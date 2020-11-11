Британка собирала деньги на лечение от рака и тратила их на футбол и азартные игры

Николь Элькаббасс якобы утверждала, что ей нужны деньги на лечение, и переводила пожертвования, полученные через GoFundMe, на свой банковский счет.

В период с 5 февраля по 9 августа 2018 года она собрала 45 350 фунтов стерлингов (примерно 3,6 миллионов рублей по курсу того года). Женщина отрицает факт мошенничества и владение незаконным имуществом.

Однако прокурор Бен Ирвин заявил суду, что Элькаббасс не нуждалась в этих деньгах для лечения рака, поскольку ей не ставили такой диагноз.

Он сообщил присяжным, что вместо лечения женщина тратила «огромные суммы» на азартные игры в интернете, выплату старых долгов, поездки, очень дорогие билеты на матчи «Тоттенхэм Хотспур» и поддержание роскошного образа жизни, включая дорогие билеты на различные мероприятия и счета в ресторанах.

На открытии судебного заседания в Кентерберийском Королевском суде в Кенте была рассмотрена одна выплата футбольному клубу северного Лондона на общую сумму 3 593 фунтов стерлингов.