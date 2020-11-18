Глава Якутска ради экономии решила продать здание мэрии

Сардана Авксентьева считает, что чиновникам и госслужащим незачем сидеть в дорогом здании в центре города и хочет построить новое, но дешевое на окраине. Также она планирует отобрать у чиновников служебный автотранспорт.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева в целях экономии бюджета решила продать здание мэрии в центре города. Об этом она сообщила в Instagram.
Градоначальница написала, что чиновникам "не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города", вместо этого можно построить новое и недорогое здание и переехать туда.
"Продажа муниципального имущества строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать "по дешевке" друзьям или родственникам", - написала Сардана Авксентьева.
По задумке Сарданы Авксентьевой в новом здании будет открытое пространство "без огромного количества кабинетиков", чтобы чиновники не прятались за своими дверями.
Мэр также уточнила, что к продаже подготавливаются еще два административных здания на улицах Октябрьской и Гоголя.
Также мэр планирует избавить чиновников от такого бремени как служебный транспорт. По ее словам, содержать автопарк - дорогое удовольствие. Поэтому в скором времени в Якутске чиновники начнут тестировать новую программу поездок на такси.
"Например, от служебного автотранспорта в Москве мы отказались еще в начале года. В командировках все спокойно ездим на метро, в некоторых случаях — на такси. Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета", - рассказала о планах Сардана Авксентьева.
Что потом? Снижение тарифов, повышение зарплат, честные выборы!? Остановите её кто-нибудь.— Преподобный Flacon (@falcon_saint) November 18, 2020
👌👏👏👏— Mastermind (@zhorakapustin) November 18, 2020
Берите пример открытости и экономии, малоуважаемые главы регионов!
Долго не усидит. Такие в струю современной власти не попадают.— Приходи на меня посмотреть... (@gybjk9hlrug1LOo) November 18, 2020
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Пусть юрту уже ставит посреди Якутска и там ведет прием.
8 мин разницы...
https://old.fishki.net/3476721-glava-jakutska-reshila-prodaty-dorogoe-zdanie-mjerii.html?sign=6759759719120,236412236817491https://old.fishki.net/3476721-glava-jakutska-reshila-prodaty-dorogoe-zdanie-mjerii.html?sign=6759759719120,236412236817491
Уважаемая Сардана Авксентьева - чиновник не должен сидеть!!! Он должен РАБОТАТЬ!!! А помещение нужно лишь для одного, подписать, заверить, распечатать и БЕГОМ К ГРАЖДАНАМ - РЕШАТЬ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ!!! НЕЧЕГО ОТСИЖИВАТЬСЯ! Нужно работать с населением, а не со стулом в кабинете, просиживать его.
Политик и должен быть популистом - смысл его существования - в благе народа.
А если народ хочет что бы твои хозяева меньше жрали - так так тому и быть, и надо выбирать именно того политика который это обещает сделать.
Это и называется демократия. Выбрать того, кто сделает как ты хочешь.
Чиновникам предлагают льготы, служебный авто и прочее по вполне прозаичным причинам......
Что бы способного и умелого управленца не могли перетянуть частные конторы более выгодным финансовым предложениям.
Да-да быть хорошим руководителем, организатором нужно иметь зачатки таланта.
В итоге в Мэрии останутся одни бездари которые готовы работать за копейки и которые умеют только штаны протирать и считать своё рабочее место место дойки и взятничества.....
В итоге пострадавшими окажется обыкновенный народ))
Что значит несменяемость Власти? Что под этим подразумевают всякие борцуны с рЫжымом (с кровавым режимом)??
Это текучка людей на постах? а при большой текучке как известно КАЖДЫЙ думает только своём кармане.
Или это смена вектора развития страны каждые 4 года. Шарахание из стороны в сторону.
Сегодня Мы развиваемся как Китай а через 4 года всё нахер ломаем и развиваемся в сторону педерастичной Голландии?
А потом 4 года спустя сменяем Власть на шариатскую......И блудниц закидываем камнями на площадях.
Что значит Достойный образ жизни??? Это наверно перекладывая в офисе бумажки каждые выходные летать на море искупаться??
И сколько машин в семье должно быть что бы это считалось Достойной жизнью?
Лучше бы производства помогала создавать и рабочие места. А то, "отбирать", а именно продать и бабло распихать странными схемами, она умеет. Не умная дама имхо.