Ресурс посчитал, что в среднем чиновник получал 158 млн рублей в месяц, или 11 тысяч рублей в минуту (при восьмичасовом рабочем дне) - то есть две минуты его рабочего времени покрывали месяц работы электромонтёра «Газпром трансгаз Уфа». А если рассчитывать доход Миллера исходя из стандартной 5-дневной недели, за минуту он получает ещё больше.

Не исключено, впрочем, что в 2020-м глава Газпрома заработал меньше - ведь если в 2018-м чистая прибыль самой компании составила 933 млрд рублей, то два года спустя она стала отрицательной - потери составили 592 млрд.

Доходы Миллера вполне коррелируют с его шикарными условиями жизни - в центре Санкт-Петербурга у него есть квартира площадью 1396 кв.м, а в Подмосковье он владеет одним из самых шикарных особняков— его даже прозвали Миллергофом.