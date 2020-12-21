"В Тюменской области чиновники продали дом круглой сироты, пока он служил в армии".

При этом письменный отказ в жилье, которое было закреплено за парнем, а после продано, никто не предоставляет, из-за чего он не может получить квартиру, как сирота. Брошенный на произвол судьбы дважды обращался к Путину, но президент его также не слышит
В 17 лет, после смерти матери, молодой человек остался сиротой, так как его отец был лишён родительских прав. Тогда юношу отправили в местный приют. Вскоре администрация Вагайского района закрепила дом папы Зумрада за ним, но чиновники решили оставить парня без жилья.
"Дом был закреплён за мной и родной сестрой. В 2009-м, когда умер папа, я стал круглой сиротой. После чего я пошёл в армию. Во время службы мне позвонили родственники и сказали, что глава нашего посёлка Колот Николай впустил в мой дом жить женщину. После того, как я, так сказать, отдал долг родине, начал узнавать события произошедшего. Новая хозяйка дома сказала мне, что ей разрешили находиться на моей жилплощади сотрудники администрации Вагайского района. Я обратился туда, но там сообщили, что они здесь ни при чём и сказали идти в администрацию Первомайского поселения", - рассказал Шабанов.
В администрации пос. Первомайский Зумраду сообщили, что жильё продала его родная сестра за 10 тыс. рублей. Однако родственница быстро опровергла данный факт и рассказала, что предложение ей действительно поступало, но она его отклонила.
"Тогда я написал напрямую главе поселения Колоту в "Одноклассниках", но тот ответил, чтобы я шёл на х@й. Дело в том, что мой отец лично у него оставил документы для приватизации дома, но отдавать чиновник мне их не пожелал", - рассказал молодой человек.
Шабанов хотел, чтобы администрация Вагайского района предоставила документ, в котором отказывает ему в закреплении дома, но парень так ничего и не получил. Это позволило бы Зумраду претендовать на квартиру, которая положена ему, как сироте.
"Все мои знакомые, которые являются сиротами, получили жильё. Меня лишили того дома, что достался от отца и не выдают квартиру, положенную по закону. В 2018 и 2020 году писал Владимиру Путину, но никакого ответа не последовало. Почему я должен жить на съёмных квартирах? Кто ответит за то, что я остался без крыши над головой?", - задаётся вопросами Шабанов.
Ситуацию редакции прокомментировал Вячеслав Лоскутов, адвокат Правового центра "Человек и Закон":
"Его права на дом зависят от большого количества факторов, которые нужно оценивать на основании документов. Поскольку он получил право проживания в жилом доме на законном основании, его права теперь не могут быть произвольно ограничены. Вселение в жилой дом посторонних людей очевидно нарушает его права. Получение другой льготной жилплощади теперь для него тоже зависит от разрешения этой спорной ситуации, поскольку формально он как бы обеспечен жильем. Хотя на практике это не так.
Для защиты своих прав молодой человек может обратиться в правоохранительные органы, в прокуратуру или в суд".
В сельсовете пос. Первомайский сообщили, что Николай Колот перестал занимать должность главы с 2017 года, а документы Зумрада, которые были предназначены для приватизации дома, скорее всего, сгорели во время пожара здания 14 июля 2020 года.
Источник:
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Сирота- средний род, но как парень может являться "круглой" сиротой, т.е., женского рода?
Трансгендер? Смена пола после армии?
Зато в "одноклассниках" написал главе поселения. Мдяя.
Я всё понимаю, но почему я должен верить этому человеку? На заборе тоже много чего написано, а я лично сталкивался с сиротскими- пробухать казенную хату или превратить её в притон? Говно-вопрос. Почему я не могу подумать, что он просрал хату, по собственному желанию?
Мой опыт общения, ничего не значит, но вообще, имеет смысл пропускать через фильтр, все эти истории с посылом на "пожалейку".
Мне факты нужны.
Новая трагедия в тюремно-криминальном скандале в Тоншаевском районе. Неожиданно и очень странно погиб человек, который добивался возбуждения уголовного дела в отношении зам. начальника исправительной колонии подполковника Сергея Михеева. Я напомню все эту запутанную историю. В начале февраля мы рассказали о том, что зам. начальника исправительной колонии задержали за построение бизнеса с использованием заключенных в качестве курьеров. Зэки развозили и продавали по близлежащим деревням лесоматериалы - спокойно гуляли на свободе и ездили на грузовике, даже не имея прав. Долгое время этого почему-то никто из местных правоохранительных органов не замечал. Но в конце концов Следственный Комитет возбудил уголовное дело. Снимая сюжет об этом, мы узнали, что обвиняемый подполковник Сергей Михеев еще два года назад на своем автомобиле сбил насмерть местную жительницу - Нину Эсаулову. Ее семья, прежде всего сын Леонид, пытался добиться расследования, но местные правоохранительные органы даже уголовное дело не возбуждали. И ему в конце концов удалось добиться того, чтобы делом занялся Следственный Комитет - в нашем эфире вышел репортаж. И вот, спустя месяц после этого, Леонид Эсаулов погиб. Пошел в лес, на лесоповал и на него упала ветка дерева и убила. Свидетелей нет.
Тогда говно должно что делать?
Лететь!
рыдали всей маршруткой блэт
и как же он обращался интересно
У нас более важные вопросы на пресс конференции есть...
Сирота-слово общего рода. Поэтому либо "круглого сироты", либо "пока она служила в армии".
На счёт грамоты.ру, Вас не устраивает сайт? Или знаете все правила русского языка?
На счёт первого своего комментария, я пытался в рамках приличия сказать, что не нужно везде пытаться поправить правописание, игнорируя суть написанного. Если речь идёт о личной трагедии, то только конченный заднеприводный полезет со своими правками текста.
Но это личное мнение, я понимаю, что каждого мудака не перевоспитаешь.
PS а так, распечатывайте тексты и исправляйте ошибки! Ставьте отметки. Отводите душу! Потом скручивайте в трубочку и употребляйте ректально. Поможет наладить стул.
2.Беря на себя смелость, указывать кому бы то ни было, что делать, будь готов быть посланным куда следует.
3.Неизбежное скатывание к "ректальной теме", тоже характерный индикатор, так что, избавь меня от дальнейшего общения с тобой. Я не настолько толерантен.
Так ты сама толерантность!)
Не грусти, жизнь наладится!
И так, не хочешь отвечать? Не отвечай. Площадка свободная, тут можно писать не спрашивать каждого чудака на то разрешение.
Бывай, училка русского языка и литературы!