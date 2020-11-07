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Екатерина Гордон: ковид рубит только бедных

Екатерина Гордон: ковид рубит только бедных (3 фото)

Автор:
07 ноября 2020 11:13
Сообщество : Пандемия
Метки: больницы   гордон   знаменитости   коронавирус   пациент   смертность   чиновники   
4191
3
Телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон заявила, что люди мрут потому, что развалили здравоохранение: смертность от коронавируса обусловлена не характером болезни, а отсутствием лекарств и доступной медицинской помощи.

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Метки: больницы   гордон   знаменитости   коронавирус   пациент   смертность   чиновники   
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Серега 3 часа назад
Лючия Бозе (1931 – 23 марта 2020) – итальянская актриса
Мария Тереза Бурбон-Пармская (1933 – 26 марта 2020) – испанская принцесса
Маргерит Деррида (1932 – 21 марта 2020) – французский психоаналитик, вдова философа Жака Деррида
Ян Кржен (1930 – 7 апреля 2020) – чешский историк
Хуан Хименес (1943 – 2 апреля 2020) – аргентинский художник
Марсель Моро (1933 4 апреля 2020) – бельгийский писатель
Серджио Росси (1935 – 2 апреля 2020) – итальянский дизайнер
Элен Айлон (1931 – 6 апреля 2020) – американская художница
Дмитрий Смирнов (1948 – 9 апреля 2020) – композитор
Шимон Окштейн (1951 – 9 апреля 2020) – американский художник
Джон Прайн (1946 – 7 апреля 2020) – американский певец
Аллен Гарфилд (1939 – 7 апреля 2020), американский актер
Майкл Маккиннелл (1935 – 27 марта 2020) – американский архитектор
Александр Джордж Тинн, Седьмой Маркиз Бата – британский политик
Марк Блум (1950 – 25 марта 2020) – американский актер
Ли Фьерро (1929 – 5 апреля 2020) – американская актриса
дам Шлезингер (1967 – 1 апреля 2020 ) – американский певец
Терренс Макнелли (1938 – 24 марта 2020 ) – американский драматург
Дэвид Дрискелл (1931 – 1 апреля 2020) – американский арт-критик
Жан-Лоран Коше (1935 – 7 апреля 2020) – французский режиссер и актер

Какие странные "бедные" умершие от ковида.
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434
Hypnosis 2 минуты назад
Катька Гандон фигни не скажет
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10k
Сибирячка 13 минут назад
мне 72 года- инвалидность и куча хронических болячек. Приболела капитально, но лечилась голодовкой и водой. Когда полегчало , вдруг отказали почки. Положили на 9 дней в терапию. Перед выпиской взяли массу крови на анализы. Дома оставалась мама ей 94 года. она и не болела. С ней это время был мой брат 70 лет. Когда меня выписали он уехал домой и серьезно заболел. Определили ОРВИ. Состояние было настолько серьезным, что 4 ноября вызвали терапевта и рентгенолога для его обследования. И тут мне 4 ноября звонок, У вас мадам корона. показали анализы, Я звоню брату он как раз на приеме и сообщаю новость. Брат сейчас в спецбольнице. У нас с мамой взяли еще крови на проверку. Так что кто и как проболеет ковитом зависит непонятно от чего.
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26k
a.fey 17 минут назад
Почитал комментарии. Зря вы так. Оне не только активист, юрист и поэтесса, но и вирусолог-орфограф.
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10k
Сибирячка 20 минут назад
года без всякого лечения перенесла болезнь просто пила воду и голодала. когда все признаки ОРВИ прошли вдруг отказали почки. Положили в терапию, пролечили 9 дней, перед выпиской взяли всяко много крови на обследование . 3 дня назад сообщили по крови я болела Ковид . Теперь сижу с мамой, ей 94 года, на карантине. Она даже не чихнула во время моей болезни. Позавчера взяли кровь на анализ у обеих, есть ли у нас еще зараза. Так что ни возраст, ни наличие хронических заболеваний еще не приговор. мои хроники. Сама я имею массу всяческих хронических заболеваний и инвалидность.
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1k
Гур 39 минут назад
Екатерина Гордон: ковид рубит только бедных
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315
Андрей Час назад
Образовалась новая среда. Для кого-то беда, для кого-то хайп, для кого-то бизнес.

Но вот так злорадствовать над финансовой ситуацией, могут лишь мудилы. Да и карма часто за такие вот пируэты награждает. Берегись Катюха, ничто не вечно.
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−7
Князь Курбский Час назад
У нас в Литве депутаты и чиновники обязаны пользоваться госмедициной. До президента включительно
Иначе увольнение автоматом
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1k
Daggers D. Князь Курбский 46 минут назад
Вся Литва по площади чуть больше одной только Московской области. Население более чем в два раза меньше чем в одной только Московской области (г. Москва не учитывается вообще). Что ты её в пример всей России ставишь?

P.S. Но закон правильный ;)
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73
Neitron Daggers D. 4 минуты назад
Размеры имели значение до информационного века. Раньше просто нельзя было из одного места за всем уследить. А сейчас за день практически можно в любой уголок страны попасть. Как лично, так и просто следить по камерам. Так что, когда говорят, что население России бедное и в верхах повальная коррупция из за размеров территории, то просто лицемерят и врут. Уследить сейчас можно за всем. Было бы желание.
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−7
Князь Курбский Час назад
Всем [мат]
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21k
viktor.bobruk 2012 2 часа назад
И поверьте, дальше ещё будет ХУЖЕ! расПутинская банда никогда не признается в своих грехах!
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53
taxcop viktor.bobruk 2012 Полчаса назад
Идите к психиатру
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7k
Andrey 2 часа назад
На второй неделе самоизоляции в связи с подтвержденной короной жены у меня пропало обоняние. Тест отрицательный (делала поликлиника). По словам врача пропажа обоняния это насморок. Полоскать носоглотку солевым раствором. В понедельник закрыт больничный и мне на работу.
Видимо такие как я портим статистику.
Не болейте.
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504
Шел мимо 2 часа назад
Напомню - с 2000 года под чутким руководством нашего великого вождя и учителя, лидера всего воровского мира количество больниц в России сократилось с 10 до 5 тысяч...
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478
Ивановец Шел мимо 37 минут назад
А как же ФАПы,торжественно,с перерезаниями ленточек открывающиеся по всей России?Выфсеврети,не раскачивайте лодку!
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890
ES 2 часа назад
Бесит, что 3\4 заболевших ставят пневмонию (прям эпидемия пневмонии в стране, а не коронавируса), чтоб статистику по вирусу не портить, и заставляют лечиться антибиотиками. Дошло до того, что многие важные для других заболеваний антибиотики пропали из аптек СОВСЕМ. Даже в интернет-аптеках и в других городах искать бесполезно, они по всей стране кончились.
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690
Дамир Саражаков 2 часа назад
Очередной вброс высказываний человека, которому лучше молчать. И в очередной раз люди, блэд, гордятся своей невежественностью. То что у бедняков здоровье запущенное, и это без ковида очевидно, а ковид рубит тех у кого иммунная система не в порядке/заболевания дыхательной системы не? Доступность лекарств, которые на панике раскупили все, кому надо и не надо, тоже в расчет не берем? То что здравоохранение не готово к такой нагрузке во всем мире, потому что никому не надо держать "про запас" 200% врачей и больниц, тоже вполне понятно по очевидным причинам. Это не ненавидимый "совок", где как раз подобное практиковалось, да и подход к эпидемиям и глобальным вызовам был на совершенно другом уровне (можно на Китай посмотреть, не то же самое конечно, но преимущество в скорости реакции подобного рода управления - на лицо).
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41k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Очередное ничто решило напомнить о своем существовании. Хотя, я ее и до этого не знал...
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11k
Oleg 2 часа назад
В Волгограде помер бывавший губернатор, а за месяц до этого его жена...
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−7
Князь Курбский Oleg Час назад
Бог наказал
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11k
Oleg Князь Курбский Час назад
Есть такая версия. Особенно позабавило то, что всем родственникам потерявшим близких от ковида выдают тела в пакетах ,и хоронят в закрытых гробах. А с этим устроили прощание... Видать всё таки бохатые болеют ковидом по особенным правилам...
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2k
Хрюн 2 часа назад
А кто это такая ???
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31k
Элек Мек 2 часа назад
Откуда эти теледуры,ой теледивы лезут?
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−152
Алещенко Олександр 3 часа назад
Вот интересная информация. После вакцинации "не имеющей аналогов в мире" вакциной,заразился и умер мер Ялты.Вот вам и правда про вакцину.А сколько ещё таких случаев?
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685
Yuri Алещенко Олександр 2 часа назад
это у вас в Киеве мер, в Сочи - мэр, и умер он от осложнений ковида, и его не могли привить по определению, т.к. до конца года, кроме участвующих в КИ, прививают только врачей ковидных больниц
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1k
Гур Yuri 2 часа назад
Не только, Медведчук, украинский депутат, на встрече с Путиным сказал, что вакцинировался нашей вакциной, это по ТВ показывали...Так же показывали как некоторые журналисты прививались...
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16k
Марина 3 часа назад
Значит одни из самых бедных и не нужных, не только у нас но и во всём мире, это врачи.
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626
Кукулькан 3 часа назад
А где фотки в купальнике?
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