мир, впервые появились в Китае в двадцатом веке и были довольно дорогими.Только богатые люди могли себе позволить их купить. Поэтому, многие люди, желая показать свой статус, надевали пижаму в общественные места. Даже в наши дни, некоторые китайцы щеголяют на улицах в домашней одежде.
Хуанло - это живописная Китайская деревня. В ней проживает всего 600 жителей, племени Яо. Но причина, по которой поселение всемирно известно, заключается в волосах местных женщин. Их локоны вырастают до 1.4 метров в длину, и подстригаются они всего один раз в жизни, в 16 лет. Их секрет - это смесь из ферментированной рисовой воды, смешанной с кожицей помело и маслом чайных семян, которым они ополаскивают волосы после мытья.
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