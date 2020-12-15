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10 обыденных привычек китайцев, которые для нас - параллельная реальность

10 обыденных привычек китайцев, которые для нас - параллельная реальность (11 фото)

Автор:
15 декабря 2020 23:05
Сообщество : Путешествия
Метки: Обыденные   вещи   китай   обычаи   параллельная   привычки   реальность   
4644
11

В то время, как большинство полицейских во всем мире обучают служебных собак для охраны порядка, в Китае предпочитают дрессировать гусей. В этом посте пойдёт речь ещё о некоторых поразительных обычаях и вещах, которые предпочитает китайский народ.

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Метки: Обыденные   вещи   китай   обычаи   параллельная   привычки   реальность   
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11  комментариев
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1k
Пачо Эррера 3 часа назад
А ещё мы помидоры едим посыпая солью, а китайцы строго сахаром. Китайцы не понимают как мы едим помидоры с солью.
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−11
不高不矮不胖不瘦不三不四，没前没后没脸没皮没心没肺！ 39 минут назад
и еще один факт в копилку. если китаянка или китаец ведет стрим то всегда отбеливают лицо и уменьшают челюсть
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9k
net 40 минут назад
Китайское правило.
Шевелится? Пожарь и съешь.
Не шевелится? Пошевели, пожарь и съешь.
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3k
Urlauber 51 минуту назад
Уринировать и ср ать где попало это для них норма с детства
Уринировать и ср ать где попало это для них норма с детства
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954
Педигри Час назад
По поводу рыдания невесты мне кажется, что по мере развития урбанизации в Китае, эта традиция скоро вымрет.
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5k
Vallek Педигри 14 минут назад
тут весь пост хреново сочетается с его названием
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2k
twincam Час назад
Кроссовки Абибас, спорт.костюм Реобек, и магнитофон Шрап = это считается норма в Китае.
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1k
Пачо Эррера 3 часа назад
А ещё китайцы обычный хлеб исторически не ели, сейчас только начали продавать и кушать. Их народный хлеб это сваренные на пару в мантоварке булочки- мантьоу
А ещё китайцы обычный хлеб исторически не ели, сейчас только начали продавать и кушать. Их народный хлеб это сваренные на пару в мантоварке булочки- мантьоу
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5k
Vallek Пачо Эррера 13 минут назад
сваренные в мантьоуварке
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3k
au3 3 часа назад
В крутые 90е такая пижама тоже считалась шикарными трениками и ходили в ней по улице ...
В крутые 90е такая пижама тоже считалась шикарными трениками и ходили в ней по улице ...
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