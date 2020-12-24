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В России дети могут начать содержать своих родителей. Теперь по закону

В России дети могут начать содержать своих родителей. Теперь по закону (5 фото)

Автор:
24 декабря 2020 18:09
Сообщество : Политика
Метки: Зарплаты   алименты   дети   дума   лдпр   поддержка   политика   родители   
594
5
Депутаты от ЛДПР внесли законопроект на рассмотрение в Госдуму об алиментах родителям в размере 2% от заработной платы детей.
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Метки: Зарплаты   алименты   дети   дума   лдпр   поддержка   политика   родители   
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6  комментариев
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938
Олег Шишкин 37 минут назад
Если родители вырастили ребёнка в счастливого и обеспеченного взрослого человека, он всегда поможет своим родителям. А если родители алкаши понаражали нищету, то за что таким родителям помогать? Короче, это внутрисемейное дело. И нечего государству лезть в семью. А если этот лицемрный Жириновский хочет сделать что-то полезное, то напомню, что Хабаровск уже полгода митингует за Фургала.
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15k
Lynx 2 секунды назад
пенсия всё. готовьсь.
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7k
Mauritanien 18 минут назад
35 к зарплата, 2% это 700 рублей. И следующий указ - отменяем пенсии?
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8k
СПКиНР Mauritanien 13 минут назад
Но сдачу денег государственным упырям, ни кто не отменяет.
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16k
Марина Полчаса назад
Нормальным родителям дети и так помогают.
Походу это сделано для отцов которые когда-то ушли за сигаретами и не вернулись. От алиментов на детей они успешно отмазалась, а стянуть с тех детей себе за содержание теперь хотят.
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СПКиНР Марина 12 минут назад
Это сделано, чтоб отвести глаза от того, что пенсионный фонд разворован.
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