Президент Филиппин даёт гражданам лицензию на отстрел коррупционеров

В сети появилось видео, на котором глава Филиппин Родриго Дутерте дал разрешение гражданам страны бить и стрелять в чиновников берущих взятки.
В речи, произнесённой во время своего визита в Батаан, президент Дутерте обратился к народу сказав, что если правительственный чиновник требует взятки в обмен на более быстрое выполнение своих обязанностей, то граждане могут ударить такого человека по лицу, и даже стрелять, не убивая мздоимца.
"Если вы платите налоги, сборы, разрешения или что-то ещё, и эти дураки просят взятку, дайте им пощёчину. Если у вас есть пистолет, вы можете стрелять в них, но не убивайте их, стреляйте в руки или ноги, тогда вы избежите тюрьмы, получив лишь испытательный срок, во всяком случае вы подстрелите глупого вора и я обещаю вас защитить", - заявил глава Филиппин в ходе выступления.
Президент также призвал общественность отстаивать свои права и сообщать о любых проявлениях коррупции или злоупотреблений властью со стороны государственного служащего или работника. Он пообещал, что если инцидент с коррупцией дойдёт до его офиса, то он лично вызовет это должностное лицо и позволит заявителю дать ему по физиономии.
"Я подведу просителя к чиновнику и скажу: Ударь его три раза. Потом поинтересуюсь: сколько он у вас просил? Пять тысяч? Хорошо, ударьте этого сукиного сына ещё пару раз" - добавил к обещанному Дутерте.
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Напомним, что слова президента Филиппин о расстрелах нужно понимать буквально так как, к ужасу некоторой части европейской аристократии, американского истеблишмента и их протестующих представителей, получавших долю с наркотрафика со времён Ост-Индийской компании, которая торговала не только чаем - после разрешения на отстрел наркоторговцев под эгидой полиции, множество честных граждан вышли на улицы городов с оружием в руках. На данный момент на счету у наиболее удачливых "охотников за головами" уже по 800 и более трупов наркодилеров. Подборку фотографий, иллюстрирующих войну с наркомафией, можно увидеть здесь.
Однако, предъявляя требования к другим и являясь при этом честным человеком, Родриго Дутерте обратился к военным с просьбой защищать Конституцию страны всеми силами, в том числе – пристрелить его, если он останется во главе государства после истечения срока своих полномочий, став диктатором. Потому что, как считает, президент Филиппин, задачей силовых структур в первую очередь является защита основного закона и населения страны.
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Список стран по индексу восприятия коррупции.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_восприятия_коррупцииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_восприятия_коррупции
Вопрос только - кто будет решать коррупционер или нет
Вот представьте себя на месте чиновника, возможно даже не коррумпированного (трудно, но всё-таки ). Приходит к вам чел и требует чего-то маловыполмимого, вы не можете выполнить его просьбу, он достаёт ствол и с криками "с@ка взятку значит хочешь" начинает отстреливать вам конечности. Реально? Вполне.
Вообще такие заявления говорят о его некомпетентности как руководителя, он не может выстроить государственный аппарат так что б исключить коррупцию. Такая система строится сверху, а не снизу.
Хотя, частные самолеты наших казнокрадов, взлетят большой стаей, как только самолет Дутерте приземлится в России. Кому охота с простреленным коленом хромать всю жизнь...