FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3874 поста • 701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Следите за брошками: председатель Центробанка подает тайные знаки в своих украшениях

Следите за брошками: председатель Центробанка подает тайные знаки в своих украшениях (12 фото)

Автор:
27 декабря 2020 17:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Центробанк   Эльвира Набиуллина   брошки   знаки   между строк   политика   финансы   
3482
12
Эльвира Набиуллина давно разбавляет строгий стиль своих костюмов для официальных выступлений броскими ювелирными украшениями. И интернет-пользователи подметили связь ее брошек с содержанием заявлений от имени Центробанка. А теперь и сама госпожа председатель денежно-кредитного регулятора подтвердила, что вкладывает в надетые украшения некие послания...
×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Центробанк   Эльвира Набиуллина   брошки   знаки   между строк   политика   финансы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
44
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
44  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
381
Обратная сторона Луны 3 часа назад
Следите за брошками: председатель Центробанка подает тайные знаки в своих украшениях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
7k
HUBLOT 7 минут назад
Была уже одна такая, брошками щеголяла, и звали её Мадлен Олбрайт. А наша обезьяна просто её ужимки повторить пытается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Денис 15 минут назад
Ёппп..
Брошь "Сова" с топазом, бриллиантами, хризолитом, ониксом, сапфиром и лунным камнем из комбинированного золота 750 пробы

Стоимость два с половиной миллиона рублей.
Сцуко...
Знаки они какие-то тут ищут :) Вы на свою зп посмотрите и потом на стоимость её брошки :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роман Полчаса назад
Брошки, небось, косарь зеленых каждая стоит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Афанасий Полчаса назад
мадам Брошкина?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Час назад
Это всё мусор.6% ипотеки.Ты должен иметь на руках пол стоимости квартиры,при этом быть малоимущим.Еб*чин каникулы,как оказалось не бесплатно.Банки то что не платили люди,записали в основной долг ипотеки.Это чмо себя не обидит.Неиведитесь на это дерьмо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
евгений Час назад
Тайный смысл? Ничего тайного, это всего лишь означает что в ее доме есть небольшая комнатка, размером с хрущевку, которую она отдала под брошки) у кого-то туфли, у кого-то часы, а у неё брошки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Некто Час назад
Чтобы подкова приносила счастье и удачу, ее нужно располагать как на пристегнутом фото. А если развернуть как у наби.... нае..... блин, ну как вон там короче выше, то в ней ничего не удержится.
Как-то так...
Чтобы подкова приносила счастье и удачу, ее нужно располагать как на пристегнутом фото. А если развернуть как у наби.... нае..... блин, ну как вон там короче выше, то в ней ничего не удержится. Как-то так...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Владимир Час назад
Доход Набиуллиной в 2019 году составил 35,9 млн рублей
(официально)

как вам она? нормально управляет своей областью?

я думаю все норм. ну раз Путин одобряет, ну наверное она его устривает, а Вас?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Владимир Час назад
фонарный столб ее эмблема такой знак нужно самой Набиулиной и ее коллегам подать ну типа глянь какой фонарный столб красивый на фоне заката ты там будешь очень эффектно смотреться
(на фонарном столбе, когда только только наступил сумрак, он еле ее разгорается, а ты там ножками сучишь и теряешь свои брошки на землю)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alex 2 часа назад
А чё, кто-то ещё смотрит передачи с такими персонажами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
BabyLenta 2 часа назад
Отчество хорошо отражает экономическую ситуацию в стране.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sulesin 2 часа назад
Следите за брошками: председатель Центробанка подает тайные знаки в своих украшениях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Следите за брошками: председатель Центробанка подает тайные знаки в своих украшениях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
zara_69 Феликс Дзержинский Час назад
от куда ты узнал настоящее ФИО???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
max 2 часа назад
Она просто мстит, за то что у неё никогда не было секса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
zara_69 max Час назад
был но только в сраку или рожу подушкой накрывают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
ilisonili 2 часа назад
У меня столько трусов нет, сколько у нее пиджаков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T ilisonili Час назад
А какова ситуация с носками?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vadim 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Добрый 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SR 2 часа назад
Следите за брошками: председатель Центробанка подает тайные знаки в своих украшениях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leo Sun 2 часа назад
До сих пор считала, что у неё только фамилия такая опасная для произношения (ошибёшься одной буквой, и ты уже матершинник). Пока не увидела её отчество...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов Leo Sun 2 часа назад
Задовна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ых 2 часа назад
Я хотел бы видеть наибулину в броши, в виде веревочной петли, накинутой на шею. Я понимаю, что ситуацию одной наибулиной не исправить, но все же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов ых 2 часа назад
Начинать с кого то надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 15 комментариев
Отмечай праздники с Чаком Норрисом и забирай подарки в World of Tanks!  Отмечай праздники с Чаком Норрисом и забирай подарки в World of Tanks!  В список кандидатов в Госдуму 2021 года попали Пугачёва, Валерия и Павел Воля В список кандидатов в Госдуму 2021 года попали Пугачёва, Валерия и Павел Воля "Пранк года": Навальный якобы позвонил одному из своих отравителей и добился признания в преступлении "Пранк года": Навальный якобы позвонил одному из своих отравителей и добился признания в... Пресс-конференция Путина в мемах и фотожабах: лучшее Пресс-конференция Путина в мемах и фотожабах: лучшее Иркутские предприниматели "повесили" русский бизнес Иркутские предприниматели "повесили" русский бизнес Что ФСБшники с трусами Навального делали, или пранк года от ФБК: реакция Что ФСБшники с трусами Навального делали, или пранк года от ФБК: реакция
Belka_16

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

163791



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Из мешка и прямиком в министерство: спасённый кот из Ульяновской области получил работу
1
40
Из мешка и прямиком в министерство: спасённый кот из Ульяновской области получил работу
Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались
5
173
Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Яркая закуска за 5 минут до прихода гостей!
2
24
Яркая закуска за 5 минут до прихода гостей!
Обидели лошадку: почему выражение «сивый мерин» используется для обозначения врунишек?
1
5
Обидели лошадку: почему выражение «сивый мерин» используется для обозначения врунишек?
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#подборки#факты#прикольные#истории#природы#автомобили#картинки#новости#СССР
#юмор#приколы#интересно#интересны#коты#разное#актеры#кино#рождество#сша
#животные#люди#россии#в мире#комментарии#фильмы#забавно#космос#смешные#рассказы

На что жалуетесь?

Вернуться