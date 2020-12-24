Новый президент и дефолты: предсказания на 2021 год

Ванга предсказывала, что Солнце перестанет греть; что мир ждёт масштабный экономический кризис, с которым Россия справиться; а также, что в России появится нечто, что станет основой для развития всего мира. Про Солнце не сбылось, а если натягивать сову на глобус, то фразу про кризис и нечто из России можно трактовать как кризис из-за пандемии и вакцину "Спутник V". Но слишком уж расплывчато предсказала болгарка, так что незачёт.

Нострадамус много чего предсказал, но сбылось лишь его предсказание (якобы им сделанное, скорее всего очередная журналистская выдумка) про сильные лесные пожары и вот это: "Люди наконец-то осознают, что деньги не главное. Главными приоритетами человечества станут здоровье, дружба, любовь". Если сильно постараться, то можно увидеть в этом последствия пандемии.

Аналитики из Saxo Bank правильно предсказали, что Трамп проиграет выборы.

Вот и всё. Казалось бы, такой насыщенный событиями год, настоящий подарок для предсказателя, но нет - всё расплывчато и почти всё мимо.