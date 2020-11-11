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Британка собирала деньги на лечение от рака и тратила их на футбол и азартные игры

Британка собирала деньги на лечение от рака и тратила их на футбол и азартные игры (6 фото)

Автор:
11 ноября 2020 16:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: великобритания   мошенничество   новости   рак   суд   
363
6

В суде рассмотрели дело 42-летней женщины, которая притворялась больной раком яичников, чтобы вытянуть из добрых самаритян более 45 000 фунтов стерлингов. Полученные деньги она тратила на «роскошный образ жизни».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   мошенничество   новости   рак   суд   
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5  комментариев
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58k
Доктор Джонс Час назад
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4k
RomaXz Час назад
Вот так хочешь искренне помочь человеку, а там такая сволочь. Подрывает все желание помогать кому либо
Надеюсь, ближайшие лет 15 у нее лишних денег не будет, потому что она будет расплачиваться с жертвами своего мошенничества.
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64
Николай Шульц 2 часа назад
А че так можно было???
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69
Дядя Витя 2 часа назад
Если британка наё...а британцев ну и пох...ю и тех и других!
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344
Остап Ива́нович. 2 часа назад
O чем пост? O том что в Англии все плохо?.. Так мы это и так знаем..
O чем пост? O том что в Англии все плохо?.. Так мы это и так знаем..
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