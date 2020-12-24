Гигантский огненный шар пронесся по небу и упал в Китае

Происхождение шара пока точно неизвестно, но местные СМИ предполагают, что это очень яркий метеор. Пострадавших нет.

Инцидент произошел примерно в семь утра в среду в округе Нангцянь провинции Цинхай на северо-западе Китая. Местные сообщают, что услышали громкие взрывы.