В список кандидатов в Госдуму 2021 года попали Пугачёва, Валерия и Павел Воля

Так же переговоры ведутся с другими знаменитостями: с актером Иваном Охлобыстиным, сыроваром Олегом Сиротой и экс-главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым.

Предложение баллотироваться в Госдуму также получил телеведущий РЕН ТВ Анатолий Вассерман. Ведущий подтвердил факт предложения, но не уточнил, от кого оно поступило. Он передал об этом руководству телеканала и ожидает их реакции, передаёт MK.RU.





Однако, как выяснилось, сами знаменитости даже не в курсе, что их там включили в какой-то список. Максим Галкин в своём Instagram сообщил, что никто Аллу Пугачёву никуда не зовёт, а если и позовёт, то они конечно же откажутся.