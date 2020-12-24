В России дети могут начать содержать своих родителей. Теперь по закону

Депутаты от ЛДПР внесли законопроект на рассмотрение в Госдуму об алиментах родителям в размере 2% от заработной платы детей.
В пояснительной записке к новому законопроекту в ст. 87 Семейного Кодекса "Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей" сказано, что государство много помогает молодым семьям с несовершеннолетними детьми, а вот про нетрудоспособных родителей незаслуженно забывает. При этом лекарства в нашей стране стоят дорого.
"Законопроектом предлагается закрепить обязанность по содержанию совершеннолетними детьми своих нетрудоспособных родителей, в том числе путем оказания фактической материальной помощи из расчета 2 (двух) процентов от их заработной платы",– разъясняют Депутаты Государственной Думы от ЛДПР Виталий Пашин, Андрей Андрейченко.
Но чтобы снизить нагрузку на совершеннолетних детей, у которых, вероятно, уже есть и свои дети, депутаты предлагают сделать ежемесячный стандартный налоговый вычет аж 1400 рублей на каждого из родителей.
"Законопроектом предлагается закрепить обязанность по содержанию совершеннолетними детьми своих нетрудоспособных родителей, в том числе путем оказания фактической материальной помощи из расчета 2 (двух) процентов от их заработной платы",– разъясняют Депутаты Государственной Думы от ЛДПР Виталий Пашин, Андрей Андрейченко.
Но чтобы снизить нагрузку на совершеннолетних детей, у которых, вероятно, уже есть и свои дети, депутаты предлагают сделать ежемесячный стандартный налоговый вычет аж 1400 рублей на каждого из родителей.
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Создатели этого законопроекта считают, что он будет способствовать "укреплению семейных ценностей, проявлению уважения и заботы по отношению к нуждающимся родным".
А как вы считаете, родителям нужно помогать просто так или ввести обязаловку с 2%? И зачем работодатели платят деньги в ПФР, если пенсия настолько копеечная, что её не хватает на жизнь?
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Походу это сделано для отцов которые когда-то ушли за сигаретами и не вернулись. От алиментов на детей они успешно отмазалась, а стянуть с тех детей себе за содержание теперь хотят.