Екатерина Гордон: ковид рубит только бедных

Телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон заявила, что люди мрут потому, что развалили здравоохранение: смертность от коронавируса обусловлена не характером болезни, а отсутствием лекарств и доступной медицинской помощи.
"Много ли летальных исходов от Covid среди богатых людей и чинуш? Ну, напомните... ну, может, я пропустила... или Ковид рубит только бедных?" - написала она в инстаграме.
Активистка, юрист и поэтесса напомнила подписчикам, что по ее наблюдениям: "Все богатеи спокойненько переболели (если вообще болели (от принца Чарльза до Мишустина)"...
Активистка, юрист и поэтесса напомнила подписчикам, что по ее наблюдениям: "Все богатеи спокойненько переболели (если вообще болели (от принца Чарльза до Мишустина)"...
"И пенсионный фонд разворовали не из-за ковида, и дистант не из-за него... с таким же успехом валите все на Чебурашку. Пришёл Чебурашка - он сука страшный и опасный, смотрите 1 канал", - эмоционально высказалась Гордон.
И назвала себя "ковиддессидентом" (да так, с орфографической ошибкой...)
И назвала себя "ковиддессидентом" (да так, с орфографической ошибкой...)
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Какие странные "бедные" умершие от ковида.
Но вот так злорадствовать над финансовой ситуацией, могут лишь мудилы. Да и карма часто за такие вот пируэты награждает. Берегись Катюха, ничто не вечно.
Иначе увольнение автоматом
P.S. Но закон правильный ;)
Видимо такие как я портим статистику.
Не болейте.