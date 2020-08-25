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Петербуржец потратил на онлайн-игру больше 700 тысяч рублей, но оказался виноват в этом сам

Петербуржец потратил на онлайн-игру больше 700 тысяч рублей, но оказался виноват в этом сам (3 фото)

Автор:
25 августа 2020 14:42
Сообщество : Истории из жизни
Метки: СПб   договор   мобильные игры   мошенничество   онлайн игра   проигрыш   суд   
2783
3
Тщательно ли вы читаете пользовательствое соглашение, прежде чем начинать играть в мобильные игры или оформить подписку на приложение? Между тем, все, что написано мелким шрифтом, однажды может обернуться против вас.

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Метки: СПб   договор   мобильные игры   мошенничество   онлайн игра   проигрыш   суд   
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36  комментариев
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22k
Григорий 2 часа назад
У человека 30 штук в месяц телефон тратил только на эту туфту, а он не замечал? Хочу его зарплату!!!
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4k
sivanov1079 9 минут назад
Если деньги снимались, то он ввел РЕЕВИЗИТЫ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ. И он не понял накуя? От это клиентищще!
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1k
dokhod 12 минут назад
ну вообще то у меня не каких денег не снимали. не было не каких покупок и не было все го этого. На что они там у него тратились, там их тратить не куда в этой игре))))
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3k
Саша Полчаса назад
Ну прям как султан на игру тратит
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10k
Пумба 59 минут назад
Именно поэтому я не подвязывал в смартфоне гугл-платежи, не регистрировал банковскую карту. Так что любые попытки каких-то игрушек втихаря взять бабла обречены на провал. А если мне нужно что-то купить в интернете через мобилку, то мне не лень ручками набрать несколько циферок.
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2k
Sam Backet Пумба Полчаса назад
есть вариант ещё проще - интернет карта, только для платежей через интернет.
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29k
Опаньки Час назад
Петербуржец потратил на онлайн-игру больше 700 тысяч рублей, но оказался виноват в этом сам
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1k
Leo Час назад
Те, у кого на карте лежат такие бабки- следят за каждой копейкой и я очень сомневаюсь что у человека не было желания подключить функцию оповещения. По-моему нас опять нае.бали
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1k
dokhod Leo 11 минут назад
да 100% походу спустил куда то )) но решил игрой отмазаться.
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1k
Leo dokhod 40 секунд назад
Если он не следит за расходами- значит с доходами всё хорошо) ... или просто халявные папенькины деньги
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29k
Опаньки Час назад
в смысле счет стал легче? он еще и карту привязал к игре и тоже этого не заметил?
за что в игре такие лютые расценки???? за 700 тыщ гарем снять можно было
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18k
hebpat Опаньки 51 минуту назад
точно, толпу живых и на всё готовых, но кстати он должен был сообразить, если он султан то и траты у него султанские
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9k
butata Час назад
мудак хуле
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94
Сергей Час назад
Опять нативная реклама
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2k
Max Lu Час назад
там же надо было в игре что-то покупать и видно что покупаешь за настоящие деньги

так в каждой игре. не знаю кто и зачем в них играет, потому что везде надо что-то покупать чтоб пройти дальше. это не для меня...
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1
Alex Walsh Час назад
А лучше бы колдырил просто
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16k
kamanch Час назад
Петербуржец потратил на онлайн-игру больше 700 тысяч рублей, но оказался виноват в этом сам
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84
Игорь Меншиков Час назад
донаты всегда нах если игра только с донатом нах такую игру
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7k
Иван Акимов Час назад
Идиотов не жаль нисколько.
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35k
Вепс 2 часа назад
Скорее всего он прекрасно знал куда тратятся деньги, не бывает подписок в играх стоимостью по 10к+ в месяц. Он явно покупал внутриигровые предметы и т.д. А когда игра надоела решил вернуть себе деньги обратившись в суд. Но ему естественно ничего не вернули.
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36k
Антон 2 часа назад
Чтоб я так жил
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7k
Serg2001 2 часа назад
Петербуржец потратил на онлайн-игру больше 700 тысяч рублей, но оказался виноват в этом сам
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1k
Leo Serg2001 Час назад
Реклама идиотизма? а если игры- то это уже антиреклама...
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10k
Элитный тигр 2 часа назад
Что за бред я сейчас прочитал? У чела в течении почти года снимали бабки, а он просто не замечал??? Значит бабла дофига, 700 косарей для него не деньги.
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685
Шурман 2 часа назад
Сын кликнул у себя на айпаде подписку на аркады , это 15 евро в месяц , после того как мне начали приходить отчеты по МЫЛУ :) не по СМС я отрубил подписку . А здесь так легко списать такое количество денег , просто не верю .
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4k
Игорь 2 часа назад
реклама игры?
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