В России дети могут начать содержать своих родителей. Теперь по закону

В пояснительной записке к новому законопроекту в ст. 87 Семейного Кодекса "Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей" сказано, что государство много помогает молодым семьям с несовершеннолетними детьми, а вот про нетрудоспособных родителей незаслуженно забывает. При этом лекарства в нашей стране стоят дорого.



"Законопроектом предлагается закрепить обязанность по содержанию совершеннолетними детьми своих нетрудоспособных родителей, в том числе путем оказания фактической материальной помощи из расчета 2 (двух) процентов от их заработной платы",– разъясняют Депутаты Государственной Думы от ЛДПР Виталий Пашин, Андрей Андрейченко.



Но чтобы снизить нагрузку на совершеннолетних детей, у которых, вероятно, уже есть и свои дети, депутаты предлагают сделать ежемесячный стандартный налоговый вычет аж 1400 рублей на каждого из родителей.