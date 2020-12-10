В московском метро родился малыш: ему и маме помогали полицейские

Вчера на "Электрозаводской" приключилось ЧП: пассажиры обратили внимание на сотрудников полиции, суетившихся у эскалатора, и подъехавшие к станции "скорые". Но всё закончилось благополучно и даже радостно.
В среду вечером женщина закричала от боли в вестибюле метрополитена, и рядом стоящие пассажиры начали стали звать на помощь. Откликнувшимся сотрудникам полиции пришлось взять на себя роль акушеров.
Старший сержант Алеся Полякова и прапорщик Алексей Орлов не растерялись, увидев женщину, сидящую на полу: как только поняли, что та на большом сроке беременности, вызвали "скорую". Но роды были стремительными: через пару минут на свет появился здоровый малыш, которого и приняла Алеся Полякова.
Старший сержант полиции завернула новорожденного в специальную теплоизолирующую фольгу:
- Было холодно, и я прижала его к себе. Примерно полчаса так и сидела с крохой на руках. Он быстро уснул и вообще хорошо себя чувствовал. А потом приехали врачи и перерезали пуповину. Сказали, что я молодец, все правильно сделала. Но, честно говоря, моей заслуги тут нет. Роды были очень легкими. Я сама мама дважды. Моим дочкам 11 и 13 лет. Наверно, поэтому и не растерялась.
- Было холодно, и я прижала его к себе. Примерно полчаса так и сидела с крохой на руках. Он быстро уснул и вообще хорошо себя чувствовал. А потом приехали врачи и перерезали пуповину. Сказали, что я молодец, все правильно сделала. Но, честно говоря, моей заслуги тут нет. Роды были очень легкими. Я сама мама дважды. Моим дочкам 11 и 13 лет. Наверно, поэтому и не растерялась.
О том, как неожиданно пришлось иметь дело с новорожденным, рассказывают участники происшествия.
Прибывшие врачи отметили, что сотрудники полиции оказали помощь профессионально. Молодая мама приехала в Москву из киргизского города Токмок, ей 29 лет и ее зовут Упол Курманова. Сейчас они с малышом находятся в столичном роддоме.
Кстати, в 2015 году похожий случай произошел на станции "Кузьминки", когда при помощи сотрудников полиции появилась на свет девочка Ульяна. Ей подарили от московского метро памятное свидетельство о рождении и карту "Тройка" на год.
Действительно, периодически дают право бесплатно путешествовать родившимся во время рейса детям авиакомпании и судоходные фирмы. Так, в 2005 году кувейтская авиакомпания Al-Jazeera разрешила появившейся на свет на борту ее лайнера девочке право до 18 лет бесплатно летать в любую точку мира. В 2009-м AirAsia дала аналогичное, но пожизненное право родившемуся в ее самолете ребенку. А вот малышу, который сделал свой первый вдох в сентябре 2018 года в питерской подземке, бесплатный проезд не подарили, только памятный знак...
Интересное, насколько расщедрится в этот коронавирусный год московское метро?
Действительно, периодически дают право бесплатно путешествовать родившимся во время рейса детям авиакомпании и судоходные фирмы. Так, в 2005 году кувейтская авиакомпания Al-Jazeera разрешила появившейся на свет на борту ее лайнера девочке право до 18 лет бесплатно летать в любую точку мира. В 2009-м AirAsia дала аналогичное, но пожизненное право родившемуся в ее самолете ребенку. А вот малышу, который сделал свой первый вдох в сентябре 2018 года в питерской подземке, бесплатный проезд не подарили, только памятный знак...
Интересное, насколько расщедрится в этот коронавирусный год московское метро?
- Не волнуйтесь, - успокаивает врач молодую женщину, у которой только что принял роды в лифте, мне рассказывали, что в прошлом году одна женщина родила в метро прямо на эскалаторе!— Одеса-Анекдоти® (@uanews3) November 23, 2020
- Доктор, это была я...
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Ну, за содержание в роддоме кто платит? Налоги она платит?
Обычно они так делают
Хотя да, узбечки тоже...