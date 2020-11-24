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Президент Филиппин даёт гражданам лицензию на отстрел коррупционеров

Президент Филиппин даёт гражданам лицензию на отстрел коррупционеров (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 01:49
Сообщество : Политика
Метки: взятки   дутерте   наркомафия   политика   ранения   расстрел   филиппины   чиновники   
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В сети появилось видео, на котором глава Филиппин Родриго Дутерте дал разрешение гражданам страны бить и стрелять в чиновников берущих взятки.

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Метки: взятки   дутерте   наркомафия   политика   ранения   расстрел   филиппины   чиновники   
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15  комментариев
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497
Nane First NameLast 2 часа назад
Если я получу гражданство Филиппин, смогу ли я стрелять и бить по лицу наших чинушей?
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Конструктор Подбырин Nane First NameLast 2 часа назад
Если успеете добежать до филиппинской границы
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110k
arek14 44 минуты назад
Датчане как то без стрельбы и пощёчин обходятся.
Список стран по индексу восприятия коррупции.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_восприятия_коррупцииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_восприятия_коррупции
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19k
Юрьевич 2 часа назад
Круто

Вопрос только - кто будет решать коррупционер или нет

Вот представьте себя на месте чиновника, возможно даже не коррумпированного (трудно, но всё-таки
). Приходит к вам чел и требует чего-то маловыполмимого, вы не можете выполнить его просьбу, он достаёт ствол и с криками "с@ка взятку значит хочешь" начинает отстреливать вам конечности. Реально? Вполне.
Вообще такие заявления говорят о его некомпетентности как руководителя, он не может выстроить государственный аппарат так что б исключить коррупцию. Такая система строится сверху, а не снизу.
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14k
Ego sum qui sum Юрьевич Час назад
наших просто перестрелять всех, не ошибешься
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11k
Иван Юрьевич Полчаса назад
неистово плюсую. Если у него нет собственной команды, на которую он может полагаться, то грош цена такому руководителю и таким словам
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633
Леонид Юрьевич 18 минут назад
Ну потеряем пару тысяч чиновников. Нормально. На коррупционных схемах народ миллионами заживо хоронят и ничего.
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5k
disevenvis 2 часа назад
Интересно бы услышать комментарий от нашего Вовы
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893
Ясный Пень 2 часа назад
Апплодирую стоя !!!
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171
Леший 2 часа назад
Хоть где то еще осталась мораль, и желание навести порядок.
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
На недельку в Россию такого-бы президента.
Хотя, частные самолеты наших казнокрадов, взлетят большой стаей, как только самолет Дутерте приземлится в России. Кому охота с простреленным коленом хромать всю жизнь...
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456
LinkLine Шура ОсЕчкин 2 часа назад
боюсь недели мало будет, тут работы непочатый край, а тем более сначала надо будет противостоять нацгвардии, а их пол миллиона
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141
Конструктор Подбырин LinkLine 2 часа назад
Армия больше
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