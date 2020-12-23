В список кандидатов в Госдуму 2021 года попали Пугачёва, Валерия и Павел Воля

«Единая Россия» ведет переговоры с потенциальными кандидатами на пост депутата в Госдуму 2021 года. Как выяснилось, среди кандидатов оказались артисты, футболисты и даже комики. Но, как выяснилось, некоторые даже не в курсе того, что вошли в какой-то список.
Сразу два источника, близких к «Единой России» и к мэрии Москвы, сообщили о том, что среди потенциальных кандидатов, с которыми будут вести переговоры – футболист Игорь Акинфеев, телеведущий Павел Воля, певицы Алла Пугачева и Валерия, бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, сообщают «Ведомости».
Так же переговоры ведутся с другими знаменитостями: с актером Иваном Охлобыстиным, сыроваром Олегом Сиротой и экс-главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым.
Предложение баллотироваться в Госдуму также получил телеведущий РЕН ТВ Анатолий Вассерман. Ведущий подтвердил факт предложения, но не уточнил, от кого оно поступило. Он передал об этом руководству телеканала и ожидает их реакции, передаёт MK.RU.
Однако, как выяснилось, сами знаменитости даже не в курсе, что их там включили в какой-то список. Максим Галкин в своём Instagram сообщил, что никто Аллу Пугачёву никуда не зовёт, а если и позовёт, то они конечно же откажутся.
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