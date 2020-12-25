Цитаты "берлинского пациента"

Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- Цитаты об отношениях, любви, мужчинах и женщинах
- Безумные цитаты о безумии
- Дюжина цитат Хита Леджера
- Все мы стареем... Грустные цитаты о возрасте
- Высокохудожественные цитаты Пабло Пикассо
Метки: Алексей Навальный политика цитатник цитаты цитаты Навального цитаты известных людей цитаты политиков
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...