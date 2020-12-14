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Под многоэтажкой в Китае обнаружили огромную статую Будды без головы

Под многоэтажкой в Китае обнаружили огромную статую Будды без головы (4 фото)

Автор:
14 декабря 2020 12:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вот это ДА   будда   и такое бывает   китай   разрушенный   статуя   удивительная находка   храм   
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Новости из Китая не перестают удивлять! В городе Чунцин найдена девятиметровая статуя Будды, подпирающая жилой дом - прямо как Атлант, держащий на руках небесный свод. Увы, голова статуи не сохранилась. Сообщается, что о существовании в этом месте древней статуи не подозревали даже многие жители этого дома, не говоря уже обо всех остальных.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   будда   и такое бывает   китай   разрушенный   статуя   удивительная находка   храм   
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Александр 2 часа назад
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Все жители и строители с местными властями
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33k
jonnyD 3 минуты назад
Напомнило : " хто бабе руки оторвал? "
Плоды культурной революции . Хунвейбины это сделали , однозначно .
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