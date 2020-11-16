Михаил Мишустин анонсировал реформу по сокращению чиновников

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал оптимизацию системы госуправления, которая предполагает сокращение количества чиновников на 5-10%. Реформа продлится 3 месяца - с 1 января по 1 апреля 2021 года.

"Откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Чиновник отметил, что России "нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти".