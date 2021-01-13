«Мы проверили подлинность данных на наших сотрудниках и их знакомых, а также депутатах Госдумы, членах Совета Федераций, членах правительства — всё сошлось до копейки». Anews - о расследовании, раскрывшем доходы глав крупнейших отечественных госкомпаний. Кто его провёл и как это получилось?
Стали известны реальные заработки топ-менеджеров некоторых крупнейших российских госкомпаний - информацию добыл ресурс Baza.
Журналисты утверждают, что смогли связаться с источником, имеющим доступ к закрытым базам Федеральной налоговой службы: «Мы проверили подлинность данных на наших сотрудниках и их знакомых, а также депутатах Госдумы, членах Совета Федерации, членах правительства (то есть тех, кто публично отчитываются о своих доходах) — всё сошлось до копейки».
Алексей Миллер. 11 тысяч рублей в минуту
Источник предоставил «Базе» данные о доходах чиновников за 2018 год. Самым крупным «уловом» оказался глава «Газпрома» Алексей Миллер - в отчётном периоде заработал 1,9 млрд рублей. Причём в самом «Газпроме» он получил 1,5 млрд, а остальное - как член советов директоров компаний «СОГАЗ», «СК СОГАЗ Жизнь», «Газпром медиа холдинг», «НПФ Газфонд» и «Газпромбанк».
Ресурс посчитал, что в среднем чиновник получал 158 млн рублей в месяц, или 11 тысяч рублей в минуту (при восьмичасовом рабочем дне) - то есть две минуты его рабочего времени покрывали месяц работы электромонтёра «Газпром трансгаз Уфа». А если рассчитывать доход Миллера исходя из стандартной 5-дневной недели, за минуту он получает ещё больше.
Не исключено, впрочем, что в 2020-м глава Газпрома заработал меньше - ведь если в 2018-м чистая прибыль самой компании составила 933 млрд рублей, то два года спустя она стала отрицательной - потери составили 592 млрд.
Доходы Миллера вполне коррелируют с его шикарными условиями жизни - в центре Санкт-Петербурга у него есть квартира площадью 1396 кв.м, а в Подмосковье он владеет одним из самых шикарных особняков— его даже прозвали Миллергофом.
Герман Греф. Миллиард в год
«Почётное второе место» занял глава «Сбербанка» Герман Греф, заработавший в 2018-м около 1 млрд рублей - все в руководимой им организации.
Сколько получают главы «Аэрофлота», РЖД и «Почты России»
Далее, в порядке убывания, были перечислены доходы следующих топ-менеджеров:
- Бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев - 376 млн рублей.
- Президент «Транснефти» Николай Токарев - 222,5 млн рублей.
- Глава РЖД Олег Белозёров - 192 млн рублей. Интересно, что он один из немногих руководителей подобного ранга, кто добровольно раскрывает свои доходы: в 2018 году чиновник задекларировал 220 млн рублей, а через год - 450 млн рублей.
- Бывший глава «Почты России» Николай Подгузов - 39 млн рублей.
- Глава компании «Алроса» Сергей Иванов (сын бывшего министра обороны Сергея Иванова) - 39 млн рублей.
- Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс - 14 млн рублей. Причём эти деньги он заработал как член совета директоров Трубной металлургической компании. Данных о выплатах ему в «Роснано» нет — правда, ранее сообщалось, что чиновник отказался от вознаграждения за работу там.
«Базе» не удалось узнать зарплаты некоторых других знаковых управленцев: главы «Роснефти» Игоря Сечина, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, гендиректора «ВТБ» Андрея Костина.
«Возможно, данные о некоторых гражданах специально скрыты, как и в случае с Росреестром, в базе которого объекты недвижимости ряда высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпаний часто фигурируют под именем „Российская Федерация“», — объяснил источник журналистов.
Источник:
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9 грамм. Между глаз. Каждому.
"Капитализация "Газпрома" через 7-8 лет достигнет $1 трлн - Миллер
13:59 10.06.2008 (обновлено: 11:08 28.07.2008)
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Миллер считает, что "Газпром" станет крупнейшей в мире акционерной компанией в течение семи-восьми лет, к этому времени капитализация "Газпрома" достигнет триллиона долларов против 360 миллиардов в настоящее время."
https://ria.ru/20080610/109793434.htmlhttps://ria.ru/20080610/109793434.html
"В 2008 году капитализация «Газпрома» была 365 миллиардов долларов. Тогда же руководитель компании гражданин Миллер заявил, что к 2016 году капитализация возрастёт до 1 триллиона тех же долларов.
По состоянию на 26 июня 2020 года капитализация компании составила 4, 7 триллиона рублей, или в пересчёте на доллары по валютному курсу на этот же день (69 рублей 47 копеек) – 66, 6 миллиарда долларов (дьявольская цифра), то есть произошло падение в 5,5 раза."
https://argumenti.ru/economics/2020/09/687293https://argumenti.ru/economics/2020/09/687293
Но давайте посмотрим правде в глаза.
Если бы любой из Вас, вступил в эту должность и стал бы получать такую же зарплату, Вы бы что сказали - "Нет, лучше я всю ее раздам электромонтерам, пенсионерам и т.д, а сам буду жить на 50 тысяч в ведомственной однушке?
Миллион к одному, что ничего подобного.
Вы бы также стали бабахать себе дворцы, скупать предметы живописи и антиквариата и катать шл.ю.х в Куршавель.
Так, что Ваш "праведный гнев", ни к чему
===
Ты тут мне не нукай, говноед пригожинский! Думаешь есть какая-то проблема с пруфами? Я, в отличии от тебе подобных, всегда апеллирую фактами!
"По данным Росстата, половине семей России хватает средств лишь на еду и одежду. 14% населения нашей страны вообще еле сводят концы с концами."
https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/articles/s-jekonomikoj-vsjo-v-porjadke-v-rossii-polovine-semej-hvataet-deneg-tolko-na-edu-i-odezhdu_222789https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/articles/s-jekonomikoj-vsjo-v-porjadke-v-rossii-polovine-semej-hvataet-deneg-tolko-na-edu-i-odezhdu_222789
Это данные на конец 2019 года. К весне получим сведения Росстата за 2020 год и они гарантированно будут ещё "веселее", учитывая обвал в экономике по всем статьям!
Ху.я.ктами ты ОПЕРИРУЕШЬ.
Выучи, для начала русский язык и понятие апеллировать.
И сам прочти свою же говностатейку.
То у тебя хватает только на еду и коммуналку, то у тебя хватает только на еду и одежду.
Ты, любитель праведного народного гнева, только и способен, что говновысеры на фишках клепать.
И то неграмотно.
Так, что ехай на.х.уй, сраный говноед.
А лучше иди работай, отрыжка постсоветская
Предсказуем, прям на 100%.
Продолжай в том же духе
Это же свита Царя, самого ВВ. Кооператив Озеро процветает.
Ждём вылизывание яиц от Путинюгендов с трендами - хохлосрач/начни с себя/хватит ныть, иди работай и пр.дичи, что напихано в головы чугунные)
Уже прибежали!
Кто-то трудился, боролся, служил, ловил бандитов, не жалел себя.
А кто-то, опираясь на уголовный сброд, загнал строителей всего этого богатства в нищету, захватил активы и наслаждается жизнью.
70-летний труд и жертвы миллионов ради Миллера, Грефа, Чубайса?
Как они могут получать эти миллиарды, если они ничего не изобрели, не создали, не построили? Максимум руководители на зарплате, но никак не собственники...
Печально видеть такую катастрофу.
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Здесь ещё вопрос что они там за эти годы наруководили и в чьих интересах! Что Газпром, что Роснефть в долгах как в шелках!
А так дают на пожрать и довольно!