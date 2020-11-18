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Глава Якутска ради экономии решила продать здание мэрии

Глава Якутска ради экономии решила продать здание мэрии (7 фото)

Автор:
18 ноября 2020 13:58
Сообщество : Жить в России
Метки: бюджет   мэр   политика   продажа   чиновники   экономия   якутск   
1108
7

Сардана Авксентьева считает, что чиновникам и госслужащим незачем сидеть в дорогом здании в центре города и хочет построить новое, но дешевое на окраине. Также она планирует отобрать у чиновников служебный автотранспорт.

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Метки: бюджет   мэр   политика   продажа   чиновники   экономия   якутск   
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1k
Федор Медведев 41 минуту назад
был один такой чинуша в СССР, который обещал план по мясу в два раза перевыполнить. Чем это закончилось известно. Все ее меры колхоз и популизм, и рассчитаны на мужика с бутылкой пива у телевизора.
Пусть юрту уже ставит посреди Якутска и там ведет прием.
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4k
Максим Демидов Федор Медведев 23 минуты назад
Простите, а Вы мэр какого города?..))))
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110k
arek14 9 минут назад
Долго не проживёт.
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6k
fish67 10 минут назад
В президенты России ее.
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3k
TirAn 20 минут назад
А её можно арендовать а Санкт-Петербург или в Москву на аналогичную должность?
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25k
Fat Lynx Полчаса назад
Так экономия-то здесь причем?
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6k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Dionysus, вы что, с Димоном соревнуетесь "кто вперед запилит пост"?
8 мин разницы...
https://old.fishki.net/3476721-glava-jakutska-reshila-prodaty-dorogoe-zdanie-mjerii.html?sign=6759759719120,236412236817491https://old.fishki.net/3476721-glava-jakutska-reshila-prodaty-dorogoe-zdanie-mjerii.html?sign=6759759719120,236412236817491
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992
Алексей Астин 46 минут назад
Цитирую: "Градоначальница написала, что чиновникам "не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города", вместо этого можно построить новое и недорогое здание и переехать туда.
Уважаемая Сардана Авксентьева - чиновник не должен сидеть!!! Он должен РАБОТАТЬ!!! А помещение нужно лишь для одного, подписать, заверить, распечатать и БЕГОМ К ГРАЖДАНАМ - РЕШАТЬ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ!!! НЕЧЕГО ОТСИЖИВАТЬСЯ! Нужно работать с населением, а не со стулом в кабинете, просиживать его.
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7k
Prostovopros Алексей Астин Полчаса назад
Советчиков и критиканов, типа вас, у неё море. Президенту есть пожелания именно с фишек?
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992
Алексей Астин Prostovopros 12 минут назад
ЛЕГКО!
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17k
Феникс 48 минут назад
Не ну если честных чиновников в стране ближе Якутии уже не найти - то почему бы не избрать президентом её?
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1k
Ян Баян Феникс 19 минут назад
да, давайте первую попавшуюся популистку и националистку сделаем президентом! в министры финансов сисяна, он знает как бабло тратить. будет отличная пара. далеко пойдём!
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17k
Феникс Ян Баян 16 минут назад
Нет пусть сидит эта моль с альцгеймером, которая была популистом, но теперь [мат] забила вообще на все.

Политик и должен быть популистом - смысл его существования - в благе народа.
А если народ хочет что бы твои хозяева меньше жрали - так так тому и быть, и надо выбирать именно того политика который это обещает сделать.
Это и называется демократия. Выбрать того, кто сделает как ты хочешь.
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1k
Ян Баян Феникс 14 минут назад
ты говно, которое ешь, тормозной жидкостью запиваешь, или так, всухую? Твоя тема о дерьмократии, с демократией это ничего общего не имеет.
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928
Шурман 51 минуту назад
А вот теперь вопрос ? как долго она будет живой и ее семья . Слуги народа привыкли к роскоши , и в всех странах мира такая же тенденция . Молодец конечно но жаль что скоро уйдет из жизни
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115
worldstreetmusic Шурман Полчаса назад
Не уйдёт....её же сами жители и попросят на выход.)))

Чиновникам предлагают льготы, служебный авто и прочее по вполне прозаичным причинам......

Что бы способного и умелого управленца не могли перетянуть частные конторы более выгодным финансовым предложениям.
Да-да быть хорошим руководителем, организатором нужно иметь зачатки таланта.

В итоге в Мэрии останутся одни бездари которые готовы работать за копейки и которые умеют только штаны протирать и считать своё рабочее место место дойки и взятничества.....

В итоге пострадавшими окажется обыкновенный народ))
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103
Neitron worldstreetmusic Полчаса назад
А способности умелого управленца как определяются? Может ли он обеспечить свой народ достойным уровнем жизни или тем, что он поддерживает несменяемость власти, и вместе с другими такими же, как он, присосался к бюджетной кормушке и использует власть в интересах только личного обогащения?
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115
worldstreetmusic Neitron 16 минут назад
Вот так всегда.....Громкие лозунги и никакой конкретики.))))

Что значит несменяемость Власти? Что под этим подразумевают всякие борцуны с рЫжымом (с кровавым режимом)??

Это текучка людей на постах? а при большой текучке как известно КАЖДЫЙ думает только своём кармане.
Или это смена вектора развития страны каждые 4 года. Шарахание из стороны в сторону.
Сегодня Мы развиваемся как Китай а через 4 года всё нахер ломаем и развиваемся в сторону педерастичной Голландии?
А потом 4 года спустя сменяем Власть на шариатскую......И блудниц закидываем камнями на площадях.

Что значит Достойный образ жизни??? Это наверно перекладывая в офисе бумажки каждые выходные летать на море искупаться??

И сколько машин в семье должно быть что бы это считалось Достойной жизнью?
Вот так всегда.....Громкие лозунги и никакой конкретики.)))) Что значит несменяемость Власти? Что под этим подразумевают всякие борцуны с рЫжымом (с кровавым режимом)?? Это текучка людей на постах? а при большой текучке как известно КАЖДЫЙ думает только своём кармане. Или это смена вектора развития страны каждые 4 года. Шарахание из стороны в сторону. Сегодня Мы развиваемся как Китай а через 4 года всё нахер ломаем и развиваемся в сторону педерастичной Голландии? А потом 4 года спустя сменяем Власть на шариатскую......И блудниц закидываем камнями на площадях. Что значит Достойный образ жизни??? Это наверно перекладывая в офисе бумажки каждые выходные летать на море искупаться?? И сколько машин в семье должно быть что бы это считалось Достойной жизнью?
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4k
Артем Кощеев worldstreetmusic 10 минут назад
Смею вас уверить, знания и умения 90% чиновников для коммерции никакой ценности не представляют, потому что относятся к сфере документооборота. Хорошо устраиваются в коммерции бывшие чиновники не благодаря умению вести дела, а благодаря оставшимся связям в государственных структурах. Да и просто найти работу в Якутии в кризисные времена сотням бывших чиновников будет очень трудно, так что массовых увольнений по собственному желанию ждать не стоит. Все она правильно делает.
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103
Neitron worldstreetmusic Минуту назад
Полностью согласен, уж чего чего, а громких лозунгов нам хватило. Мы уже сыты по горло, этими вечными прорывами и временами, которых на раскачку нет. При большой текучке, каждый думает о своём кармане? Так и не при текучке, как мы видим, те кто у власти думают только о своей выгоде? А может просто ввести уголовную ответственность, для власти, за неисполнение своих прямых обязанностей? Может тогда они хоть начнут что-то делать?
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7k
Шурум-бурум 55 минут назад
где пост про Меня


где пост про Меня
где пост про Меня
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9k
Олегbl4 Шурум-бурум 53 минуты назад
Я думал Меня убили в начале 90-х...
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7k
Шурум-бурум Олегbl4 53 минуты назад
это его сынулька
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9k
Олегbl4 Шурум-бурум 43 минуты назад
Ничего себе-яблочко укатилось.
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15k
Олег 55 минут назад
Блин, что то я начинаю терять доверие к этой главе... Неужели сложно найти другие источники пополнения бюджета, не продавая имущество? А когда распродаст все, чем займётся? И то, что она являлась "полноценным участником ком субботника" ( хахаха... полноценный), уточнила карандаши и каталась в лифте, не делает ее владельцем здания. Владелец- муниципалитет. А глава только наёмный работник. Ждём, что скажут депутаты. Включат здание в план приватизации или нет. Выделят деньги на новое дешёвое здание на окраине города или нет. Кстати, посетители, гости города, работники навряд ли обрадуются возросшим транспортным расходам.
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16k
SolomonA 55 минут назад
Что-то тетка пошла вразнос. Не иначе лайки собирает. Так и до юрты за полярным кругом недалеко... Вообще логично, что мэрия находится в центре города. Там она доступнее для народа, чем в подвале на окраине.
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9k
Олегbl4 SolomonA Полчаса назад
И,как во всех городах, если на авто, то хрен припаркуешься в ближайших трех кварталах.
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9k
Karelian SolomonA Полчаса назад
Доступна для кого? Вы лично часто ездите/ходите в мэрию? Юрлица за разрешениями съездят и на окраину.
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8k
arhshed 59 минут назад
Популизм. Чистый, рафинированный, дешевый. Как до этого был отказ от новогоднего корпоратива. Продажа здания в центре города конечно закроет дыры в бюджете (а еще само решение продать дорогого стоит - где там наши борцуны с коррупцией? явно ж тетка государственную собственность разбазаривает) но только оно одно. Что пойдет под продажу для покрытия дефицита следующего года?
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2k
Варяг Час назад
Это эж она на главную скрепу покусилаась, это ж она как в гейропе хочет сделать???
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8k
arhshed Варяг 43 минуты назад
Да, примерно как на Украине. Будет цеевропа в отдельно взятом дальневосточном городе.
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2k
Варяг arhshed 40 минут назад
Можноподумать в России за Мкадом не цеевропа...
похлеще будет...
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344
Остап Ива́нович. Час назад
Чиновники из других городов не поймут. Да и в Кремле это не одобрят..
Чиновники из других городов не поймут. Да и в Кремле это не одобрят..
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3k
SSD Час назад
Яб за нее проголосовал. Даже на президентских. Даже на митинг бы сходил наверное, но не точно.
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1k
Ян Баян SSD Час назад
ну и дурак. именно на таких, эмоимбецилоналов её хозяева и целятся.
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9k
Олегbl4 Ян Баян 21 минуту назад
Простите, а кто такой эмоимбецилонал? Вы что-то новое выдумали?
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3k
SSD Олегbl4 18 минут назад
Не обращайте внимания. "Пукиш в воду". )))
Не обращайте внимания. "Пукиш в воду". )))
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1k
Ян Баян Олегbl4 12 минут назад
комбинация эмоционала и имбецилла. двигается эмоциями и мозгов нет. это вот про некоторых в этой теме.
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9k
Олегbl4 Ян Баян 9 минут назад
Но вот Вы ниже заявляете:"Эта псевдолевая тётенька только на громких статьях о её благодеяниях и прокатывает. Лучше бы производства помогала создавать и рабочие места. А то, "отбирать", а именно продать и бабло распихать странными схемами, она умеет. Не умная дама имхо". У вас есть доказательства, документы этих деяний или Вы на эмоциях и не думая сказали?
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1k
Ян Баян Час назад
Эта псевдолевая тётенька только на громких статьях о её благодеяниях и прокатывает.
Лучше бы производства помогала создавать и рабочие места. А то, "отбирать", а именно продать и бабло распихать странными схемами, она умеет. Не умная дама имхо.
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9k
Олегbl4 Ян Баян 50 минут назад
Самый офуительный ответ-"да чего угодно". Напоминает разговор двух "синяков",мол, хватит на дядю работать, давай свое дело замутим. Или,как говорил некогда любимый, "идите в бизнес" ?
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9k
Олегbl4 Ян Баян 41 минуту назад
Против поправок-враг государства?! А за какие поправки голосовали именно Вы? Мне просто интересно, насколько Вы хорошо знаете Конституцию.
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7k
Михалыч Ян Баян 40 минут назад
Она ярая националистка, вот её и прокачивают продажные либералы и местные боты. Занимается обычным популизмом, как и лехаим и ко.
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Варяг Ян Баян 39 минут назад
Так вот и иди оаботай а не точи тут лясы, экономист мамин...
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Олегbl4 Михалыч Полчаса назад
А в чем конкретно популизм?Просто Мишустин сказал, что чиновников сократит, и это не посчитали популизмом. Почему?
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