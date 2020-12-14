Под многоэтажкой в Китае обнаружили огромную статую Будды без головы

Новости из Китая не перестают удивлять! В городе Чунцин найдена девятиметровая статуя Будды, подпирающая жилой дом - прямо как Атлант, держащий на руках небесный свод. Увы, голова статуи не сохранилась. Сообщается, что о существовании в этом месте древней статуи не подозревали даже многие жители этого дома, не говоря уже обо всех остальных.
Статую нашли, убрав закрывающую ее растительность. На фотографиях виден масштаб - это действительно впечатляет.
В интервью местным СМИ один из жителей дома сказал, что помнит эту статую: "Она была здесь, когда я был молод. У нее была голова, но позже она была повреждена". Другой житель рассказал, что много лет назад в этом районе находился храм, но в 1980-х годах тут началось строительство многоэтажных домов и храм снесли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Плоды культурной революции . Хунвейбины это сделали , однозначно .