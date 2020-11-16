Михаил Мишустин анонсировал реформу по сокращению чиновников

Премьер-министр заявил, что с этим медлить больше нельзя. Сокращение госслужащих проведут с января по апрель 2021 года. И все бы хорошо, но граждане почему-то считают, что благодаря реформе чиновников станет только больше.
Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал оптимизацию системы госуправления, которая предполагает сокращение количества чиновников на 5-10%. Реформа продлится 3 месяца - с 1 января по 1 апреля 2021 года.
"Откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Чиновник отметил, что России "нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти".
Однако сокращения персонала в министерствах и в региональных подразделениях будут проводиться в том числе за счет вакантных должностей. Заниматься проведением реформы будет специальная рабочая группа, которая еще не сформирована.
Кстати, вчера Дмитрий Рогозин сообщил, что и в "Роскосмосе" проходят сокращения аппарата, а эффективные менеджеры теперь будут получать на 15-20% меньше от прежней зарплаты.
"Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15-20 процентов раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации и до 15 человек со 100 сокращается аппарат ОРКК", - отметил глава "Роскосмоса", добавив, что освободившиеся деньги пойдут на создание нового научно-технического задела.
Сократят людей на местах в провинции где нить! будет 1 работать за 3 их ,а вот где реально надо сократить дармоедов так это ---столица ! а то развели зам замов,да разных прихлебал— Öбнуленный ПЕЧЕНЕГ (@RedNeon13) November 16, 2020
Реально работающих чиновников действительно сокращают. Но раздувает штат паразитов родственников/блядей по блату с гигантским премиями. Например, налоговых инспекторов на местах сокращают уже лет 10, да и сами налоговые теперь закрывают. Зато в управлении по краю премии по 200тыс— Aleksandra Lazovskaya (@AleksandraLazo8) November 16, 2020
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В 2010 г. тогдашний министр финансов А. Кудрин объявил, что в ближайшие 3 года планируется сократить 100 тыс. федеральных госслужащих. В 2015 г. министр финансов А. Силуанов вновь заявил о планах сократить число федеральных госслужащих на 10%.
Сейчас будет чистка "для своей команды". Просто так человека не уволить, тем более бюрократа, только сократив должность. Старым чиновникам, согласно ТК РФ, предоставят другие должности, а затем, по истечении времени, будут созданы места для "своих", более "эффективных людей".
Это при каждом правителе было. И армия чинуш растёт и растёт...
Сами федеральные госслужащие, по данным доклада НИУ ВШЭ и Всемирного банка, считают, что для привлечения эффективных работников оплата труда должна быть на 60% больше, а для привлечения высококвалифицированных специалистов - на 75%. Региональные чиновники считают, что справедливо будет повысить зарплату на 25-30%. (с)
...вот оно че))) 10% - уберут, а остальным з/п на 25-70% поднимут)))
Оптимизация "по нашему".
Потрясающий пост из комментов от правильных источников.