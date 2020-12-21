"В Тюменской области чиновники продали дом круглой сироты, пока он служил в армии".

В администрации пос. Первомайский Зумраду сообщили, что жильё продала его родная сестра за 10 тыс. рублей. Однако родственница быстро опровергла данный факт и рассказала, что предложение ей действительно поступало, но она его отклонила.

"Тогда я написал напрямую главе поселения Колоту в "Одноклассниках", но тот ответил, чтобы я шёл на х@й. Дело в том, что мой отец лично у него оставил документы для приватизации дома, но отдавать чиновник мне их не пожелал", - рассказал молодой человек.

Шабанов хотел, чтобы администрация Вагайского района предоставила документ, в котором отказывает ему в закреплении дома, но парень так ничего и не получил. Это позволило бы Зумраду претендовать на квартиру, которая положена ему, как сироте.

"Все мои знакомые, которые являются сиротами, получили жильё. Меня лишили того дома, что достался от отца и не выдают квартиру, положенную по закону. В 2018 и 2020 году писал Владимиру Путину, но никакого ответа не последовало. Почему я должен жить на съёмных квартирах? Кто ответит за то, что я остался без крыши над головой?", - задаётся вопросами Шабанов.

Ситуацию редакции прокомментировал Вячеслав Лоскутов, адвокат Правового центра "Человек и Закон":

"Его права на дом зависят от большого количества факторов, которые нужно оценивать на основании документов. Поскольку он получил право проживания в жилом доме на законном основании, его права теперь не могут быть произвольно ограничены. Вселение в жилой дом посторонних людей очевидно нарушает его права. Получение другой льготной жилплощади теперь для него тоже зависит от разрешения этой спорной ситуации, поскольку формально он как бы обеспечен жильем. Хотя на практике это не так.

Для защиты своих прав молодой человек может обратиться в правоохранительные органы, в прокуратуру или в суд".

В сельсовете пос. Первомайский сообщили, что Николай Колот перестал занимать должность главы с 2017 года, а документы Зумрада, которые были предназначены для приватизации дома, скорее всего, сгорели во время пожара здания 14 июля 2020 года.