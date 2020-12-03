Чиновников заставили вернуть деньги государству

Супружеская пара госслужащих приобрела дорогостоящую иномарку, но покупка не могла быть сделана на законные доходы.
Супруги-чиновники из Саранска подверглись прокурорской проверке. В ходе неё было установлено, что покупка автомобиля "Kia Quoris" класса люкс никак не вяжется с доходами пары за последние годы.
Поэтому прокурор обратился в суд за признанием приобретения автотранспорта не соответствующим доходам и вернуть стоимость автомобиля в доход государства. Но пока тянулась судебная волокита, хитрецы продали автомобиль.
Поэтому прокурор обратился в суд за признанием приобретения автотранспорта не соответствующим доходам и вернуть стоимость автомобиля в доход государства. Но пока тянулась судебная волокита, хитрецы продали автомобиль.
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Однако имея на руках положительное решение суда на возврат 1, 7 млн рублей, судебный пристав обратил взыскание на заработную плату, а позже и запрет на выезд из страны чиновникам. После этого мужчина сразу же погасил долг, а за женщиной ещё числится задолженность более двухсот тысяч рублей.
А сколько автомобилей класса люкс в год покупаете вы?
А сколько автомобилей класса люкс в год покупаете вы?
Президент Филиппин даёт гражданам лицензию на отстрел коррупционеров
В сети появилось видео, на котором глава Филиппин Родриго Дутерте дал разрешение гражданам страны бить и стрелять в чиновников берущих взятки.
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