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Цитаты "берлинского пациента"

Цитаты "берлинского пациента" (14 фото)

Автор:
25 декабря 2020 10:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алексей Навальный   политика   цитатник   цитаты   цитаты Навального   цитаты известных людей   цитаты политиков   
981
14

Этот господин много чего сказал. А сколько ещё скажет...

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Метки: Алексей Навальный   политика   цитатник   цитаты   цитаты Навального   цитаты известных людей   цитаты политиков   
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KOSTELLO Полчаса назад
Всё это уже давно сказал один умный медведь

Всё это уже давно сказал один умный медведь
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4k
Sanar 5 минут назад
Цитаты "берлинского пациента"
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697
ah3007 38 минут назад
Чем ты старше, тем больше тебе лет!
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4k
Иван 38 минут назад
Прям капитан Очевидность.
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8k
Мафусаил 55 минут назад
Ну со многим можно согласиться, (сейчас посчитаем кремлеботов
)
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