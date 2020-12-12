В Китае ребенок чуть не лишился жизни из-за обычной палочки для еды

"Палочка не повредила пищевую трубку и трахею ребенка, - сообщили журналистам врачи. - Но все равно существовал огромный риск повреждения позвоночной артерии и шейных нервов по время операции".



К счастью, операция прошла успешно, мальчика перевели в отделение интенсивной терапии для наблюдения, и в течение недели он получал круглосуточный уход. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что ребенок поправляется и с ним все будет хорошо.