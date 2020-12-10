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В московском метро родился малыш: ему и маме помогали полицейские

В московском метро родился малыш: ему и маме помогали полицейские (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 19:51
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Электрозаводская   мать   метро   полиция   ребенок   роды   рождение   
2004
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Вчера на "Электрозаводской" приключилось ЧП: пассажиры обратили внимание на сотрудников полиции, суетившихся у эскалатора, и подъехавшие к станции "скорые". Но всё закончилось благополучно и даже радостно.

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Метки: Электрозаводская   мать   метро   полиция   ребенок   роды   рождение   
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9  комментариев
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26k
a.fey Час назад
Подрастет, будет выходить из автомобилей, оставляя дверь нараспашку. И на окрик водителя: "Э! То что, в метро родился?", гордо отвечать: "Да!"
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880
zu4ara 21 минуту назад
Да им по барабану где и как, села жопой на камень и "выплюнула". Они могут на ходу в пакет рожать...
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2k
Mellivora 49 минут назад
Не русская? Не гражданка? Радоваться или нет?
Ну, за содержание в роддоме кто платит? Налоги она платит?
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880
zu4ara Mellivora 14 минут назад
Ну Вы блин даёте!
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6k
Перст Указующий Час назад
и малыш тут же был оштрафован за то, что без маски.
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17k
Vital Idol Перст Указующий 3 минуты назад
БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ!!!
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119
Alex Burov Час назад
как ей теперь ребенка в мусорку выбрасывать или в родильном отделении оставлять?
Обычно они так делают
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4k
SSD Час назад
Узбечки эти, рожают везде) Детей только потом бросают... и эта бросит.
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7k
Агент Безопасной Национальности SSD Час назад
Она киргизка.
Хотя да, узбечки тоже...
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