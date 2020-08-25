Петербуржец потратил на онлайн-игру больше 700 тысяч рублей, но оказался виноват в этом сам

Тщательно ли вы читаете пользовательствое соглашение, прежде чем начинать играть в мобильные игры или оформить подписку на приложение? Между тем, все, что написано мелким шрифтом, однажды может обернуться против вас.
Житель Санкт-Петербурга подсел на мобильную видеоигру "Великий султан" и сам того не заметил, как его счет стал легче на 763 тысячи рублей.
В отчаянии он обратился в суд с требованием наказать мошенников - владельцев игрового приложения - и вернуть ему утраченные средства.
Однако суд отказал игроману. Оказалось, что при первичном запуске игры каждый ставит отметку об ознакомлении с договором, в котором есть пункт о предоставлении платных услуг и диапазоне цен на них. Игра запускается только после того, как пользователь примет эти условия. Поэтому претензии истца к владельцу игры Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. суд счел необоснованными.
Удивительно и то, что на свой смартфон петербуржец установил игру еще осенью 2018 года и вплоть до лета 2019 года приложение стабильно снимало с его счета деньги, чего истец якобы не замечал из-за отключенного смс-информирования. Лишь обнаружив исчезновение солидной суммы, 32-летний мужчина забил тревогу, и, как видим, безуспешно. Петербужцу не удалось отсудить назад ни свои деньги, ни получить моральную компенсацию. А все потому что кое-кто поленился прочесть договор целиком.
Удивительно и то, что на свой смартфон петербуржец установил игру еще осенью 2018 года и вплоть до лета 2019 года приложение стабильно снимало с его счета деньги, чего истец якобы не замечал из-за отключенного смс-информирования. Лишь обнаружив исчезновение солидной суммы, 32-летний мужчина забил тревогу, и, как видим, безуспешно. Петербужцу не удалось отсудить назад ни свои деньги, ни получить моральную компенсацию. А все потому что кое-кто поленился прочесть договор целиком.
Источник:
Ссылки по теме:
- Волочкова всё же посадила в тюрьму своего водителя, который отказал ей в сексе
- В Башкирии депутата наказали за посаженные к 75-летию Победы яблони
- Сотрудница МВД украла данные коллег и взяла на них кредиты
- Замначальника Генштаба РФ задержали по делу о краже 6,7 миллиарда рублей
- За шумный лифт: рязанка отсудила у застройщика шесть миллионов
0
Новости партнёров
Загрузка...
за что в игре такие лютые расценки???? за 700 тыщ гарем снять можно было
так в каждой игре. не знаю кто и зачем в них играет, потому что везде надо что-то покупать чтоб пройти дальше. это не для меня...