В московском метро родился малыш: ему и маме помогали полицейские

Кстати, в 2015 году похожий случай произошел на станции "Кузьминки", когда при помощи сотрудников полиции появилась на свет девочка Ульяна. Ей подарили от московского метро памятное свидетельство о рождении и карту "Тройка" на год.

Действительно, периодически дают право бесплатно путешествовать родившимся во время рейса детям авиакомпании и судоходные фирмы. Так, в 2005 году кувейтская авиакомпания Al-Jazeera разрешила появившейся на свет на борту ее лайнера девочке право до 18 лет бесплатно летать в любую точку мира. В 2009-м AirAsia дала аналогичное, но пожизненное право родившемуся в ее самолете ребенку. А вот малышу, который сделал свой первый вдох в сентябре 2018 года в питерской подземке, бесплатный проезд не подарили, только памятный знак...

Интересное, насколько расщедрится в этот коронавирусный год московское метро?