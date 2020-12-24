Гигантский огненный шар пронесся по небу и упал в Китае

В Китае заметили огромный огненный шар, который пронесся по небу и упал в округе Нангцянь. Ошеломленные местные жители успели снять несколько видео, на которых видно, как неопознанный объект взрывается и пылающим шаром стремительно приближается к земле.
Происхождение шара пока точно неизвестно, но местные СМИ предполагают, что это очень яркий метеор. Пострадавших нет.
Инцидент произошел примерно в семь утра в среду в округе Нангцянь провинции Цинхай на северо-западе Китая. Местные сообщают, что услышали громкие взрывы.
Одно видео, которым поделился блог о науке на Weibo, показывает, как огненный шар рассекает темное небо, глазами пассажира рейса из Сианя в Лхасу.
Местный житель Дан Ба рассказал Pear Video, что увидел огненный шар, когда отводил ребенка в школу: «Сначала он был очень маленьким, но через три минуты стал очень большим и ярким».
Ю Цзюнь, главный автор китайского научного сайта Guokr, сказал Beijing News, что огненный шар похож на болид, который представляет собой очень яркий метеор.
Китайский сейсмологический центр сообщил, что зарегистрировал инцидент. Его представители написали в социальных сетях, что предполагаемый болид приземлился рядом с границей округов Нангцянь и Юсу в 7:25 утра.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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