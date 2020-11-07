Екатерина Гордон: ковид рубит только бедных

"Много ли летальных исходов от Covid среди богатых людей и чинуш? Ну, напомните... ну, может, я пропустила... или Ковид рубит только бедных?" - написала она в инстаграме.



Активистка, юрист и поэтесса напомнила подписчикам, что по ее наблюдениям: "Все богатеи спокойненько переболели (если вообще болели (от принца Чарльза до Мишустина)"...