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158&nbsp;миллионов в&nbsp;месяц. Названы зарплаты топ-менеджеров госкомпаний

158 миллионов в месяц. Названы зарплаты топ-менеджеров госкомпаний (5 фото)

Автор:
13 января 2021 11:46
Метки: работа   финансы   чиновники   
743
5

«Мы проверили подлинность данных на наших сотрудниках и их знакомых, а также депутатах Госдумы, членах Совета Федераций, членах правительства — всё сошлось до копейки». Anews - о расследовании, раскрывшем доходы глав крупнейших отечественных госкомпаний. Кто его провёл и как это получилось?

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Метки: работа   финансы   чиновники   
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40k
Andrey 2 часа назад
158&nbsp;миллионов в&nbsp;месяц. Названы зарплаты топ-менеджеров госкомпаний
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1k
Рукоблуд 2 минуты назад
На их месте должен был быть я...
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37k
Сергей 20 минут назад
Лучше расскажите , куда они эти деньги девают. Ну не жрут же они их с черной икрой и запивая боржоми.
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18k
Шуруп 39 минут назад
Не хватает.
9 грамм. Между глаз. Каждому.
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7k
Cornho Час назад
Опять? Ну, получают они столько, ну и что? Как же у нас любят деньги в чужих карманах считать.
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4k
Бу Cornho 46 минут назад
Второй пошёл)
Второй пошёл)
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40k
Andrey Cornho 37 минут назад
Это не чужие карманы, а наши. Именно из наших карманов путин платит своим "эффективным" менеджерам.
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7k
Cornho Andrey 17 минут назад
И? Ну, платит и платит, мне (или вам) что от этого-то?
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7k
Cornho Бу 15 минут назад
Какой второй? Куда пошёл?
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20k
Юрьевич Час назад
Они же все талантливые руководители! Компании которые они возглавляют благодаря их мудрому руководству получают огромные прибыли! И с каждым годом эти прибыли растут! Буквально всё население нашей страны богатеет благодаря этим людям!
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2k
Vladimir Taranovich Час назад
А Стив Джобс не у них учился управлять корпорациями?
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10k
Иван Васильевич Vladimir Taranovich 19 минут назад
Точно не у них! За такую "эффективность" его бы уже давно под жопу коленом акционеры погнали!

"Капитализация "Газпрома" через 7-8 лет достигнет $1 трлн - Миллер
13:59 10.06.2008 (обновлено: 11:08 28.07.2008)
17723

Миллер считает, что "Газпром" станет крупнейшей в мире акционерной компанией в течение семи-восьми лет, к этому времени капитализация "Газпрома" достигнет триллиона долларов против 360 миллиардов в настоящее время."

https://ria.ru/20080610/109793434.htmlhttps://ria.ru/20080610/109793434.html

"В 2008 году капитализация «Газпрома» была 365 миллиардов долларов. Тогда же руководитель компании гражданин Миллер заявил, что к 2016 году капитализация возрастёт до 1 триллиона тех же долларов.

По состоянию на 26 июня 2020 года капитализация компании составила 4, 7 триллиона рублей, или в пересчёте на доллары по валютному курсу на этот же день (69 рублей 47 копеек) – 66, 6 миллиарда долларов (дьявольская цифра), то есть произошло падение в 5,5 раза."

https://argumenti.ru/economics/2020/09/687293https://argumenti.ru/economics/2020/09/687293
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10k
KOSTELLO Час назад
Согласен, что зарплаты умопомрачительные.
Но давайте посмотрим правде в глаза.
Если бы любой из Вас, вступил в эту должность и стал бы получать такую же зарплату, Вы бы что сказали - "Нет, лучше я всю ее раздам электромонтерам, пенсионерам и т.д, а сам буду жить на 50 тысяч в ведомственной однушке?
Миллион к одному, что ничего подобного.
Вы бы также стали бабахать себе дворцы, скупать предметы живописи и антиквариата и катать шл.ю.х в Куршавель.
Так, что Ваш "праведный гнев", ни к чему
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10k
Иван Васильевич KOSTELLO 38 минут назад
О, подтянулось чмо с правильными выводами. А ну ка пруфы в студию, про половину населения.

===

Ты тут мне не нукай, говноед пригожинский! Думаешь есть какая-то проблема с пруфами? Я, в отличии от тебе подобных, всегда апеллирую фактами!

"По данным Росстата, половине семей России хватает средств лишь на еду и одежду. 14% населения нашей страны вообще еле сводят концы с концами."

https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/articles/s-jekonomikoj-vsjo-v-porjadke-v-rossii-polovine-semej-hvataet-deneg-tolko-na-edu-i-odezhdu_222789https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/articles/s-jekonomikoj-vsjo-v-porjadke-v-rossii-polovine-semej-hvataet-deneg-tolko-na-edu-i-odezhdu_222789

Это данные на конец 2019 года. К весне получим сведения Росстата за 2020 год и они гарантированно будут ещё "веселее", учитывая обвал в экономике по всем статьям!
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10k
KOSTELLO Иван Васильевич Полчаса назад
Я, в отличии от тебе подобных, всегда апеллирую фактами!

Ху.я.ктами ты ОПЕРИРУЕШЬ.
Выучи, для начала русский язык и понятие апеллировать.
И сам прочти свою же говностатейку.
То у тебя хватает только на еду и коммуналку, то у тебя хватает только на еду и одежду.
Ты, любитель праведного народного гнева, только и способен, что говновысеры на фишках клепать.
И то неграмотно.
Так, что ехай на.х.уй, сраный говноед.
А лучше иди работай, отрыжка постсоветская
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10k
Иван Васильевич KOSTELLO 17 минут назад


158&nbsp;миллионов в&nbsp;месяц. Названы зарплаты топ-менеджеров госкомпаний
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10k
KOSTELLO Иван Васильевич 16 минут назад
Ай молодца!
Предсказуем, прям на 100%.
Продолжай в том же духе
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45
Whiskey Cola KOSTELLO 10 минут назад
Им просто обидно что такого никогда не случится. Я тебе плюс поставлю.
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4k
Бу Час назад
Ну а кули?(
Это же свита Царя, самого ВВ. Кооператив Озеро процветает.
Ждём вылизывание яиц от Путинюгендов с трендами - хохлосрач/начни с себя/хватит ныть, иди работай и пр.дичи, что напихано в головы чугунные)
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10k
Иван Васильевич Бу 54 минуты назад


Уже прибежали!
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4k
Бу Иван Васильевич 42 минуты назад
4-х насчитал)
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10k
Иван Васильевич Бу 36 минут назад
Причём методичка стандартная, как ты и написал! Ничего нового не могут придумать дегенераты!
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8k
harlamov Час назад
Н-да... Вот так трудились честные советские люди год за годом. Создавали нефтяную, газовую отрасль, строили заводы, железные дороги. Недоедали, недосыпали, погибали. Свои честно заработанные деньги хранили в сберегательной кассе. Защищали с трудом достигнутое благополучие от внешних врагов, жертвуя жизнями. И ради чего? Пришли каратели и все отобрали.
Кто-то трудился, боролся, служил, ловил бандитов, не жалел себя.
А кто-то, опираясь на уголовный сброд, загнал строителей всего этого богатства в нищету, захватил активы и наслаждается жизнью.
70-летний труд и жертвы миллионов ради Миллера, Грефа, Чубайса?
Как они могут получать эти миллиарды, если они ничего не изобрели, не создали, не построили? Максимум руководители на зарплате, но никак не собственники...
Печально видеть такую катастрофу.
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4k
Бу harlamov Час назад
Полностью согласен
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10k
Иван Васильевич harlamov 52 минуты назад
Максимум руководители на зарплате, но никак не собственники...

===

Здесь ещё вопрос что они там за эти годы наруководили и в чьих интересах! Что Газпром, что Роснефть в долгах как в шелках!
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Считаю глупо считать чужое ...... а своего нету для счета (((
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10k
Иван Васильевич Димка Смола/67 Час назад
Когда речь идёт о руководстве госкорпораций, которыми руководят госслужащие, не должно быть понятия чужое! Деньги, которые им платят из казны - общественные. На миллиарды, выплаченные этим персонажам можно было бы оплатить, например, дорогостоящие операции тяжело больным детям, которым собирают СМС-ками средства. Дороги построить, больницы и т.д.
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4k
Бу Димка Смола/67 43 минуты назад
Четвёртый пошёл
Четвёртый пошёл
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508
Alexander 2 часа назад
У меня только один вопрос, если они деньги печатают для себя, то нахрена ваще людям в виде зарплаты их раздают.
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10k
Иван Васильевич Alexander Час назад
Ну кто-то же должен обслуживать существующие трубы и строить новые на Запад и в Китай? Если вообще денег не давать, народ наконец очнётся и начнёт неудобные вопросы власти задавать, а то, глядишь, и за вилы возьмётся.

А так дают на пожрать и довольно!
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508
Alexander Иван Васильевич Час назад
Вот-вот.
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6k
Вася 2 часа назад
158&nbsp;миллионов в&nbsp;месяц. Названы зарплаты топ-менеджеров госкомпаний
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3k
TirAn 2 часа назад
Пусть пока зарабатывабт. Когда ни будь сдохнут от жадности
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637
Колючий 2 часа назад
А что вы минусы кидаете автору, неужели гордость за соотечественников не распирает?
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Помрут богатыми!
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