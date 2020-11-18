Глава Якутска ради экономии решила продать здание мэрии





Мэр Якутска Сардана Авксентьева в целях экономии бюджета решила продать здание мэрии в центре города. Об этом она сообщила в Instagram.





Градоначальница написала, что чиновникам "не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города", вместо этого можно построить новое и недорогое здание и переехать туда.





"Продажа муниципального имущества строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать "по дешевке" друзьям или родственникам", - написала Сардана Авксентьева.