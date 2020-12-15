10 обыденных привычек китайцев, которые для нас - параллельная реальность

Этот древний обычай соблюдался во многих районах юго-западной китайской провинции Сычуань на протяжении веков, начиная с периода Воюющих государств (475 до н. э.-221 до н. э.). История гласит, что мать плакала у ног своей дочери в конце ее свадьбы, умоляя не оставлять родной дом. В настоящее время в некоторых местах, все еще придерживающихся этой практики, невесты обязаны лить слезы каждый день в течение недели или даже месяца, предшествующего бракосочетанию. В прошлые годы невеста должна была рыдать во время своей свадьбы, иначе она стала бы посмешищем всей деревни.