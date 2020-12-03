FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3765 постов • 690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Чиновников заставили вернуть деньги государству

Чиновников заставили вернуть деньги государству (3 фото)

Автор:
03 декабря 2020 11:22
Сообщество : Жить в России
Метки: автомобиль   госслужащие   деньги   приставы   прокурор   саранск   суд   чиновники   
1471
3
Супружеская пара госслужащих приобрела дорогостоящую иномарку, но покупка не могла быть сделана на законные доходы.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: автомобиль   госслужащие   деньги   приставы   прокурор   саранск   суд   чиновники   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Dmitrii Ivanov 41 минуту назад
А все почему? А потому что делиться надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
* 2 минуты назад
Просто вернуть? Не сесть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz 21 минуту назад
Лошары, надо было оформить документ займа денег от родственников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex BillyBonzz 11 минут назад
Может сироты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz Pillin Alex 5 минут назад
от друзей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alexander 23 минуты назад
Прецедент создан.
Ждём продолжения.
Надеемся, что нас не коснётся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−72
nabaal Полчаса назад
А что сделать не могли типа родня сбросилась и подарила ? Лол ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz nabaal 19 минут назад
тоже не понял, расписки липовые займа от родственников показать религия не позволяла?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
* BillyBonzz Минуту назад
Тогда могут начать проверять и родственников, а кому это надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
ильич Полчаса назад
одних воров заставили вернуть деньги другим ворам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alexander ильич 22 минуты назад
ильич, вам никто не говорил, что как юрист вы полное говно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Khapalov Petr 37 минут назад
ИМХО можно конечно начать и с дворников, но если верить расследованиям одного небезызвестного гражданина, то раскулачивать чиновников более высокого уровня куда выгоднее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Chocolate Jesus 41 минуту назад
Пару урюпинских чиновников для вида наказали- теперь могут все население страны ипать. А других чиновников больше трогать не будут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Диана Шурыгина впервые предстала на людях после увеличения груди (6 фото) Диана Шурыгина впервые предстала на людях после увеличения груди (6 фото) За растрату госсредств в Новосибирске собираются посадить двух сотрудников мэрии За растрату госсредств в Новосибирске собираются посадить двух сотрудников мэрии А девочка просто хотела рисовать: в Краснодаре ребёнок исцарапал более десяти авто А девочка просто хотела рисовать: в Краснодаре ребёнок исцарапал более десяти авто Лжепрокурор из Башкирии за полмиллиона «помог» с уголовным делом Лжепрокурор из Башкирии за полмиллиона «помог» с уголовным делом Мужчина отсудил у Скотланд-Ярда деньги за то, что его отцом был коп под прикрытием Мужчина отсудил у Скотланд-Ярда деньги за то, что его отцом был коп под прикрытием Крупная ювелирная сеть подала в суд на Сбербанк из-за плагиата Крупная ювелирная сеть подала в суд на Сбербанк из-за плагиата
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45005



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир
5
69
33 любопытных фото с просторов сети, которые открывают новый взгляд на мир
Так парагвайцы отблагодарили своего президента, правившего 35 лет подряд
2
318
Так парагвайцы отблагодарили своего президента, правившего 35 лет подряд
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Шоколадный торт без возни на Новый год
2
2
Шоколадный торт без возни на Новый год
Автовсячина
0
3
Автовсячина
Что бедный может дать богатой? (1 фото + 1 видео)
Что бедный может дать богатой? (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Или стекло из китая или муха из германии!
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#кино#дтп#авто авария#автомир#криминал#СССР#в мире
#юмор#история#факты#подборка#еда#картинки#дети#настроение#автомобили#звезды
#россия#прикол#интересное#авария#люди#смешно#забавно#позитив#актер#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться