Следите за брошками: председатель Центробанка подает тайные знаки в своих украшениях

Эльвира Набиуллина давно разбавляет строгий стиль своих костюмов для официальных выступлений броскими ювелирными украшениями. И интернет-пользователи подметили связь ее брошек с содержанием заявлений от имени Центробанка. А теперь и сама госпожа председатель денежно-кредитного регулятора подтвердила, что вкладывает в надетые украшения некие послания...
Председатель Центробанка признала, что в 2020 году надевала брошки со смыслом - "пыталась передать наше понимание ситуации" на пресс-конференциях после решений по ключевой ставке.
О тайном смысле украшений, который уже обсуждали в интернете досужие головы, Набиуллина поведала Сергею Шнурову на съемках новогодней телепрограммы для RTVI. Увидеть этот выпуск можно будет 28 декабря.
О тайном смысле украшений, который уже обсуждали в интернете досужие головы, Набиуллина поведала Сергею Шнурову на съемках новогодней телепрограммы для RTVI. Увидеть этот выпуск можно будет 28 декабря.
Приглядываться к брошкам Набиуллиной внимательные зрители начали с февраля 2020 года. Глава ЦБ тогда появилась на публике с украшением в виде аиста, как говорит, случайно: просто надела подаренную невесткой брошь...
Но многие увидели в этом аисте символ весны и обновления: Банк России снизил ставку до 6%.
Но многие увидели в этом аисте символ весны и обновления: Банк России снизил ставку до 6%.
×
А вот в марте брошь уже точно была символической: Набиуллина поведала о мерах ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии. А на новом сайте регулятора появился раздел с антикризисными мерами и изображением неваляшки...
Апрельская пресс-конференция состоялась в период самоизоляции, когда всем настоятельно рекомендовали оставаться по домам, а Центробанк снизил ставку до 5,5%. Неудивительно, что черный пиджак Набиуллиной украсила брошь в виде белого домика.
В ходе июньской пресс-конференции пиджак был уже красным, а брошь - в виде голубя, известного символа мира, а порой - и смягчения денежно-кредитной политики. В тот момент было озвучено решение ЦБ понизить ставку на целый процент - до 4,5%, что стало ее историческим минимумом.
В разгар лета глава Центробанка показалась на июльской пресс-конференцию сразу с двумя украшениями: на ее плече красовались брошь в виде латинской буквы V и небольшая подкова. по всей видимости, они означали "пожелание победы" и надежду на счастье. Ключевая ставка незначительно, но снизилась - до 4,25 процента.
В сентябре глава Центробанка показалась на пресс-конференции с необычной брошкой: в виде символа Play/Pause, который более привычно видеть на видеотехнике. На паузу поставили и ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25% годовых.
В октябре Набиуллина показалась с брошью в форме переливающейся голубой змейки. многие сочли ее символом очередной волны коронавируса и быстро меняющейся ситуации в мире. А кто-то связал с ожидаемой на тот момент победой лидера демократов Байдена на президентских выборах в США - которую так и называют голубой волной.
И наконец, 18 декабря Набиуллина продемонстрировала широкой публике брошь со снегирем. С комментарием о том, что это стойкая птица, которая может переносить заморозки. И ключевую ставку оставили на уровне 4,25%.
Среди снимков за прошлые годы удалось обнаружить Эльвиру Сахипзадовну еще и с такой брошкой. Сова с древнегреческих времен считается символом мудрости... Что думаете по этому поводу?
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Что ФСБшники с трусами Навального делали, или пранк года от ФБК: реакция
- В список кандидатов в Госдуму 2021 года попали Пугачёва, Валерия и Павел Воля
- Иркутские предприниматели "повесили" русский бизнес
- Пресс-конференция Путина в мемах и фотожабах: лучшее
- "Пранк года": Навальный якобы позвонил одному из своих отравителей и добился признания в преступлении
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...
Брошь "Сова" с топазом, бриллиантами, хризолитом, ониксом, сапфиром и лунным камнем из комбинированного золота 750 пробы
Стоимость два с половиной миллиона рублей.
Сцуко...
Знаки они какие-то тут ищут :) Вы на свою зп посмотрите и потом на стоимость её брошки :)
Как-то так...
(официально)
как вам она? нормально управляет своей областью?
я думаю все норм. ну раз Путин одобряет, ну наверное она его устривает, а Вас?
(на фонарном столбе, когда только только наступил сумрак, он еле ее разгорается, а ты там ножками сучишь и теряешь свои брошки на землю)