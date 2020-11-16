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Михаил Мишустин анонсировал реформу по сокращению чиновников

Михаил Мишустин анонсировал реформу по сокращению чиновников (6 фото)

Автор:
16 ноября 2020 13:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Мишустин   политика   реформа   сокращение   чиновники   
871
6

Премьер-министр заявил, что с этим медлить больше нельзя. Сокращение госслужащих проведут с января по апрель 2021 года. И все бы хорошо, но граждане почему-то считают, что благодаря реформе чиновников станет только больше.

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Метки: ynews   Мишустин   политика   реформа   сокращение   чиновники   
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25  комментариев
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51k
Серый 48 минут назад
Почему у ТС-проплаток все скрины с "мнением" "граждан" все из хохлостана, Канады и Израиля? )) Это просто болезнь, в любой хорошей новости из России видеть плохое. Свиньи всегда грязь и говно найдут.
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3k
SSD Серый 44 минуты назад
Это ты по фото у всех Ай-пи вычисляешь?))
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1k
zenon 40 секунд назад
Одного более или менее умного будут разбивать на более и более двух придурков.
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277
Бвлад Брюховецкий 2 минуты назад
Миша открывает чемпионат по борьбе нанайских мальчиков.
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2k
Феликс Дзержинский 2 минуты назад
Михаил Мишустин анонсировал реформу по сокращению чиновников
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3k
Пепелац 9 минут назад
Когда коту делать нечего он лижет яйца...
В 2010 г. тогдашний министр финансов А. Кудрин объявил, что в ближайшие 3 года планируется сократить 100 тыс. федеральных госслужащих. В 2015 г. министр финансов А. Силуанов вновь заявил о планах сократить число федеральных госслужащих на 10%.
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2k
Georgy Aleksandrov 16 минут назад
кто-то верит в эту лапшу?)
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9k
Денис Трубочкин Georgy Aleksandrov 5 минут назад
а че нет-то? Последних работников в регистратуре поликлиники уберут и отчитаются что победили гидру бюрократии. А сами создадут комиссию по надзору и контролю... В первый раз что ли?
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37k
doker 18 минут назад
Я ещё с Союза помню, когда людей из исполкома рассовывали по профкомам.

Сейчас будет чистка "для своей команды". Просто так человека не уволить, тем более бюрократа, только сократив должность. Старым чиновникам, согласно ТК РФ, предоставят другие должности, а затем, по истечении времени, будут созданы места для "своих", более "эффективных людей".
Это при каждом правителе было. И армия чинуш растёт и растёт...
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110k
arek14 23 минуты назад
Моё дело - сторона, но на хр, ена в России 10(Десять) Вице-Премьеров?
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953
Алексей Астин Полчаса назад
Цитирую: "И все бы хорошо, но граждане почему-то считают, что благодаря реформе чиновников станет только больше." Не почему-то, а по конкретным фактам, всяких ведомств, институтов, всяких дополнительных отделов и разных подразделений, иерархий управления по данному вопросу, и не только по нему. НАЧНИТЕ С МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И БЫВШЕГО ЕГО "УПРАВЛЕНЦА", да и не только там!!! Который не только ПОНАДЕЛАЛ ТАМ, но и сделал так, что ВСЕ ДЕТИ И РОДИТЕЛИ В УЖАСЕ! Включая учителей! Это НАДО до такого идиотизма додуматься?!!! Вопрос не в дистанционке - это всего лишь механизм, а в самой программе! Первым делом с этого начать нужно. Там НЕТ компетентных специалистов. Сомневаетесь? Спросите у общества, а проще почитайте отзывы родителей в сторону этой программы - 21 век!
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14k
dimitr Полчаса назад
Кормовая база становится меньше))
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322
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Нужных людей видимо на новые места нужно пристроить.
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4k
Сергей Полчаса назад
Чё опять бензин подорожает?
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1k
fraxinus Сергей 22 минуты назад
... и алкоголь. И гречка. И тд.
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3k
SSD Полчаса назад
Попытки снизить число чиновников и расходы на них, по подсчетам экспертов, все последние 10 лет приводят только к тому, что "стоимость" госаппарата растет. Правда, по данным Росстата, число госслужащих сокращается, однако сам госаппарат и расходы на него не снижаются. На конец 2015 года в России насчитывалось 5,3 миллиона чиновников различных уровней. По сравнению с 1995 годом их число выросло более чем вдвое.
Сами федеральные госслужащие, по данным доклада НИУ ВШЭ и Всемирного банка, считают, что для привлечения эффективных работников оплата труда должна быть на 60% больше, а для привлечения высококвалифицированных специалистов - на 75%. Региональные чиновники считают, что справедливо будет повысить зарплату на 25-30%. (с)
...вот оно че))) 10% - уберут, а остальным з/п на 25-70% поднимут)))
Оптимизация "по нашему".
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18k
Maxim Zorich Полчаса назад
Центральный аппарат ФНС. Особенно умиляет "группа советников и помощников". )))
Центральный аппарат ФНС. Особенно умиляет "группа советников и помощников". )))
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7k
Alexander Полчаса назад
Короче, опять плохо. Когда уже Ляксей придэ, порядок наведэ.
Потрясающий пост из комментов от правильных источников.
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7k
Prostovopros 36 минут назад
А зачем он, ещё ничего не сделав, уже отчитывается? Вот проведи и отчитайся. Бла-бла-бла про то, как всё будет хорошо мы слышим ещё со времён Горбачёва.
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2k
Нескучный сад 37 минут назад
Сейчас в малых городах последних сократят и отчитаются. Исполнено!
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4k
Иван 37 минут назад
Это как распродажа на алиэкспресе, сперва цены поднимут, потом сокращают.
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2k
Феликс Дзержинский 41 минуту назад
Перемешают старую колоду и успокоятся.
Перемешают старую колоду и успокоятся.
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10k
Павел Бреусов 43 минуты назад
Пчёлы против мёда, как говорил Станиславский: "Не верю!"
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