Новый президент и дефолты: предсказания на 2021 год

Давайте проверим, сбылись ли предсказания на 2020-й, заглянем в хрустальные шары шарлатанов и послушаем предсказание от Валентины Матвиенко.
Конец года - самое время не только для итогов, но и для предсказаний на будущее. Никто не способен точно предсказывать даже на день вперёд, но в конце года люди очень хотят, чтобы им напророчили хороший год, особенно если понимают, что год будет так себе. А сбудутся пророчества или не сбудутся - это уже предсказателей не волнует, им платят не за это. Ни один предсказатель ещё не говорил: "Я же говорил!" Обычно за него это делают другие спустя 100 лет после "предсказанного" события, подгоняя предсказание под событие и событие под предсказание. Но чаще всего за ними даже никто не проверяет. Кроме нас. Уже третий год мы проверяем пророчества всяких глоб и нострадамусов. Давайте узнаем, какие что из предсказанного на 2020-й в очередной раз не сбылось. По этой ссылке можно посмотреть аналогичный пост с предсказаниями годичной давности.
Ванга предсказывала, что Солнце перестанет греть; что мир ждёт масштабный экономический кризис, с которым Россия справиться; а также, что в России появится нечто, что станет основой для развития всего мира. Про Солнце не сбылось, а если натягивать сову на глобус, то фразу про кризис и нечто из России можно трактовать как кризис из-за пандемии и вакцину "Спутник V". Но слишком уж расплывчато предсказала болгарка, так что незачёт.
Нострадамус много чего предсказал, но сбылось лишь его предсказание (якобы им сделанное, скорее всего очередная журналистская выдумка) про сильные лесные пожары и вот это: "Люди наконец-то осознают, что деньги не главное. Главными приоритетами человечества станут здоровье, дружба, любовь". Если сильно постараться, то можно увидеть в этом последствия пандемии.
Аналитики из Saxo Bank правильно предсказали, что Трамп проиграет выборы.
Вот и всё. Казалось бы, такой насыщенный событиями год, настоящий подарок для предсказателя, но нет - всё расплывчато и почти всё мимо.
Нострадамус много чего предсказал, но сбылось лишь его предсказание (якобы им сделанное, скорее всего очередная журналистская выдумка) про сильные лесные пожары и вот это: "Люди наконец-то осознают, что деньги не главное. Главными приоритетами человечества станут здоровье, дружба, любовь". Если сильно постараться, то можно увидеть в этом последствия пандемии.
Аналитики из Saxo Bank правильно предсказали, что Трамп проиграет выборы.
Вот и всё. Казалось бы, такой насыщенный событиями год, настоящий подарок для предсказателя, но нет - всё расплывчато и почти всё мимо.
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Это случайное предсказание из Твиттера, которое, к сожалению, сбылось:
- Что из 1920-х надо вернуть в 2020-е?
- Пандемию.
А теперь давайте узнаем о предсказаниях на следующий год. Предупреждение: уровень бреда в предсказаниях превышает предельно допустимую концентрацию.
- Что из 1920-х надо вернуть в 2020-е?
- Пандемию.
А теперь давайте узнаем о предсказаниях на следующий год. Предупреждение: уровень бреда в предсказаниях превышает предельно допустимую концентрацию.
22 декабря перевернется весь Мир предсказание Ванги🌐 pic.twitter.com/lUXIwqKueo— ШАХ И МАТ♟ (@vadik_check) December 22, 2020
Новый лидер
Парацельс был алхимиком и врачом и, как утверждают "жёлтые" СМИ, ещё и предсказывать будущее умел. Особенно швейцарского алхимика почему-то интересовала судьба России. Причём настолько сильно, что даже спустя 11 лет после своей смерти он из гроба сделал предсказание на 2021 год. "Новый властитель появится во время великого недуга и скоро взойдет на престол. Если случится начертанное, держава воспрянет, и к ней примкнут другие страны. Так начнется рождение единого мира", - это всё как будто бы про Россию.
Примерно такое же предсказание на грядущий год придумали за Вольфа Мессинга.
Американский мистик Эдгар Кейси предсказал, что в 2021 году Россия узнает имя нового лидера, который поведёт всё человечество в светлое будущее. Кстати, в 1930-х Кейси предсказывал, что Гитлер объединит все страны Европы в демократический союз, а ещё он говорил, что Атлантида всплывёт в 1960-х.
Примерно такое же предсказание на грядущий год придумали за Вольфа Мессинга.
Американский мистик Эдгар Кейси предсказал, что в 2021 году Россия узнает имя нового лидера, который поведёт всё человечество в светлое будущее. Кстати, в 1930-х Кейси предсказывал, что Гитлер объединит все страны Европы в демократический союз, а ещё он говорил, что Атлантида всплывёт в 1960-х.
Глоба не видит ничего хорошего до 2023 года
Глыба лженауки Павел Глоба ещё в 2017 году предсказывал, что в 2021 году у России будет новый лидер. Накануне 2021-го он снова увидел, что россияне обзаведутся новым президентом. Этот новичок, по словам Глобы, решится на такие реформы, на которые не решался ни один из правителей России. Глоба считает, что положительный эффект от этих реформ стоит ждать не раньше 2023 года, а в 2021-м придётся туго. Глоба предсказывает, что конфликт с Украиной завершится в конце 2021 года, да и вообще мир кардинально изменится, но не в лучшую сторону: новые болезни, новые локдауны, новая сверхдержава и угасание экономики США. Глоба советует не брать в долг, не давать в долг и не начинать новый бизнес в следующем году.
Продолжаем вставать с колен
Под брендом Ванги продолжают появляться предсказания об избранности России. До 2030 года мир будет лихорадить, но спокойно будет только в России-матушке. Одна только неприятность случится в России в следующем году - сильный демографический спад.
В 2021 года нас ждёт "очко"
Особое внимание в конце года приковано к обложке последнего в уходящем году номера британского журнала The Economist. Считается, что обложка - это зашифрованные предсказания на следующий год. В этот разломать голову над расшифровкой не пришлось, редакция журнала всё объяснила: "Число 21 связано с удачей, риском, возможностью попытать счастья, бросать кости. Это число точек на игральном кубике, минимальный возраст, в котором вы можете войти в казино в Америке, название карточной игры. Все это кажется неподходящим для года чрезвычайной неопределенности. Но главный приз - возможность взять пандемию под контроль. В то же время есть множество рисков для здоровья, экономики, социальной стабильности". Короче говоря, 2021 год - это казино, всё решит случай. Надеемся, что в этом казино будет не как в том ролике "... рот этого вашего казино!".
Датские предсказания
Датский инвестиционный банк Saxo Bank каждый год уже в течение 18 лет делает "шокирующие предсказания". Датские аналитики считают, что вс следующем году может произойти следующие события:
- Amazon перенесут свою штаб-квартиру в Кипр и перепишет налоговый кодекс республики;
- Госдолг Франции составит 120% ВВП страны. Францию ждёт волна банкротств, а от финансового коллапса французов спасёт Германия;
- Технология блокчейн нанесёт сокрушительный удар по распространению фейковых новостей;
- В Китае появится цифровой юань;
- Из-за введения безусловного базового дохода и перевода более половины рабочих мест на удалёнку крупные города опустеют;
- По миру прокатится волна дефолтов.
- Amazon перенесут свою штаб-квартиру в Кипр и перепишет налоговый кодекс республики;
- Госдолг Франции составит 120% ВВП страны. Францию ждёт волна банкротств, а от финансового коллапса французов спасёт Германия;
- Технология блокчейн нанесёт сокрушительный удар по распространению фейковых новостей;
- В Китае появится цифровой юань;
- Из-за введения безусловного базового дохода и перевода более половины рабочих мест на удалёнку крупные города опустеют;
- По миру прокатится волна дефолтов.
Прогноз от Матвиенко
Неожиданно для всех в прорицатели записалась Валентина Матвиенко. На пресс-конференции по итогам осенней сессии Совета Федерации Матвиенко сказала: "Вы хотите прогноз от Матвиенко на следующий год услышать? Только не называйте, по крайней мере, гороскопом. Всё будет хорошо, вот поверьте мне! Будет ещё нелегко, но будет всё позитивно".
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Ссылки по теме:
- Предсказамус настрадал, или Шокирующие пророчества на 2019 год
- "Путин будет править миром?" Западных СМИ напугали слова Ванги о будущем Путина
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- Желтоголовые предсказатели: "Симпсоны" предрекли финалистов ЧМ-2018
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9 000 000 000. денег. Считаем: Сколько нормальному человеку надо, чтобы не работать ВООБЩЕ, сидеть в избушке, рыбу ловить, за грибами ходить, иногда на гелике гонять за пивом до ларька в шикарной усадьбе?
1) Услуги уборщиков, кухарок = 60 тыс/месяц.
2) Жрачка = пусть 100 тыс. месяц. если икру только есть.
3) Бензин и прочее говно, пусть еще 30 тыс.
Сумируем. 100 + 30 + 60 = 190 тыс. месяц.
9 000 000 000 / 190 000= 47368 месяцев / 12 = 3947 лет полковник Захарченко мог жрать икру и гонять на Гелике. Иисуса распяли 2020 лет назад. 3947 - 2020 = 1747 лет до рождения Иисуса - Захарченко мог жрать икру и мог придумать например порох)) Или Америку открыть...
Так мы ещё летом узнали. После внесения поправки об обнулении
В 1972 1977 годах заведующая отделом, секретарь, первый секретарь Петроградского райкома ВЛКСМ, Ленинград.
В 1977 1978 годах секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.
В 1978 1981 годах второй секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.
В 1981 1984 годах первый секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.
В 1984 1986 годах первый секретарь Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда.
В 1986 1989 годах заместитель председателя исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов (курировала вопросы культуры и образования).
В 1989 1991 годах народный депутат СССР от Союза советских женщин, председатель Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, член Президиума Верховного Совета СССР.
С 1991 года Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Республике Мальта.
В 1992 1994 годах Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Мальта.
В 1994 1995 годах посол по особым поручениям МИД России.
В 1995 1997 годах директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями Министерства иностранных дел Российской Федерации.
В 1995 1997 годах член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Со 2 октября 1997 года по 24 сентября 1998 года Чрезвычайный и Полномочный посол России в Греческой Республике.
С 2011 года является президентом Ассоциации выпускников Дипломатической академии МИД России
С 24 сентября 1998 года по 11 марта 2003 года заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
С 11 марта по 15 октября 2003 года Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе.
В июне 2003 года вошла в состав Совета Безопасности Российской Федерации
5 октября победила во втором туре и стала губернатором
С 19 июля 2004 по 16 марта 2005 и с 25 мая по 29 ноября 2009 член президиума Государственного совета Российской Федерации
С 11 июля 2012 года член Государственного совета Российской Федерации.
После избрания 8 сентября 2019 года губернатором Санкт-Петербурга Александра Беглова, он делегировал Матвиенко в Совет Федерации от Правительства Санкт-Петербурга. 25 сентября 2019 года избрана в третий раз на пост председателя Совета Федерации. Альтернативных кандидатур при голосовании не было.
- Что из 1920-х надо вернуть в 2020-е?
- Пандемию."
Это говнопостинг, притянутый за уши, т.к. вопрос от 14 ноября 2019г, когд ав Китае и в мире уже была полная жопа.