Британка собирала деньги на лечение от рака и тратила их на футбол и азартные игры

В суде рассмотрели дело 42-летней женщины, которая притворялась больной раком яичников, чтобы вытянуть из добрых самаритян более 45 000 фунтов стерлингов. Полученные деньги она тратила на «роскошный образ жизни».
Николь Элькаббасс якобы утверждала, что ей нужны деньги на лечение, и переводила пожертвования, полученные через GoFundMe, на свой банковский счет.
В период с 5 февраля по 9 августа 2018 года она собрала 45 350 фунтов стерлингов (примерно 3,6 миллионов рублей по курсу того года). Женщина отрицает факт мошенничества и владение незаконным имуществом.
Однако прокурор Бен Ирвин заявил суду, что Элькаббасс не нуждалась в этих деньгах для лечения рака, поскольку ей не ставили такой диагноз.
Он сообщил присяжным, что вместо лечения женщина тратила «огромные суммы» на азартные игры в интернете, выплату старых долгов, поездки, очень дорогие билеты на матчи «Тоттенхэм Хотспур» и поддержание роскошного образа жизни, включая дорогие билеты на различные мероприятия и счета в ресторанах.
На открытии судебного заседания в Кентерберийском Королевском суде в Кенте была рассмотрена одна выплата футбольному клубу северного Лондона на общую сумму 3 593 фунтов стерлингов.
Текст на странице со сбором средств под названием «Николь нуждается в помощи на лечение» был написан от лица матери женщины и описывал ее как «прекрасную дочь» и «любящую маму 11-летнего ребенка».
Суду сообщили, что фотография, на которой Элькаббасс «очевидно поражена болезнью, лежит на больничной койке и выглядит очень плохо», на самом деле была сделана после операции по удалению желчного пузыря в декабре 2017 года.
По словам Ирвина, операция в частной больнице Спенсера в Маргите, графстве Кент, была оплачена за счет частной медицинской страховки и никак не связана с раком, а фотография «использовалась для того, чтобы вызвать сочувствие».
Присяжным, 10 мужчинам и двум женщинам, сообщили, что суд вызовет трех хирургов в качестве свидетелей. Они должны объяснить результаты тестов на злокачественность, сделанных в связи с заявлениями Элькаббасс о наличии у нее рака яичников.
По словам Ирвина, одна женщина, поверившая в «направленную на вымогательство денег ложь» Элькаббасс, напрямую перевела той 4900 фунтов стерлингов.
Присяжным также сообщили, что Элькаббасс якобы лично встретилась с одним добрым самаритянином, который пожертвовал 5900 фунтов стерлингов, чтобы убедить его, что ей нужно больше денег.
Также в сообщении онлайн-приятелю, которого она привлекла к своей кампании, женщина описала «мучения», которым подвергли ее маленького сына пережитые ею медицинские процедуры.
Элькаббасс, проживающая в Бродстерс, графстве Кент, сидела на скамье подсудимых с убранными назад волосами, в черно-белой полосатой куртке и одноразовой маске для лица. Когда Ирвин сообщил суду, что Элькаббасс сказала полицейскому, который произвел арест, что принимает лекарства от рака шейки матки, женщина бурно отреагировала криком: «Я в жизни этого не говорила».
Во время допроса в полицейском участке Кентербери Элькаббасс неоднократно настаивала на том, что у нее рак, и призналась, что открыла страницу GoFundMe, но «правда начала выползать наружу», когда женщина заговорила об азартных играх.
Первый свидетель, консультирующий гинеколог Николас Моррис, который познакомился с Элькаббасс на благотворительном ужине в январе 2017 года, сказал, что она не была его пациенткой, и он никогда ранее не лечил ее и не обсуждал с ней ее здоровье.
Однако 18 января 2018 года Элькаббасс сообщила Моррису в электронном письме, что уже два месяца как болеет и что ее беспокоит киста яичника и миома матки.
Ссылаясь на переписку, Моррис сообщил суду, что после удаления желчного пузыря Элькаббасс сказала, что ожидает следующую операцию, но «надеется на скорейшее выздоровление» и «остается позитивной». Мистер Моррис в ответ предложил помощь, но Элькаббасс похвасталась «хорошей частной медицинской страховкой, которая пока все покрывает».
23 февраля она написала Моррису, что ей, возможно, придется обратиться к нему за профессиональным медицинским советом. Когда Элькаббасс сообщила Моррису, что у нее, возможно, рак яичников, тот направил женщину к Энди Нордину, хирургу, который мог бы прооперировать ее в больнице королевы Елизаветы и королевы-матери в Маргейте. Врач не мог понять, почему женщина разозлилась, когда узнала, что он говорил о ней с коллегой.
Когда Элькаббасс сообщила Моррису, что собирается начать сбор пожертвований на лечение в Барселоне, тот попытался отговорить ее. Но женщина сказала, что «измучена» и что тесты показали положительный результат на наличие гена BRCA (самая распространенная причина наследственного рака груди), а тест CA125 на злокачественность показал результат свыше 1300.
Позже гинеколог увидел страницу на GoFundMe и на фотографии, где женщина лежит в больничной койке, узнал обои и занавески из частной больницы Спенсера, так как раньше работал там.
Он также подтвердил, что о людях, которые страдают раком яичников, в Англии «очень хорошо заботится национальная служба здравоохранения».
Судебный процесс продолжается. Пока Элькаббасс отрицает все обвинения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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