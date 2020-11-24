Президент Филиппин даёт гражданам лицензию на отстрел коррупционеров

В речи, произнесённой во время своего визита в Батаан, президент Дутерте обратился к народу сказав, что если правительственный чиновник требует взятки в обмен на более быстрое выполнение своих обязанностей, то граждане могут ударить такого человека по лицу, и даже стрелять, не убивая мздоимца.

"Если вы платите налоги, сборы, разрешения или что-то ещё, и эти дураки просят взятку, дайте им пощёчину. Если у вас есть пистолет, вы можете стрелять в них, но не убивайте их, стреляйте в руки или ноги, тогда вы избежите тюрьмы, получив лишь испытательный срок, во всяком случае вы подстрелите глупого вора и я обещаю вас защитить", - заявил глава Филиппин в ходе выступления.

Президент также призвал общественность отстаивать свои права и сообщать о любых проявлениях коррупции или злоупотреблений властью со стороны государственного служащего или работника. Он пообещал, что если инцидент с коррупцией дойдёт до его офиса, то он лично вызовет это должностное лицо и позволит заявителю дать ему по физиономии.

"Я подведу просителя к чиновнику и скажу: Ударь его три раза. Потом поинтересуюсь: сколько он у вас просил? Пять тысяч? Хорошо, ударьте этого сукиного сына ещё пару раз" - добавил к обещанному Дутерте.