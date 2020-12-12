В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды

Двухлетний мальчик по имени Линь Линь катался на велосипеде, одновременно наслаждаясь лакомством - яблоком на палочке. А потом потерял равновесие, упал с велосипеда - и очень неудачно. Палочка вошла глубоко в горло. Еще немного - и она проткнула бы шею насквозь. Страшное дело!
Палочка для еды проткнула горло Линь Линя и застряла там. Говорят, что она застряла так глубоко, что врачи видели, как ее острие проступает под кожей на затылке.
Можно сказать, что родился этот мальчик в рубашке. После такого несчастного случая и операции он выжил и сейчас поправляется.
Рентгеновский снимок говорит сам за себя. Длина палочки - 20 сантиметров
Малышу сделали экстренную операцию и сейчас он выздоравливает в больнице в Нанкине, восточный Китай.
По данным местной газеты Modern Express, несчастный случай произошел 29 ноября, когда за мальчиком осталась присматривать бабушка. Он играл со своим велосипедом, а она угостили его ломтиком яблока, насаженного на палочку - чтобы не надо было мыть руки. Ребенок засунул палочку в рот и вышел из комнаты, чтобы продолжить кататься.
По данным местной газеты Modern Express, несчастный случай произошел 29 ноября, когда за мальчиком осталась присматривать бабушка. Он играл со своим велосипедом, а она угостили его ломтиком яблока, насаженного на палочку - чтобы не надо было мыть руки. Ребенок засунул палочку в рот и вышел из комнаты, чтобы продолжить кататься.
"Палочка не повредила пищевую трубку и трахею ребенка, - сообщили журналистам врачи. - Но все равно существовал огромный риск повреждения позвоночной артерии и шейных нервов по время операции".
К счастью, операция прошла успешно, мальчика перевели в отделение интенсивной терапии для наблюдения, и в течение недели он получал круглосуточный уход. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что ребенок поправляется и с ним все будет хорошо.
К счастью, операция прошла успешно, мальчика перевели в отделение интенсивной терапии для наблюдения, и в течение недели он получал круглосуточный уход. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что ребенок поправляется и с ним все будет хорошо.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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