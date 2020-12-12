FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6447 постов • 1151 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды

В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды (4 фото)

Автор:
12 декабря 2020 14:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: дети   инцидент   китай   несчастный случай   палочка для еды   ребенок   
590
4
Двухлетний мальчик по имени Линь Линь катался на велосипеде, одновременно наслаждаясь лакомством - яблоком на палочке. А потом потерял равновесие, упал с велосипеда - и очень неудачно. Палочка вошла глубоко в горло. Еще немного - и она проткнула бы шею насквозь. Страшное дело!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: дети   инцидент   китай   несчастный случай   палочка для еды   ребенок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
252
andrey 3 часа назад
молодец бабуля,руки мыть не пришлось !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Mamin Sibiriak Час назад
Чота вспомнился фразеологизм "говно на палочке".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Опиум для народа Час назад
Линь на шампуре.Каламбур бл"дь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Сергей Алексеевич 3 часа назад
Хера се дети в Китае продвинутые - в двухлетнем возрасте катаются на велосипеде и попутно жрут яблоко на палочке! Обычные дети только в год начинают неуверенно ходить без поддержки. Какой в жопу велосипед в два года? Трёхколёсный? С родительской ручкой сзади?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Двухлетний малыш выпал с тринадцатого этажа, но ловкость соседа спасла ему жизнь Двухлетний малыш выпал с тринадцатого этажа, но ловкость соседа спасла ему жизнь Мир сошёл с ума: китаец продал своего ребёнка, чтобы расплатиться за ипотеку Мир сошёл с ума: китаец продал своего ребёнка, чтобы расплатиться за ипотеку На севере Китая из кранов полилась ярко-розовая вода На севере Китая из кранов полилась ярко-розовая вода 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

464138



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
2
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
«Белка ты, понял?!»: дорожные разборки со стрельбой на глазах у полицейских в Красноярске
3
209
«Белка ты, понял?!»: дорожные разборки со стрельбой на глазах у полицейских в Красноярске
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что приготовить на Новогодний стол
5
24
Что приготовить на Новогодний стол
Крутой котэ - по лестнице взбирается
0
4
Крутой котэ - по лестнице взбирается
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#россия#авария#природа#сша#в мире#комментарии#настроение
#юмор#интересно#подборка#картинки#забавно#смешно#авто авария#дтп#коты#новый год
#прикол#интересное#факты#позитив#кот#собака#актеры#знаменитости#люди#разное

На что жалуетесь?

Вернуться