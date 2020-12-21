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В Тюменской области чиновники продали дом круглой сироты, пока он служил в армии

В Тюменской области чиновники продали дом круглой сироты, пока он служил в армии (2 фото)

Автор:
21 декабря 2020 14:52
Метки: жилищный вопрос   сироты   чиновники   
1015
2

При этом письменный отказ в жилье, которое было закреплено за парнем, а после продано, никто не предоставляет, из-за чего он не может получить квартиру, как сирота. Брошенный на произвол судьбы дважды обращался к Путину, но президент его также не слышит

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Метки: жилищный вопрос   сироты   чиновники   
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37  комментариев
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13k
Ser 3 часа назад
В Тюменской области чиновники продали дом круглой сироты, пока он служил в армии
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48k
smakido 17 минут назад
А разве круглых сирот в армию служить призывают?
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1k
Isakov Sergey 44 минуты назад
"...продали дом круглой сироты..."
Сирота- средний род, но как парень может являться "круглой" сиротой, т.е., женского рода?
Трансгендер? Смена пола после армии?
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14k
Александр 45 минут назад
История мутная. Какая то сестра, которая не приделах, а вроде и тоже на жилплощадь права имеет(хорошо хоть, сказала, что не продавала, а то мы бы чего подумали), сирота, у которого по факту на руках никаких документов нет.

Зато в "одноклассниках" написал главе поселения. Мдяя.

Я всё понимаю, но почему я должен верить этому человеку? На заборе тоже много чего написано, а я лично сталкивался с сиротскими- пробухать казенную хату или превратить её в притон? Говно-вопрос. Почему я не могу подумать, что он просрал хату, по собственному желанию?

Мой опыт общения, ничего не значит, но вообще, имеет смысл пропускать через фильтр, все эти истории с посылом на "пожалейку".

Мне факты нужны.
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8k
arhshed 2 часа назад
Это все очень интересно. Но почему в этой истории уже куча лишних действующих лиц (даже к президенту обращался! дважды) но нет ни одного суда? Что там кому принадлежать должно и кто чьи права нарушил - определять должен судья.
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805
Недовольный Херней arhshed Час назад
А что Вы хотите то? Вентилятор крутиться - гавно летит! Для этого и постик наляпан.
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8k
arhshed Недовольный Херней 58 минут назад
Ну нельзя же вот так просто взять и сходу назвать очередного говнопостера говнопостером. Это слишком банально и прямолинейно.
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4k
SSD arhshed 7 минут назад
Подожди. Тут не давно же в новостях было, что какой то начальник колонии зеков привлекал к торговле дровами, а сам до этого тетку сбил насмерть синий, даже дело не возбудили, а тот, кто качал (сын вроде), чтобы его привлекли, в лесу головой насмерть о палку ударился.
Ссылка www.facebook.com
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4k
SSD 6 минут назад
Текст: Видео не идет:
Новая трагедия в тюремно-криминальном скандале в Тоншаевском районе. Неожиданно и очень странно погиб человек, который добивался возбуждения уголовного дела в отношении зам. начальника исправительной колонии подполковника Сергея Михеева. Я напомню все эту запутанную историю. В начале февраля мы рассказали о том, что зам. начальника исправительной колонии задержали за построение бизнеса с использованием заключенных в качестве курьеров. Зэки развозили и продавали по близлежащим деревням лесоматериалы - спокойно гуляли на свободе и ездили на грузовике, даже не имея прав. Долгое время этого почему-то никто из местных правоохранительных органов не замечал. Но в конце концов Следственный Комитет возбудил уголовное дело. Снимая сюжет об этом, мы узнали, что обвиняемый подполковник Сергей Михеев еще два года назад на своем автомобиле сбил насмерть местную жительницу - Нину Эсаулову. Ее семья, прежде всего сын Леонид, пытался добиться расследования, но местные правоохранительные органы даже уголовное дело не возбуждали. И ему в конце концов удалось добиться того, чтобы делом занялся Следственный Комитет - в нашем эфире вышел репортаж. И вот, спустя месяц после этого, Леонид Эсаулов погиб. Пошел в лес, на лесоповал и на него упала ветка дерева и убила. Свидетелей нет.
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514
Обратная сторона Луны Недовольный Херней 5 минут назад
Что делать - крутиться

Тогда говно должно что делать?
Лететь!
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−120
im240 2 часа назад
если человек, то сам заработает на жильё, а если дерьмо, то зачем ему жильё?
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
надо в Госсовет писать! там точно помогут! великие умы всея Руси не бросят сироту бомжевать!
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19k
Добрый Алабай 2 часа назад
Скоро таких чиновников отстреливать начнут. Они этого боятся и всячески усложняют оружейную тему для граждан.
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2k
Свирепый Бамбр Добрый Алабай 2 часа назад
Не притягивай за уши то, чего нет. При желании застрелить найдет из чего даже при полном запрете - это раз. И даже если автоматы будут просто на лавочках лежать - никто не пойдет их стрелять - это два.
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4k
Echo 2 часа назад
А парень неплохо воспитан для сироты
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11k
робт 2 часа назад
"дважды обращался к Путину, но президент его также не слышит"
рыдали всей маршруткой блэт

и как же он обращался интересно
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8k
MihailoSerbiya 3 часа назад
V Rossi vse ploho ? Ptina nado svergat ? Svergnyom Putina i zazhivyom ? Metodichka ne menyaetsa ...
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595
фхранцуз MihailoSerbiya Час назад
иди на ху.й отсюда, говнобот бакланский
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4k
Михаил 3 часа назад
можно такой резонанс общественный поднять, так как тут на лицо факт мошенничества, а народ сейчас очень злой на чинушей , поэтому скажем так убрать этого урода было бы даже одобрением народа.
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4k
SSD 3 часа назад
но президент его также не слышит (с)
У нас более важные вопросы на пресс конференции есть...
но президент его также не слышит (с) У нас более важные вопросы на пресс конференции есть...
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21k
Vazari 3 часа назад
"В Тюменской области чиновники продали дом круглой сироты, пока он служил в армии".
Сирота-слово общего рода. Поэтому либо "круглого сироты", либо "пока она служила в армии".
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430
Максим Vazari 3 часа назад
Жидкие? У Вас проблемы со стулом? Я не уверен, что это стоит обсуждать, пусть и анонимно.

На счёт грамоты.ру, Вас не устраивает сайт? Или знаете все правила русского языка?
На счёт первого своего комментария, я пытался в рамках приличия сказать, что не нужно везде пытаться поправить правописание, игнорируя суть написанного. Если речь идёт о личной трагедии, то только конченный заднеприводный полезет со своими правками текста.
Но это личное мнение, я понимаю, что каждого мудака не перевоспитаешь.

PS а так, распечатывайте тексты и исправляйте ошибки! Ставьте отметки. Отводите душу! Потом скручивайте в трубочку и употребляйте ректально. Поможет наладить стул.
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21k
Vazari Максим 2 часа назад
1.У тебя слово "жидкий" ассоциируется со стулом? Это объясняет нервозность и стервозность.
2.Беря на себя смелость, указывать кому бы то ни было, что делать, будь готов быть посланным куда следует.
3.Неизбежное скатывание к "ректальной теме", тоже характерный индикатор, так что, избавь меня от дальнейшего общения с тобой. Я не настолько толерантен.
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430
Максим Vazari 2 часа назад
Тебя задело, что я назвал тебя заднеприводным?
Так ты сама толерантность!)
Не грусти, жизнь наладится!
И так, не хочешь отвечать? Не отвечай. Площадка свободная, тут можно писать не спрашивать каждого чудака на то разрешение.
Бывай, училка русского языка и литературы!
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3k
Борис Карабанов Мефодий 2 часа назад
Одно другому не мешает. Более того, вызывающе-небрежное письмо обесценивает содержание.
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1k
ых Vazari 5 минут назад
Тебя только это заинтересовало?
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