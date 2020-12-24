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Новый президент и дефолты: предсказания на 2021 год

Новый президент и дефолты: предсказания на 2021 год (11 фото)

Автор:
24 декабря 2020 18:55
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Глоба   Шарлатаны   бред   ванга   годы   матвиенко   предсказание   прогнозы   
1519
11
Давайте проверим, сбылись ли предсказания на 2020-й, заглянем в хрустальные шары шарлатанов и послушаем предсказание от Валентины Матвиенко.
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Метки: Глоба   Шарлатаны   бред   ванга   годы   матвиенко   предсказание   прогнозы   
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16  комментариев
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15k
Ego sum qui sum Час назад
Новый президент и дефолты: предсказания на 2021 год
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5k
SSD 9 минут назад
Ооо... Минусов напихали) Жалко поименно не видно, кто против того, чтоб бабке пережившей голод и пацану в войну побегамши по окопам квартиру дали... Тут же блогеры в почете и ютуберы и тик-токеры....
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5k
SSD 11 минут назад
Не так давно мента взяли с 9 млрд. Полковник. Мент.
9 000 000 000. денег. Считаем: Сколько нормальному человеку надо, чтобы не работать ВООБЩЕ, сидеть в избушке, рыбу ловить, за грибами ходить, иногда на гелике гонять за пивом до ларька в шикарной усадьбе?
1) Услуги уборщиков, кухарок = 60 тыс/месяц.
2) Жрачка = пусть 100 тыс. месяц. если икру только есть.
3) Бензин и прочее говно, пусть еще 30 тыс.
Сумируем. 100 + 30 + 60 = 190 тыс. месяц.
9 000 000 000 / 190 000= 47368 месяцев / 12 = 3947 лет полковник Захарченко мог жрать икру и гонять на Гелике. Иисуса распяли 2020 лет назад. 3947 - 2020 = 1747 лет до рождения Иисуса - Захарченко мог жрать икру и мог придумать например порох)) Или Америку открыть...
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506
Обратная сторона Луны 23 минуты назад
2021 году Россия узнает имя нового лидера, который поведёт всё человечество в светлое будущее.

Так мы ещё летом узнали. После внесения поправки об обнулении
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5k
SSD Полчаса назад
В следующем году, многие из них умрут так и не дождавшись. Стыдно. Уж могли бы из ворованных миллиардов эти несчастным дедам и бабкам дать квартиры, так их и тут "жаба давит"...
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18k
ПаганецЪ SSD 21 минуту назад
Ага, щазЪ! А на золотой унитаз внучатому племяннику что останется?
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5k
SSD 37 минут назад
По состоянию на сентябрь 2020 года, количество не обеспеченных жильем ветеранов составляет 607 человек", - сказано в документе. (с)
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5k
SSD 37 минут назад
Новый президент и дефолты: предсказания на 2021 год
Новый президент и дефолты: предсказания на 2021 год
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1k
Мистер Фикс 40 минут назад
Если не сломают систему "лысый-волосатый" то следующим президентом будет чувак с волосами
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506
Обратная сторона Луны Мистер Фикс 22 минуты назад
Лысого гонять ещё минимум 2 срока
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4k
Александр Иванов Мистер Фикс 21 минуту назад
Коля или Паша.
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18k
ПаганецЪ Мистер Фикс 19 минут назад
В новой про... з-з... конституции эту систему уже сломали.
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18k
BillyBonzz 54 минуты назад
у Матвиенко "все хорошо " в гороскопе и жизнь удалась начиная уже с 1972 года и по сегодняшний день:
В 1972 1977 годах заведующая отделом, секретарь, первый секретарь Петроградского райкома ВЛКСМ, Ленинград.
В 1977 1978 годах секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.
В 1978 1981 годах второй секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.
В 1981 1984 годах первый секретарь Ленинградского областного комитета ВЛКСМ.
В 1984 1986 годах первый секретарь Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда.
В 1986 1989 годах заместитель председателя исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов (курировала вопросы культуры и образования).
В 1989 1991 годах народный депутат СССР от Союза советских женщин, председатель Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства, член Президиума Верховного Совета СССР.
С 1991 года Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Республике Мальта.
В 1992 1994 годах Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Мальта.
В 1994 1995 годах посол по особым поручениям МИД России.
В 1995 1997 годах директор Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями Министерства иностранных дел Российской Федерации.
В 1995 1997 годах член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Со 2 октября 1997 года по 24 сентября 1998 года Чрезвычайный и Полномочный посол России в Греческой Республике.
С 2011 года является президентом Ассоциации выпускников Дипломатической академии МИД России
С 24 сентября 1998 года по 11 марта 2003 года заместитель председателя Правительства Российской Федерации.
С 11 марта по 15 октября 2003 года Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе.
В июне 2003 года вошла в состав Совета Безопасности Российской Федерации
5 октября победила во втором туре и стала губернатором
С 19 июля 2004 по 16 марта 2005 и с 25 мая по 29 ноября 2009 член президиума Государственного совета Российской Федерации
С 11 июля 2012 года член Государственного совета Российской Федерации.
После избрания 8 сентября 2019 года губернатором Санкт-Петербурга Александра Беглова, он делегировал Матвиенко в Совет Федерации от Правительства Санкт-Петербурга. 25 сентября 2019 года избрана в третий раз на пост председателя Совета Федерации. Альтернативных кандидатур при голосовании не было.
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582
Остап Ива́нович. Час назад
Новый президент и дефолты: предсказания на 2021 год
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
"Это случайное предсказание из Твиттера, которое, к сожалению, сбылось:
- Что из 1920-х надо вернуть в 2020-е?
- Пандемию."
Это говнопостинг, притянутый за уши, т.к. вопрос от 14 ноября 2019г, когд ав Китае и в мире уже была полная жопа.
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177k
Михаил Мосягин Автор поста Свирепый Бамбр Час назад
17 ноября 2019 года, как считается, первый китаец заразился, жопы в Китае и в мире тогда ещё не было.
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