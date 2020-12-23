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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4466 постов • 630 подписчиков подписаться
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В список кандидатов в Госдуму 2021 года попали Пугачёва, Валерия и Павел Воля

В список кандидатов в Госдуму 2021 года попали Пугачёва, Валерия и Павел Воля (2 фото)

Автор:
23 декабря 2020 14:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: госдума   знаменитости   интересное   кандидаты   политика   фото   шоу бизнес   
1247
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«Единая Россия» ведет переговоры с потенциальными кандидатами на пост депутата в Госдуму 2021 года. Как выяснилось, среди кандидатов оказались артисты, футболисты и даже комики. Но, как выяснилось, некоторые даже не в курсе того, что вошли в какой-то список.

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Метки: госдума   знаменитости   интересное   кандидаты   политика   фото   шоу бизнес   
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Alexander Час назад
а чё про Балаган Лимитед забыли, первое слово в названии идеально подходит к такой Думе.
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4k
просто Дмитрий Минуту назад
Кто там что говорил про государство, где депутатами "певцы и спортсмены" (где-то так. За аутентичность не отвечаю)
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8k
Мегапихель 4 минуты назад
Зачем Акинфеева то? Есть же идеальный кандидат от футболистов - Дмитрий Тарасов (Бузов). У него есть все основные качества для едроса: тупой, любит Путина

Зачем Акинфеева то? Есть же идеальный кандидат от футболистов - Дмитрий Тарасов (Бузов). У него есть все основные качества для едроса: тупой, любит Путина
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314
Олег 9 минут назад
Дзюбу, панина почему не зовут
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5k
Дмитрий 13 минут назад
Им что там Валуева не хватает?
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19k
Добрый Алабай 16 минут назад
Ещё одна причина не голосовать за едрищей.
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10k
Иван Васильевич 21 минуту назад
В список кандидатов в Госдуму 2021 года попали Пугачёва, Валерия и Павел Воля
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4k
Владимир 22 минуты назад
Паша походу будет признаваться в любви Лейсян с трибуны ГД после того как обосрет первые ряды. Пиз.ец конечно.
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8k
Юлия Полчаса назад
Алярм, цирку срочно нужны новые клоуны!!!
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20k
Сибиряк Полчаса назад
Comedy Дума будет.
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Комментарий удален
0
280
Velziavul Necronomikonoff 39 минут назад
Вы , сот совсем берега по путали!!!!
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371
Serg Dex 41 минуту назад
Дом -3
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40k
Andrey 48 минут назад
Цыц, рабы!!! Так нужно путину!
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10k
Иван Васильевич Andrey 23 минуты назад
Не виноват Вовка! Он просто не в курсе, не при делах и вообще как может борется со всем этим!


Не виноват Вовка! Он просто не в курсе, не при делах и вообще как может борется со всем этим!
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303
insaider 50 минут назад
В список кандидатов в Госдуму 2021 года попали Пугачёва, Валерия и Павел Воля
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2k
Vladimir Taranovich 51 минуту назад
Может Хату-2 для этого закрывают? Чтоб они туда всем шоблом перекочевали
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40k
Andrey 51 минуту назад
Дебилы и фрики - то что нужно едросне!
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297
ays 52 минуты назад
Там своих клоунов хватает... у Пугачёвой пенсия маленькая ?
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16k
_Tango_ ays 50 минут назад
У ЕР рейтинг крайне низкий, нужны паровозы. Ну хотя бы такие, других то уже просто нет
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9k
кира 53 минуты назад
Это им пособие на прокорм на случай затяжного кризиса.
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1k
lafonten 55 минут назад
Едим Россию...
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2k
Frank Borman 58 минут назад
Что еще раз доказывает - в развитой капиталистической демократии власть находится не у клоунов из парламента и не у клоунов из правительства, а в руках совсем других людей.
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538
Обратная сторона Луны Frank Borman Минуту назад
А где вы видите в России развитую демократию, пусть и капиталистическую?
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