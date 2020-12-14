Под многоэтажкой в Китае обнаружили огромную статую Будды без головы

В интервью местным СМИ один из жителей дома сказал, что помнит эту статую: "Она была здесь, когда я был молод. У нее была голова, но позже она была повреждена". Другой житель рассказал, что много лет назад в этом районе находился храм, но в 1980-х годах тут началось строительство многоэтажных домов и храм снесли.