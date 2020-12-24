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Гигантский огненный шар пронесся по небу и упал в Китае

Гигантский огненный шар пронесся по небу и упал в Китае (2 фото + 3 видео)

Автор:
24 декабря 2020 14:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: болид   видео очевидцев   китай   метеорит   новости   огненный шар   
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В Китае заметили огромный огненный шар, который пронесся по небу и упал в округе Нангцянь. Ошеломленные местные жители успели снять несколько видео, на которых видно, как неопознанный объект взрывается и пылающим шаром стремительно приближается к земле.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: болид   видео очевидцев   китай   метеорит   новости   огненный шар   
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3  комментария
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3k
KonstantinLeirov 38 минут назад
Тююю...этот тот метеорит, что обещали/прогнозировали в конце 2020?? Чет как-то слабоватенько
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15k
Lynx Полчаса назад
Мне вот что интересно - чем этот шар отличается от условной, скажем, ракеты, медленно уплывающей в даль? И никто не чухнул, ни одна ПРО, ни одна обсерватория, ни один чокнутый на космосе диванный астроном, никто.
Мне вот что интересно - чем этот шар отличается от условной, скажем, ракеты, медленно уплывающей в даль? И никто не чухнул, ни одна ПРО, ни одна обсерватория, ни один чокнутый на космосе диванный астроном, никто.
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25k
Acu900 39 минут назад
Вот сдается мне, год назад такой же шар так же упал в Китае. Только его падение никто тогда не заметил. А заметили уже заразу, который этот шар распространил. Только заметили эту заразу слишком поздно и теперь она ходит по миру уже год, и никак не могут от нее избавится. Интересно что на этот раз китайский шар нам принесет?
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В этом году отмечай праздники в World of Tanks с Чаком Норрисом В этом году отмечай праздники в World of Tanks с Чаком Норрисом Воспитательницу-отравительницу казнят Воспитательницу-отравительницу казнят Китай строит город для эпидемий Китай строит город для эпидемий В Ухане на 5 лет запретили поедание мяса диких животных В Ухане на 5 лет запретили поедание мяса диких животных В Ухане снова бомбануло В Ухане снова бомбануло Из-за рака яичников у китаянки вырос 40-килограммовый живот Из-за рака яичников у китаянки вырос 40-килограммовый живот
Mr. Jingles

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