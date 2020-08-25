Петербуржец потратил на онлайн-игру больше 700 тысяч рублей, но оказался виноват в этом сам

Однако суд отказал игроману. Оказалось, что при первичном запуске игры каждый ставит отметку об ознакомлении с договором, в котором есть пункт о предоставлении платных услуг и диапазоне цен на них. Игра запускается только после того, как пользователь примет эти условия. Поэтому претензии истца к владельцу игры Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. суд счел необоснованными.



Удивительно и то, что на свой смартфон петербуржец установил игру еще осенью 2018 года и вплоть до лета 2019 года приложение стабильно снимало с его счета деньги, чего истец якобы не замечал из-за отключенного смс-информирования. Лишь обнаружив исчезновение солидной суммы, 32-летний мужчина забил тревогу, и, как видим, безуспешно. Петербужцу не удалось отсудить назад ни свои деньги, ни получить моральную компенсацию. А все потому что кое-кто поленился прочесть договор целиком.