Чиновников заставили вернуть деньги государству

Однако имея на руках положительное решение суда на возврат 1, 7 млн рублей, судебный пристав обратил взыскание на заработную плату, а позже и запрет на выезд из страны чиновникам. После этого мужчина сразу же погасил долг, а за женщиной ещё числится задолженность более двухсот тысяч рублей.



А сколько автомобилей класса люкс в год покупаете вы?